Další útok Instagramu na TikTok? Oblíbené Reels možná dostanou vlastní aplikaci

Sociální síť Instagram se snaží využít nejisté budoucnosti konkurenčního TikToku

Šéf Instagramu Adam Mosseri údajně hovořil o spuštění samostatné aplikace pro sdílení oblíbených Reels

Už v lednu došlo ke spuštění aplikace Edits, která přímo konkuruje střižně videí CapCut od čínské společnosti ByteDance

Nejistá budoucnost TikToku ve Spojených státech může být příležitostí pro ostatní sociální sítě. Velmi dobře si to uvědomuje zejména Instagram. Americká síť využila už krátkého lednového „výpadku“ TikToku ke spuštění aplikace Edits pro stříhání vertikálních videí, která je přímým konkurentem oblíbeného nástroje CapCut. Dalším krokem by podle anonymního zdroje serveru The Information mohlo být vydání samostatné aplikace pro přehrávání a tvorbu Reels, tedy krátkých videí, kterými Instagram konkuruje právě TikToku.

Project Ray – dobývání TikToku

The Information tvrdí, že šéf Instagramu Adam Mosseri už o samostatné aplikaci hovořil se svými podřízenými. Novinka má být součástí iniciativy s kódovým označením Project Ray, jejímž cílem je pomoci Instagramu v souboji s TikTokem. Součástí toho plánu je údajně také vylepšování doporučovacích algoritmů či větší důraz na videa s tříminutovou stopáží.

Boj o uživatele

Čínská aplikace je velmi populární i v Česku. Podle údajů společnosti Ami Digital z letošního ledna ji používá 34 procent populace. Jenom ve Spojených státech má ale TikTok přibližně 170 milionů uživatelů. Mnozí z nich s napětím čekají, co se se sociální sítí bude dít po vypršení 75 dnů, o které americký prezident Donald Trump odložil její zákaz.

Zatím není jasné, zda zůstanou populární „reelska“ nadále i v Instagramu, pokud by měla skutečně dostat samostatnou aplikaci. Spuštění specializované platformy pro krátká videa by ale mohlo uživatelský zážitek posunout zase o krůček blíž k TikToku. Jednalo by se už o druhý pokus společnosti Meta o spuštění přímého konkurenta čínské sociální sítě. V roce 2018 vydala samostatnou aplikaci pro sdílení videí s názvem Lasso. Po dvou letech ale její fungování ukončila, aby se mohla plně soustředit právě na Reels.