TOPlist

Instagram přidává dvě novinky. Na některé z nich uživatelé čekali 15 let

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 8. 6:45
0
iPhone s aplikací Instagram položený na desce stolu
  • Po dlouhých letech čekání jsme se dočkali – Instagram přidává reposty příspěvků a mapu sdílené polohy
  • Novinky míří k uživatelům postupně, stačí udržovat svou aplikaci aktualizovanou

V říjnu oslaví aplikace Instagram 15 let od svého spuštění v roce 2010. Meta, dost možná při této příležitosti, oznamuje pro svou stěžejní aplikaci několik nových funkcí. Ty mají dle oficiálního příspěvku na blogu pomoci uživatelům v tom zůstat ve spojení se svými blízkými i jinak než doposud.

Přesdílení na Instagramu

První novinka v Instagramu je fanouškům konkurenčních sociálních sítí dobře známá – jde o tzv. reposty. V jednoduchosti to znamená, že příspěvek, který se vám z libovolného důvodu zamlouvá, můžete kromě lajkování přesdílet. U všech veřejných příspěvků a videí reels se tak nově objeví ikonka dvou šipek. Sdílené příspěvky se zobrazí také ve speciální záložce na profilu, kde si je můžeš kdykoliv zpětně prohlédnout.

Nová funkce přesdílení příspěvku na Instagramu
Nová funkce přesdílení příspěvku na Instagramu

„Chcete-li přesdílet reel nebo příspěvek, klepněte na ikonu dvou šipek pro sdílení. K přesdílení můžete také přidat poznámku tak, že napíšete text do bubliny, která se objeví na obrazovce, a stisknete tlačítko Uložit,“ uvádí Meta na webu.

Mapa sdílené polohy

Druhá novinka nese označení Instagram Map a jde v jednoduchosti o možnost sdílení polohy s vašimi přáteli. Tato funkce už částečně v Instagramu je obsažena – můžete například u příspěvku, reelu či příběhu sdílet polohu. Nově však vaši přátelé uvidí na interaktivní mapě, kde se nacházíte více méně v reálném čase (tedy nějakou dobu po sdílení příspěvku s polohou).

Ani tato funkce, stejně jako reposty, není vyloženě originální. Zatímco opětovné sdílení příspěvků už dávno nabízí jak Facebook, tak Threads, X nebo třeba LinkedIn, mapu polohy sledujících a sledovaných Meta převzala ze Snapchatu. Žlutá sociální síť nasadila funkci sdílené polohy už v červnu 2017.



Logo Instagramu



Nepřehlédněte

Další útok Instagramu na TikTok? Oblíbené Reels možná dostanou vlastní aplikaci

Meta výslovně neuvádí, kdy budou novinky dostupné. Je tedy pravděpodobné, že již v tuto chvíli jsou postupně distribuovány mezi uživatele po celém světě. Stačí udržovat aplikaci aktualizovanou a novinky dorazí postupně i k uživatelům v České republice.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Počítač iMac G4 s operačním systémem macOS 26 a designovým jazykem Liquid Glass
Průhledný Liquid Glass na stařičkém iMacu G4? Výsledek vypadá úchvatně
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
0
Samsung Galaxy Watch8 a Watch8 Classic
Hodinky i prsten za polovinu. Samsung spustil neuvěřitelnou 50% slevu na příslušenství
PR článek
PR článek PR článek včera 19:45
Samsung Galaxy Z Fold 7 je naživo neskutečně tenký!
Samsung zhubne a zesílí zároveň. Nové skládačky budou mít unikátní displej
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
0
Pohádková ilustrace
Google Gemini nově vytváří pohádky na dobrou noc na přání. Včetně obrázků i hlasu vypravěče
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:07
1

Kapitoly článku