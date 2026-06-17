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Ideální na digitální detox? Náramek Jaye Band má pouze jednu funkci

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 6. 16:30
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Náramek Jaye Band na ruce
  • Chytré náramky a hodinky jsou každým rokem schopnější
  • Výrobci neustále rozšiřují jejich funkce a přicházejí s různými novinkami
  • Nový náramek Jaye Band jde ale opačnou cestou a má jen jednu funkci

Fitness náramky a chytré hodinky jsou něco jako prodloužená ruka telefonu, což má svá pro i proti. Jejich nositel je neustále bombardován notifikacemi, takže je vlastně neustále online a na příjmu, což není úplně ideální. Digitální detox je v dnešní přetechnizované době plné sociálních sítí nezbytností a právě s tím vám pomůže nový náramek Jaye Band.

V jednoduchosti je síla

Když jsou představeny nové hodinky nebo další fitness náramek, výrobce se většinou pochlubí tím, kolik nových funkcí jim v porovnání s předchozí generací nebo konkurencí přidal. Člověk se v tom často přestává orientovat a různých vychytávek máme na zápěstí tolik, že o nich mnohdy ani nevíme. Náramek Jaye Band se ale vydal opačným směrem a vsází na minimalismus.

Tato zajímavá novinka, která se objevila na platformě Kickstarter, sází na jednoduchost a je navržena tak, aby její uživatel zůstal v kontaktu s blízkými, ale aby zároveň potlačil rušivé vlivy ostatních prvků chytrého telefonu. Funguje vlastně jako takový filtr, ve kterém si nastavíte to, co je pro vás užitečné a co chcete, aby se k vám dostalo.

Malý společník vám uleví od záplavy notifikací

Náramek Jaye Band působí velmi nenápadně a s rozměry 38 × 14,5 × 7 mm je tak malý, že o něm na zápěstí skoro ani nebudete vědět. Je osazen malým OLED displejem, který se však nenachází na vnější straně zápěstí jako u klasických hodinek, ale na té vnitřní. Je tedy ve většině případů skrytý a notifikace tak nebudou přitahovat pozornost.

Náramek Jaye Band na ruce
Náramek Jaye Band na ruce

Náramek nemá žádné biometrické senzory, nebude vám měřit kroky a není možné do něj instalovat aplikace. Nebude vám ani monitorovat spánek a provádět všemožné analýzy zdraví. Po spojení s telefonem si jednoduše vyberete, které kontakty a aplikace na něm mohou spouštět oznámení, a nastavíte si plány omezující upozornění na konkrétní denní dobu.



Garmin náramek



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Digitální pohoda na ruce

Pokud se cítíte zaplaveni notifikacemi a chcete si trochu ulevit, ale zároveň se nechcete úplně odstřihnout, náramek Jaye Band by mohl být zajímavým řešením. Na trh by měl dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku (Q1 2027) a cena pro zájemce, kteří ho podpoří na Kickstarteru, bude 129 dolarů (3 250 korun včetně DPH). Plná cena byla stanovena na 249 dolarů (6 270 korun včetně DPH).

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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