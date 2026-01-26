TOPlist

Inspirace u Applu? Redmi Turbo 5 Max dorazí v zářivě oranžové barvě

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 1. 20:00
3
Redmi Turbo 5 Max 8
  • Redmi tento týden představí novou rodinu smartphonů Turbo 5
  • Hlavní housle bude hrát vrcholný model Turbo 5 Max
  • Telefon zaujme jednoduchým designem, vysokým výkonem, velkou baterií a zářivě oranžovou barvou

Značka Redmi, za kterou stojí čínské Xiaomi, chystá na nadcházející čtvrtek premiéru nové řady smartphonů Turbo 5. Hlavní tváří této řady se stane smartphone Redmi Turbo 5 Max, který potěší vysokým výkonem, obří výdrží, decentním designem a agresivní cenou. Jak je u čínských značek zvykem, není nutné vyčkávat až do termínu premiéry, neboť oficiální upoutávky na sociálních sítích prozrazují víc než dost.

Redmi Turbo 5 Max: oranžový je nová černá

Redmi v upoutávkách propaguje chystaný telefon zejména v oranžové barvě, která nápadně připomíná loňské iPhony Pro. Není to zdaleka poprvé, kdy Apple nastolil trend, který následují ostatní značky – oranžovou si například vybral i Honor u smartphonů Power 2 a Magic 8 Air. Oranžová záda telefonu upoutají kromě barvy i jemnou strukturou, naopak u světle modré barevné varianty by měl být povrch zad jednolitý.

Redmi Turbo 5 Max v oranžové a modré barvě

Redmi Turbo 5 Max bude telefony od Applu připomínat i svým tvarem. Bude jej totiž svírat plochý hliníkový rámeček s výrazným zaoblením v rozích. Příjemně tenké mají být i rámečky obklopující obrazovku s kruhovým výřezem pro selfie kamerku. Na zádech pak najdeme oválný vystupující oválný modul fotoaparátu obsahující dvě čočky patřící hlavnímu a širokoúhlému fotoaparátu.

Vysoký výkon i výdrž

V Redmi Turbo 5 Max bude debutovat čipset MediaTek Dimensity 9500s postavený 3nm procesem TSCM N3E. Tento čip disponuje osmijádrovým procesorem, (1× Cortex-X925 s taktem 3,73 GHz, 3× Cortex-X4 s taktem 3,3 GHz a 4× Cortex-A720 s taktem 2,4 GHz) a grafikou Mali Immortalis-G925 MC12. V benchmarku AnTuTu tento čip nasbíral 3,61 milionů bodů, což je velmi blízko k aktuálním vlajkovým lodím.

Telefon oslní i vysokou výdrží – energii mu bude dodávat akumulátor s vysokou kapacitou 9 000 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení. K dispozici bude i reverzní bezdrátové dobíjení s výkonem až 27 wattů.

Cena a dostupnost

Redmi Turbo 5 Max (a zřejmě i jeho sourozenec Redmi Turbo 5) bude oficiálně představen v Číně tento čtvrtek 29. ledna. Šéf značky Lu Weibing již potvrdil, že tento telefon bude nejlepší volnou v cenové kategorii okolo 2 500 CNY, což v přepočtu znamená necelých 9 tisíc korun s připočtením DPH. Na globální trh by se tento telefon měl dostat jako Poco X8 Pro Max, bohužel tento model bude pravděpodobně ochuzen na kapacitě akumulátoru.

Vstoupit do diskuze (3)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Ilustrace stavby AI datacentra v EU
Brusel plánuje, Silicon Valley staví: Proč Evropa v AI závodě prohrává dřív, než vyběhla?
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:00
0
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Věděli jste to? iPhone dokáže z živých fotek vytvořit video
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Mluvící květina Nintendo Talking Flower
Nintendo se zbláznilo? Tahle novinka umí jen mluvit, ale fanoušci ji vykoupí během minut!
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
0
Lokalizační štítek Apple AirTag
Apple vylepšil lokátor AirTag. Nová generace vypadá stejně, ale je ve všem lepší
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:25
2

Kapitoly článku