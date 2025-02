Sociální sítě Facebook, Instagram a Threads se brzy dočkají komunitních poznámek

Ty se původně objevily na síti X a zaznamenaly velký úspěch

Elon Musk je nicméně chce omezit

Komunitní poznámky na platformě X patří mezi největší vychytávky, které se v poslední době na sociálních sítí objevily. Jakmile totiž někdo začne tvrdit nesmysl či nepřesnost, lze ji ihned upřesnit, dodat potřebné zdroje potvrzující či vyvracející stanovisko, přičemž ostatní mohou tuto poznámku hodnotit a ta se zároveň objeví hned pod původním příspěvkem. Tuto užitečnou funkci se nyní chystá zavézt gigant Meta, která svůj vlastní program pro ověřování faktů na sociálních sítích ukončila.

Komunitní poznámky míří na sítě Mety

„Ukončíme současný program ověřování faktů třetí stranou ve Spojených státech a místo toho začneme přecházet na program komunitních poznámek. Viděli jsme, že tento přístup funguje na síti X, která dává své komunitě možnost rozhodnout, kdy jsou příspěvky potenciálně zavádějící a potřebují více souvislostí, a lidé z různých perspektiv rozhodují, jaký kontext je užitečné vidět pro ostatní uživatele. Myslíme si, že by mohlo jít o lepší způsob, jak dosáhnout našeho původního záměru, tedy poskytovat lidem informace o tom, co vidí. Zároveň jde o způsob, který je méně náchylný k předpojatosti,“ stojí ve vyjádření Mety.

Jestli je lepší tým profesionálů, který jednotlivé výroky ověřuje, nebo naopak angažovaná neplacená komunita, která se o ověřování faktů stará sama, je otázka na samostatnou debatu. I když si Meta myslí, že komunitní poznámky jsou cestou budoucnosti, sociální síť X mezitím změnila svůj postoj, minimálně ústy majitele Elona Muska. Jemu se myšlenka komunitních poznámek přestala líbit ve chvíli, kdy uživatelé začali hojně přidávat tyto poznámky k jeho příspěvkům a k příspěvkům lidí, které Musk sdílí.

Naposledy Musk obvinil prezidenta Zelenského z kontroly voleb a mylně podsouval, že aktivně brání v tom, aby se na území Ukrajiny konaly volby. Ve skutečnosti ovšem nebývá zvykem (a ukrajinská ústava to ani neumožňuje) pořádat volby ve chvíli, kdy je část území okupována cizí mocností, a to z mnoha různých logických důvodů. Muska sice opravila i jeho vlastní umělá inteligence Grok AI, ovšem v jednom ze svých příspěvků uvedl, že „komunitní poznámky ovládají vlády cizích zemí a zastaralá média“, přičemž to chce Musk do budoucna „napravit“. Jakým způsobem hodlá Musk omezit svobodu slova na síti X a omezit ověřování faktů skrze komunitní poznámky nicméně prozatím není jasné.