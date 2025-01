Meta přesouvá moderátory obsahu z Kalifornie do Texasu, důvodem jsou obavy ze zaujatosti

Kvůli obavám z možné zaujatosti přesouvá Meta své týmy pro moderování obsahu z Kalifornie do Texasu

Společnost ukončuje program ověřování faktů a zavádí funkci Community Notes ve stylu platformy X

Meta plánuje obnovit politický obsah na svých platformách v návaznosti s nastupující administrativou prezidenta Donalda Truma

Generální ředitel společnosti Meta, Mark Zuckerberg, oznámil v krátkém videu na jeho oficiálním Instagram účtu menší změny v umístění jeho administrativního týmu. Nově budou týmy, které moderují obsah na platformách Mety přesunuty z Kalifornie do Texasu. Tento krok musel udělat poté, co vznikly obavy z možného zaujetí ze strany zaměstnanců při cenzurování obsahu.

Meta přesouvá týmy pro moderování obsahu

„Chci vám sdělit něco velmi důležitého ohledně svobody projevu na Facebooku a Instagramu. Začal jsem budovat sociální média proto, abych dal každému člověku svůj hlas, svůj svobodný projev. Stále tomu věřím, ale hodně se toho za posledních 7 let změnilo,“ začal Mark svůj projev na videu.

„Ve velkém se začala řešit potenciální internetová šikana a státy začaly víc a víc zavádět formy cenzury. My jdeme proti nelegálním věcem, které nechceme, a proto cenzurujeme věci ohledně drog a podobných témat. I my se však někdy spleteme. I kdybychom se spletli v 1 % všech cenzurovaných příspěvků, furt tím ovlivníme miliony lidí. Těchto omylů je však poslední dobou opravdu hodně,“ dodal.

„Přesuneme naše týmy pro důvěru, bezpečnost a moderování obsahu z Kalifornie do Texasu. Když pracujeme na prosazování svobody projevu, myslím si, že nám to pomůže vybudovat určitou důvěru. Chceme tuto práci dělat tam, kde je menší obava z předpojatosti našich týmů,“ promluvil na rovinu o změnách, které společnost Meta plánuje zavést. Přesunem týmu do Texasu chce předejít zaujatosti jeho týmu vůči uživatelům na sociálních sítích.

Obnovení politického obsahu

Meta plánuje obnovit politický obsah na svých platformách, jako jsou Facebook, Instagram a Threads. Společnost dříve omezila zobrazování politického obsahu na základě zpětné vazby od uživatelů, kteří preferovali méně politických příspěvků. Nyní však Meta otáčí a chce vyjít vstříc také druhé straně požadavků. Právě proto bude politický obsah plně navrácen zpět na sociální sítě společnosti Meta.

Společnost také oznámila ukončení svého programu ověřování faktů ve Spojených státech. Místo toho zavede funkci Community Notes, inspirovanou platformou X, která umožní uživatelům přidávat poznámky k příspěvkům, které považují za zavádějící. Tato změna má podpořit komunitní kontrolu obsahu a snížit potřebu rozsáhlejšího ověřování faktů.