Humanoid od Tesly má v Číně vyzývatele. Klidně může do kuchyně, zatím ale vaří pomalu

- Čínská společnost Ant Group na technologických veletrzích ukazuje svého prvního humanoidního robota
- Modrooký R1 před návštěvníky vystupoval v roli kuchyňského pomocníka, s rychlostí to ale příliš nepřeháněl
- Podle vývojářů by se v budoucnu mohl uplatnit také ve zdravotnictví nebo v cestovním ruchu
Čínská technologická společnost Ant Group, kterou založil známý obchodní magnát a investor Jack Ma a pod kterou mimo jiné spadá i mobilní platební systém Alipay, se pouští do robotických závodů (nejen) s Teslou. V průběhu září totiž na různých technologických konferencích prezentuje svého prvního humanoidního robota. Ant Group se tak stává další společností, která se snaží posouvat hranice automatizace kombinací umělé inteligence a fyzických technologií.
Vyzývatel Tesly
Robotický pomocník s názvem R1 se minulý týden objevil na technologickém veletrhu IFA v Berlíně, kde pro zvědavé obecenstvo připravoval krevety. Tento týden se pak podle agentury Bloomberg představil návštěvníkům Inclusion Conference v Šanghaji. Za vývojem modrookého robota stojí společnost Robbyant, která je součástí výše zmíněné skupiny Ant Group.
Pomoc v kuchyni je podle vývojářů prvním z mnoha potenciálních využití robota R1. Z kuchyňského pomocníka by se tak v budoucnu mohl stát třeba pečovatelský asistent ve zdravotnictví nebo průvodce po památkách.
Lenochod za pultem?
Společnost zatím neoznámila datum uvedení robota na trh ani jeho cenu. Podle dostupných informací ho tvůrci v současnosti testují ve vybraných komunitních centrech a restauracích. Tvrzení o schopnostech roztomile vyhlížejícího humanoida je však třeba brát s rezervou, pokud se neosvědčí ve skutečných podmínkách. Video z veletrhu IFA nicméně nevzbuzuje příliš vysoká očekávání – R1 v něm pokládá krabici na pult tempem nezaujatého lenochoda.
Společnost Ant Group se nicméně snaží konkurovat ostatním firmám, které se pohybují v oblasti humanoidních robotů a mezi něž patří třeba Tesla miliardáře Elona Muska. Představením kuchtícího robota R1 zintenzivňuje úsilí v oblasti humanoidů poháněných umělou inteligencí. Ačkoli je tato oblast robotiky již desítky let sužována přehnanými sliby a jen velmi pomalým pokrokem i v těch nejzákladnějších úkolech, mnozí věří, že právě rozmach AI může být potřebným krokem kupředu.