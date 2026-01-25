TOPlist

Idioti a imbecilové! Elona Muska rozohnil šéf Ryanairu, ten z toho udělal geniální reklamu

25. 1.
Spor Elona Muska a Ryanairu (ilustrační obrázek)
  • Miliardář Elon Musk a ředitel irské aerolinky Ryanair se do sebe pustili na sociálních sítích
  • Spor odstartoval nezájem aerolinky nasadit do letadel Starlink od SpaceX
  • Musk pak nešetřil nadávkami, což Ryanair proměnil v geniální marketingovou kampaň

Elon Musk se v tomto týdnu dostal do hlasitého veřejného sporu s šéfem Ryanairu Michaelem O’Learym kvůli odmítnutí satelitního internetu Starlink na palubách letadel. Vše následně přerostlo ve slovní válku. Z marketingového hlediska z toho zatím těží hlavně Ryanair, který konflikt přetavil do virální kampaně a speciální akce na letenky „pro idioty“.

Kapitoly článku
Starlink vs. nízkonákladový model
„Idioti“ na síti X
Marketingový masterclass Ryanairu
Může Musk Ryanair skutečně koupit?

Starlink vs. nízkonákladový model

Jádrem sporu je rozhodnutí Ryanairu neosazovat flotilu svých letadel satelitním internetem Starlink od Muskovy firmy SpaceX. Ředitel aerolinky Michael O’Leary v rozhovorech vysvětlil, že dvě potřebné antény by zvýšily odpor vzduchu, tím i spotřebu paliva a náklady by stouply zhruba o stovky milionů eur ročně, což u krátkých letů nedává ekonomický smysl.

Podle O’Learyho cestující na typických letech Ryanairu nejsou ochotni platit příplatek za Wi‑Fi, zatímco model extrémně levných letenek stojí na agresivní redukci nákladů a vysoké obsazenosti. Musk naopak ve svých příspěvcích tvrdil, že O’Leary je „špatně informovaný“ ohledně nákladů a přínosů Starlinku a technologie, kterou SpaceX už nasmlouval s jinými aerolinkami, vnímá jako konkurenční výhodu, ne zátěž.

„Idioti“ na síti X

Poté, co O’Leary v rozhovoru na webu Newstalk označil Muska za „idiota“ a shodil jeho kritiku s tím, že „nebude věnovat pozornost tomu, co říká“, Musk přešel do osobního protiútoku na platformě X. V několika příspěvcích šéfa Ryanairu nazval „totálním idiotem“, „imbecilem“ či „šimpanzem“ a vyzval k jeho odvolání z čela aerolinky.

V jednu chvíli Musk reagoval na nápad uživatele, aby aerolinku prostě koupil, s tím, že je to „dobrý nápad“, a následně spustil anketu, zda má Ryanair skutečně koupit. Hlasování, v němž se vyslovily stovky tisíc účtů, dopadlo ve prospěch hypotetické akvizice, což Musk glosoval dalšími vtípky o tom, že by do čela firmy dosadil někoho jménem Ryan jako „oprávněného vládce“ Ryanairu.

Marketingový masterclass Ryanairu

Ryanair a O’Leary využívají konflikty a kontroverze jako součást dlouhodobé marketingové strategie – ostrý jazyk a trollení konkurentů patří k jejich značce. Sociální sítě aerolinky, zejména účet na X, pravidelně reagují sarkasticky na stížnosti cestujících, jiné značky i aktuální dění, což zvyšuje dosah i organické zmínky. Zároveň ale irská aerolinka nemá na kontě žádné velké kontroverze, takže si to vlastně může dovolit.

V případě Muska aerolinka konflikt okamžitě proměnila v kampaň: oznámila „Great Idiots Seat Sale“ či „Big Idiot Sale“, v níž ironicky poděkovala Muskově „idiocii“ za inspiraci k výprodeji. O’Leary veřejně poděkoval Muskovým výpadům za to, že pomohly zvýšit prodeje letenek, a dokonce mu nabídl bezplatný let s Ryanairem – samozřejmě bez Wi‑Fi.

Kampaň Ryanairu proti „idiotům“ a Elonu Muskovi
Kampaň Ryanairu proti „idiotům“ a Elonu Muskovi

Může Musk Ryanair skutečně koupit?

Na X sice vypadá nápad na převzetí Ryanairu jako další Muskova „meme“ akce, reálně však naráží na tvrdá evropská pravidla vlastnictví aerolinek. EU vyžaduje, aby letečtí dopravci licencovaní v Unii byli většinově vlastněni a kontrolováni subjekty z EU či několika přidružených zemí (Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko), což výrazně omezuje prostor pro většinový podíl neevropského investora.

Ryanair má tržní kapitalizaci přibližně 30 miliard eur, takže i menšinová investice by pro Muska znamenala významnou finanční angažovanost mimo jeho hlavní technologické projekty. O’Leary zároveň s notnou dávkou irského humoru naznačil, že by Muska jako minoritního investora přivítal, protože aerolinku považuje za lepší investici než X – nicméně zároveň dává najevo, že o ztrátu kontroly ani o instalaci Starlinku nestojí.



Elon Musk s klaunskou maskou (ilustrační obrázek)



2. zdroj
