Ikonickou operu v Sydney rozzáří výtvory začínajících umělců. Díla vytvořili na iPadu

- Tvořit umění není v dnešní době nic jednoduchého, i když moderní technologie výrazně pomáhají
- Největším problémem je často prorazit a dostat se do povědomí široké veřejnosti
- Apple nyní vybere desítku začínajících australských umělců, kterým poskytne velkorysý prostor pro prezentaci
Apple a umělecká komunita měli mezi sebou vždy zvláštní poutu, ostatně už spoluzakladatel Steve Jobs se považoval spíše za umělce a vizionáře, než za technologického průkopníka. Pravdou je, že řada umělců a tvůrců upřednostňuje zařízení z Cupertina ve své tvorbě, čemuž Apple jde ochotně naproti a mnohdy nabízí bezkonkurenční software a hardware, který jim jejich tvorbu usnadňuje. Kromě toho se ale umělce snaží podpořit i jinými způsoby, například tím, že jejich tvorbu zprostředkuje široké mase lidí.
Opera v Sydney jako velké plátno pro australské umělce
Společnosti Apple a Sydney Opera House oznámily „celoroční spolupráci“, která odstartuje „nově zadaným uměleckým dílem Illuminating Creativity“, které podle Apple „od 25. do 27. března promění východní plachty Bennelong Opera House v plátno pro kreativitu, komunitu a australský talent“. Projekt zahrnuje umělecká díla vytvořená na iPadu pomocí aplikace Procreate deseti začínajícími australskými umělci.
„Projekce představí originální statická a pohyblivá umělecká díla vytvořená v aplikaci Procreate na iPadu různorodou skupinou 10 začínajících australských umělců. Od 9. do 15. března jsou členové veřejnosti také zváni, aby vytvořili svá vlastní digitální umělecká díla na iPadu v rámci bezplatných lekcí Today at Apple, s možností předložit svá díla k posouzení pro finální projekci,“ uvádí Apple. Mezi vybranými umělci najdeme například Australana s japonskými kořeny Kentaro Jošidu či rodačku z Perthu Rebeccu Mills.
Zatímco pro některé známější umělce by podobná akce byla jen jednou z jejich zastávek v rámci kariéry, pro začínající tvůrce jde často o velkou šanci, jak prorazit do povědomí běžných lidí, kteří umění dvakrát neholdují. Apple si v tomto ohledu určitě zaslouží pochvalu, neboť podpora umělecké komunity podobným způsobem může řadě umělců pomoci v jejich dalším rozvoji a obohatit o jejich díla nejen Austrálii, ale také celý svět.