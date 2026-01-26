Inspirace u Applu? Redmi Turbo 5 Max dorazí v zářivě oranžové barvě

- Redmi tento týden představí novou rodinu smartphonů Turbo 5
- Hlavní housle bude hrát vrcholný model Turbo 5 Max
- Telefon zaujme jednoduchým designem, vysokým výkonem, velkou baterií a zářivě oranžovou barvou
Značka Redmi, za kterou stojí čínské Xiaomi, chystá na nadcházející čtvrtek premiéru nové řady smartphonů Turbo 5. Hlavní tváří této řady se stane smartphone Redmi Turbo 5 Max, který potěší vysokým výkonem, obří výdrží, decentním designem a agresivní cenou. Jak je u čínských značek zvykem, není nutné vyčkávat až do termínu premiéry, neboť oficiální upoutávky na sociálních sítích prozrazují víc než dost.
Redmi Turbo 5 Max: oranžový je nová černá
Redmi v upoutávkách propaguje chystaný telefon zejména v oranžové barvě, která nápadně připomíná loňské iPhony Pro. Není to zdaleka poprvé, kdy Apple nastolil trend, který následují ostatní značky – oranžovou si například vybral i Honor u smartphonů Power 2 a Magic 8 Air. Oranžová záda telefonu upoutají kromě barvy i jemnou strukturou, naopak u světle modré barevné varianty by měl být povrch zad jednolitý.
Redmi Turbo 5 Max bude telefony od Applu připomínat i svým tvarem. Bude jej totiž svírat plochý hliníkový rámeček s výrazným zaoblením v rozích. Příjemně tenké mají být i rámečky obklopující obrazovku s kruhovým výřezem pro selfie kamerku. Na zádech pak najdeme oválný vystupující oválný modul fotoaparátu obsahující dvě čočky patřící hlavnímu a širokoúhlému fotoaparátu.
Vysoký výkon i výdrž
V Redmi Turbo 5 Max bude debutovat čipset MediaTek Dimensity 9500s postavený 3nm procesem TSCM N3E. Tento čip disponuje osmijádrovým procesorem, (1× Cortex-X925 s taktem 3,73 GHz, 3× Cortex-X4 s taktem 3,3 GHz a 4× Cortex-A720 s taktem 2,4 GHz) a grafikou Mali Immortalis-G925 MC12. V benchmarku AnTuTu tento čip nasbíral 3,61 milionů bodů, což je velmi blízko k aktuálním vlajkovým lodím.
Telefon oslní i vysokou výdrží – energii mu bude dodávat akumulátor s vysokou kapacitou 9 000 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení. K dispozici bude i reverzní bezdrátové dobíjení s výkonem až 27 wattů.
Cena a dostupnost
Redmi Turbo 5 Max (a zřejmě i jeho sourozenec Redmi Turbo 5) bude oficiálně představen v Číně tento čtvrtek 29. ledna. Šéf značky Lu Weibing již potvrdil, že tento telefon bude nejlepší volnou v cenové kategorii okolo 2 500 CNY, což v přepočtu znamená necelých 9 tisíc korun s připočtením DPH. Na globální trh by se tento telefon měl dostat jako Poco X8 Pro Max, bohužel tento model bude pravděpodobně ochuzen na kapacitě akumulátoru.