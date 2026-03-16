Huawei představil fitness náramek a hodinky. Zaujmou svou výbavou i cenou

Dominik Vlasák 16. 3. 18:00
  • Čínský Huawei představil dvojici nových nositelných zařízení
  • Fitness náramek cílí na spořivé zákazníky, hodinky naopak na náročné sportovce
  • V prodeji jsou již od dnešního dne

Huawei na našem trhu stále aktivně působí, byť s prodeji chytrých telefonů a tabletů to úplně růžové z pochopitelných důvodů není. Na druhou stranu chytrým hodinkám, fitness náramkům a sluchátkům se poměrně daří, přičemž první dvě zmíněné kategorie nyní dostaly nové přírůstky v podobě Huawei Band 11 a Huawei Watch Ultimate 2. Co všechno novinky nabídnou a vyplatí se o nich uvažovat?

Fitness náramek i chytré hodinky do nepohody

Huawei Watch Ultimate 2 potěší především náročné sportovce. Pyšní se totiž možností komunikace pod vodou a sonarovou technologií, která vás udrží ve spojení se světem i 150 metrů pod vodní hladinou. Co nabídnout ale mají také nadšeným golfistům, především díky aktualizovaným režimům Driving range a Course. Navigace slibuje přesnost díky systému Sunflower a anténě Gap, přičemž problém nejsou ani hovory skrze eSIM.

Samozřejmostí je pak AI potlačení hluku při hovorech, detekce pádu, nouzové posílání SOS nebo monitoring i ve vysokých nadmořských výškách. Baterie Watch Ultimate 2 zvládne až 11 dní v úsporném režimu, a 4,5 dne při běžném používání. Stydět se hodinky nemusí ani za svůj vzhled – pouzdro z tekutého kovu, keramický rámeček a safírové sklíčko jsou kvalitní materiály.

Fintess náramek Huawei Band 11

Kromě chytrých hodinek nezapomíná Huawei ani na své fitness náramky, které se těší velké popularitě. Band 11 navazuje na své předchůdce a nabídne senzor X-Tap, který dokáže měřit tepovou frekvenci, SpO2 i kvalitu spánku, zvládá doporučovat vhodnou regeneraci, disponuje voděodolnou konstrukcí, takže ho nezaskočí pot ani déšť a nabízí různé sportovní režimy pro běh, cyklistiku, plavání a další aktivity. Samozřejmostí je doručování notifikací o hovorech, zprávách či událostech, které jsou čitelné i na přímém slunci díky displeji s jasem až 1500 nitů. S kapacitou baterie 300mAh vydrží náramek až 14 dní bez dobíjení, za každodenního aktivního používání pak 9 dní.

Cena a dostupnost

Chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 jsou k dispozici od dnešního dne za cenu 18 999 korun, modrá a zelená barevná varianta je až do 29. března k dispozici za sníženou cenu 20 999 Kč na oficiálním e-shopu a u vybraných prodejců, Huawei Band 11 se objeví ve stejný den za cenu 1 299 korun.

Zdroj: tisková zpráva
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

