Huawei představil fitness náramek a hodinky. Zaujmou svou výbavou i cenou

- Čínský Huawei představil dvojici nových nositelných zařízení
- Fitness náramek cílí na spořivé zákazníky, hodinky naopak na náročné sportovce
- V prodeji jsou již od dnešního dne
Huawei na našem trhu stále aktivně působí, byť s prodeji chytrých telefonů a tabletů to úplně růžové z pochopitelných důvodů není. Na druhou stranu chytrým hodinkám, fitness náramkům a sluchátkům se poměrně daří, přičemž první dvě zmíněné kategorie nyní dostaly nové přírůstky v podobě Huawei Band 11 a Huawei Watch Ultimate 2. Co všechno novinky nabídnou a vyplatí se o nich uvažovat?
Fitness náramek i chytré hodinky do nepohody
Huawei Watch Ultimate 2 potěší především náročné sportovce. Pyšní se totiž možností komunikace pod vodou a sonarovou technologií, která vás udrží ve spojení se světem i 150 metrů pod vodní hladinou. Co nabídnout ale mají také nadšeným golfistům, především díky aktualizovaným režimům Driving range a Course. Navigace slibuje přesnost díky systému Sunflower a anténě Gap, přičemž problém nejsou ani hovory skrze eSIM.
Samozřejmostí je pak AI potlačení hluku při hovorech, detekce pádu, nouzové posílání SOS nebo monitoring i ve vysokých nadmořských výškách. Baterie Watch Ultimate 2 zvládne až 11 dní v úsporném režimu, a 4,5 dne při běžném používání. Stydět se hodinky nemusí ani za svůj vzhled – pouzdro z tekutého kovu, keramický rámeček a safírové sklíčko jsou kvalitní materiály.
Kromě chytrých hodinek nezapomíná Huawei ani na své fitness náramky, které se těší velké popularitě. Band 11 navazuje na své předchůdce a nabídne senzor X-Tap, který dokáže měřit tepovou frekvenci, SpO2 i kvalitu spánku, zvládá doporučovat vhodnou regeneraci, disponuje voděodolnou konstrukcí, takže ho nezaskočí pot ani déšť a nabízí různé sportovní režimy pro běh, cyklistiku, plavání a další aktivity. Samozřejmostí je doručování notifikací o hovorech, zprávách či událostech, které jsou čitelné i na přímém slunci díky displeji s jasem až 1500 nitů. S kapacitou baterie 300mAh vydrží náramek až 14 dní bez dobíjení, za každodenního aktivního používání pak 9 dní.
Cena a dostupnost
Chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 jsou k dispozici od dnešního dne za cenu 18 999 korun, modrá a zelená barevná varianta je až do 29. března k dispozici za sníženou cenu 20 999 Kč na oficiálním e-shopu a u vybraných prodejců, Huawei Band 11 se objeví ve stejný den za cenu 1 299 korun.