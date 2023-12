iMessage na Androidu pokračují. Beeper Mini bude fungovat, má to však háček

Aplikace Beeper se v průběhu dnešního dne dočká opravy

Služba iMessage na Androidu by měla opět fungovat

Podmínkou ale bude nutný přístup k počítači Mac

Začátkem tohoto měsíce byla spuštěna aplikace Beeper Mini, která na operačním systému Android dovolila provozovat jablečný komunikátor iMessage. Vývojáři Beeperu se chlubili tím, že Apple nemá páky na to, aby funkčnost jejich aplikace omezil, ovšem za necelý týden od jejího vydání bylo všechno jinak – firma z Cupertina vyřadila aplikaci Beeper z provozu.

Bitva vývojářů pokračuje

Beeper se krátce poté podařilo zprovoznit, ovšem s několika háčky, především už nebylo možné používat aplikaci jen s telefonním číslem, nutnou podmínkou bylo použití Apple ID. Kalifornská firma se ovšem nevzdala, a i proti tomuto receptu našla řešení. Souboj tedy pokračuje i nadále, nyní jsou na tahu vývojáři Beeperu. Ti včera večer na síti Reddit zveřejnili další plány, jak ponechat svoji službu při životě.

Pro používání služby iMessage na Androidu bude nově vyžadován přístup k počítači Mac, a to z důvodu identifikace. Aby totiž bylo možné komunikátor iMessage spárovat se službou Beeper, je vyžadováno odeslání identifikačních údajů ze skutečného počítače Mac. Dosud k tomuto úkonu aplikace Beeper využívala firemní farmu Maců, ovšem tento způsob byl pro Apple snadno vystopovatelný – z jednoho Macu byla odesílána stejná registrační data ke stovkám různých Apple ID.

Beeper tak nyní přechází na nový model, kdy by k identifikaci měly uživatelé používat unikátní počítače Mac. Ideální stav je samozřejmě jeden Mac = jeden uživatel, ovšem tvůrci Beeperu uvádí, že by mělo fungovat sdílení registračních dat i mezi cca 10-20 uživateli. Pochopitelně čím více jich na jednom počítači bude, tím snadnějším budou pro Apple cílem.

I v případě sdílení Maců by měla být uživatelská data a konverzace v bezpečí, počítač v tomto případě slouží pouze k identifikaci a do samotných účtů a zpráv nevidí. Samotný Mac by měl být alespoň jednou za čas zapnutý, neboť si Apple identifikační údaje průběžně ověřuje.

Možnost generovat registrační údaje skrze vlastní Mac by měla být zpřístupněna ještě během dnešního dne, oprava by měla fungovat jak v aplikaci Beeper Mini, tak i ve službě Beeper Cloud. Jsme zvědaví, jak dlouho bude Applu trvat, než tuto cestu uzavře.