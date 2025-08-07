Instagram přidává dvě novinky. Na některé z nich uživatelé čekali 15 let

- Po dlouhých letech čekání jsme se dočkali – Instagram přidává reposty příspěvků a mapu sdílené polohy
- Novinky míří k uživatelům postupně, stačí udržovat svou aplikaci aktualizovanou
V říjnu oslaví aplikace Instagram 15 let od svého spuštění v roce 2010. Meta, dost možná při této příležitosti, oznamuje pro svou stěžejní aplikaci několik nových funkcí. Ty mají dle oficiálního příspěvku na blogu pomoci uživatelům v tom zůstat ve spojení se svými blízkými i jinak než doposud.
Přesdílení na Instagramu
První novinka v Instagramu je fanouškům konkurenčních sociálních sítí dobře známá – jde o tzv. reposty. V jednoduchosti to znamená, že příspěvek, který se vám z libovolného důvodu zamlouvá, můžete kromě lajkování přesdílet. U všech veřejných příspěvků a videí reels se tak nově objeví ikonka dvou šipek. Sdílené příspěvky se zobrazí také ve speciální záložce na profilu, kde si je můžeš kdykoliv zpětně prohlédnout.
„Chcete-li přesdílet reel nebo příspěvek, klepněte na ikonu dvou šipek pro sdílení. K přesdílení můžete také přidat poznámku tak, že napíšete text do bubliny, která se objeví na obrazovce, a stisknete tlačítko Uložit,“ uvádí Meta na webu.
Mapa sdílené polohy
Druhá novinka nese označení Instagram Map a jde v jednoduchosti o možnost sdílení polohy s vašimi přáteli. Tato funkce už částečně v Instagramu je obsažena – můžete například u příspěvku, reelu či příběhu sdílet polohu. Nově však vaši přátelé uvidí na interaktivní mapě, kde se nacházíte více méně v reálném čase (tedy nějakou dobu po sdílení příspěvku s polohou).
Ani tato funkce, stejně jako reposty, není vyloženě originální. Zatímco opětovné sdílení příspěvků už dávno nabízí jak Facebook, tak Threads, X nebo třeba LinkedIn, mapu polohy sledujících a sledovaných Meta převzala ze Snapchatu. Žlutá sociální síť nasadila funkci sdílené polohy už v červnu 2017.
Meta výslovně neuvádí, kdy budou novinky dostupné. Je tedy pravděpodobné, že již v tuto chvíli jsou postupně distribuovány mezi uživatele po celém světě. Stačí udržovat aplikaci aktualizovanou a novinky dorazí postupně i k uživatelům v České republice.