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Huawei, Sony, Bose i Samsung sázejí na sluchátka bez špuntů. Do metra si je ale neberte

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 9. 11. 9:00
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Oranžová sluchátka CMF Clip Pro před oranžovým nabíjecím pouzdrem na světle šedém pozadí
  • Klipová sluchátka jako Huawei FreeClip 2 sevřou okraj ucha a zvukovod nechají úplně volný
  • Bez špuntu slábnou basy, aktivní potlačení hluku chybí a na rušné ulici z hudby uslyšíte jen část
  • V tichu naopak hudbu slyší i lidé kolem; výrobci únik zvuku tlumí vlnou v opačné fázi, úplně ho ale neodstraní
  • Nejvíc je ocení lidé, které špunty v uších tlačí, a ti, kdo při poslechu potřebují slyšet provoz, kolegy nebo děti

Výrobci bezdrátových sluchátek roky pracovali hlavně na tom, aby ucho co nejlépe utěsnili. Silikonové špunty uzavřely zvukovod, aktivní potlačení hluku ztlumilo i to, co jimi proniklo, a hudba pak zněla plně i v hlučné tramvaji. Klipová sluchátka jdou opačnou cestou: připnou se na okraj ušního boltce a do zvukovodu nezasahují vůbec. Během posledního roku jich na trhu výrazně přibylo. Huawei prodává druhou generaci FreeClip, Sony uvedlo LinkBuds Clip, Bose druhou generaci Ultra Open Earbuds a Samsung koncem října začal v Jižní Koreji prodávat svá první klipová sluchátka Galaxy Buds On, která u nás zatím koupit nelze.



Samsung Galaxy Buds On



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Volný zvukovod je u nich záměr. Právě kvůli němu si je lidé kupují a právě z něj plynou jejich hlavní slabiny, protože špunt v uchu dělá mnohem víc, než jen drží sluchátko na místě.

Pružný oblouk drží sluchátka na uchu

Klipové sluchátko má dvě části spojené pružným obloukem. Přední část s měničem leží v prohlubni boltce těsně před ústím zvukovodu, zadní část s baterií se opírá o ucho zezadu a oblouk mezi nimi obejme okraj ucha. U Huawei FreeClip 2 je oblouk, kterému výrobce říká C-bridge, z měkkého silikonu a slitiny s tvarovou pamětí. Obě sluchátka váží po 5,1 gramu a jsou stejná, takže je můžete nasadit na kterékoli ucho, pravý a levý kanál si přiřadí sama.

Napoprvé taková konstrukce působí nestabilně, po pár dnech si ale na nasazování zvyknete a sluchátka drží spolehlivě. Když jsme FreeClip 2 testovali, vydržela na místě i při běhu a prudkých pohybech hlavou. Stejně pevně držela i levná CMF Clip Pro od značky Nothing a dražší Bose Ultra Open Earbuds 2. Sony k LinkBuds Clip přibaluje polštářky, které se nasazují na oblouk a podle toho, kam je posunete, upraví usazení na uchu. Potíž přináší spíš oblečení: přes sluchátka, která obepínají ucho z obou stran, se špatně natahuje těsná zimní čepice.

Bez špuntu slábnou basy

Špunt ze zvukovodu udělá malou uzavřenou komoru. Když se v ní pohne membrána měniče, vzduch nemá kam uniknout a stlačí se, takže i měnič o průměru kolem deseti milimetrů dokáže u bubínku vytvořit silné basy. Klipové sluchátko je naproti tomu malý reproduktor umístěný pár milimetrů před ústím zvukovodu. Vzduch, který membrána rozkmitá, se rozptýlí do okolí, a nejvíc to slyšíte u hlubokých tónů, protože na ně by drobná membrána ve volném prostoru musela pohnout mnohem větším objemem vzduchu, než zvládne. Otevřená sluchátka proto obvykle zní tenčeji a basy spíš naznačí, než aby je bylo cítit.

Graf relativní hladiny v decibelech podle frekvence od 20 do 2 000 Hz: modrá křivka špuntu zůstává rovná, oranžová křivka otevřeného ucha pod 300 Hz klesá a při 100 Hz je zhruba o 19 dB níž
Ve zjednodušeném modelu bez ekvalizace ztrácí otevřené sluchátko pod rezonancí měniče 12 dB na každou oktávu, špunt drží basy až k nejnižším tónům

Výrobci to vyvažují výkonnějšími měniči. Huawei použil ve FreeClip 2 měnič o průměru 10,8 mm s dvojitou membránou a basy se oproti první generaci citelně zlepšily. Bose Ultra Open Earbuds 2 jsme v testu ohodnotili jako nejlépe hrající sluchátka svého druhu, intenzitou basů se ale kvalitním špuntům nevyrovnají ani ona. Levná CMF Clip Pro hrají tak, jak je v kategorii běžné: proti uzavřeným sluchátkům mdleji a s méně detaily, i když vyloženě špatně ne.

Okolní hluk projde bez překážky

Špunt zároveň zastaví velkou část okolního hluku dřív, než se dostane k bubínku. Otevřené ucho naopak propustí okolní zvuk stejně, jako kdybyste sluchátka neměli. Na chodníku tak uslyšíte projíždějící auto a v kanceláři kolegu, aniž byste museli sluchátka sundat nebo přepnout režim. V hluku se ale stejná vlastnost obrátí proti vám: v tiché místnosti si hudbu vychutnáte, kdežto na rušné ulici, v plné tramvaji nebo v letadle z ní uslyšíte zhruba 30 procent.

Aktivní potlačení hluku klipová sluchátka nemají. Spolehlivě totiž funguje jen tam, kde má sluchátko pod kontrolou malý uzavřený prostor před bubínkem: mikrofon změří hluk, který pronikl dovnitř, a měnič k němu přidá stejný zvuk v opačné fázi. U otevřeného ucha přichází hluk ze všech stran přímo do zvukovodu a sluchátko ho tak přesně vyrušit nedokáže. Že se dá alespoň část hluku ztlumit i u otevřeného ucha, ukazují Shokz OpenFit Pro, která se místo klipu zavěšují háčkem za ucho. Běžnému ruchu uberou na síle, takové ticho jako špunty s ANC ale nevytvoří. Za tuhle schopnost se navíc platí: OpenFit Pro stojí přes 6 000 Kč.



Nová otevřená sluchátka Shokz OpenFit Pro



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Při telefonování se hluk projeví hlavně na vaší straně. Podobně jako špunty mají i klipová sluchátka mikrofony s algoritmy, které oddělí hlas od okolí. FreeClip 2 mají na každém sluchátku čtyři mikrofony: dva snímají hlas, dva okolní ruch. Delší hovory se s nimi vedou příjemněji než se špunty. S otevřeným uchem navíc vlastní hlas nezní dutě, jako když máte ucho ucpané. Bose Ultra Open Earbuds 2 odfiltrují hluk tak dobře, že vás druhá strana slyší výborně, vy ji ale na rušné ulici slyšíte jen útržkovitě. Ve větru se srozumitelnost hovorů zhoršuje i u sluchátek od Huawei.

Hudbu slyší i lidé kolem vás

Co nezůstane ve vašem uchu, dostane okolí. FreeClip 2 jsou v úplně tiché místnosti slyšet už při poloviční hlasitosti a zhruba od 75 procent ruší lidi poblíž. U CMF Clip Pro začíná zvuk unikat při poměrně nízké hlasitosti, u Bose je únik výrazný. V open space nebo v tichém kupé vlaku proto klipová sluchátka musí hrát potichu, jinak váš playlist poznají i kolegové a spolucestující.

Žena v profilu se světle zeleným sluchátkem Sony LinkBuds Clip na okraji ucha
Sony LinkBuds Clip mají pro tiché prostředí samostatný režim, který omezuje únik zvuku

Výrobci se snaží zvuk směrovat do zvukovodu a ten, který uniká, utlumit. Sluchátko proto obvykle vysílá kromě zvuku do ucha i vlnu v opačné fázi, která se s unikajícím zvukem o kus dál částečně vyruší, zatímco těsně u ucha převáží hlavní výstup. U FreeClip 2 má únik omezovat systém reverzních zvukových vln, sluchátka jsou ale i s ním v tichu slyšet už od poloviční hlasitosti. Sony dává u LinkBuds Clip na výběr ze tří režimů, mezi kterými se přepíná poklepáním: vedle standardního je tu Voice Boost, který v hlučném prostředí zesílí hlasy v podcastech a videích, a Sound Leakage Reduction pro tiché prostředí. Podobný režim mají i CMF Clip Pro: únik o něco zmírní, zvuk ale zhorší natolik, že ho zapnete jen výjimečně.

Komu taková sluchátka sednou a kolik za ně dáte

Nejjasnější přínos mají pro lidi, které špunty v uších tlačí nebo jim dráždí zvukovod, i pro ty, kterým prostě vadí pocit ucpaného ucha. Klipová sluchátka tlačí jen na vnější okraj ucha, a protože jsou lehká, po pár minutách na ně zapomenete. Hodí se proto na celodenní nošení u stolu, na dlouhé hovory, podcasty a hudbu jako kulisu k práci. Druhou skupinou jsou lidé, kteří potřebují slyšet okolí: běžci a cyklisté ve městě, rodiče s malými dětmi nebo zaměstnanci v open space. Pot a déšť při běhu snesou sluchátka od Sony, Bose i CMF, FreeClip 2 s krytím IP57 přežijí dokonce krátké ponoření do vody.

Muž zezadu se sluchátkem Bose Ultra Open Earbuds 2, jehož oblouk obepíná okraj ucha
Bose Ultra Open Earbuds 2 se opírají jen o okraj ucha a na místě vydrží i při běhu

Klipová sluchátka ale v tramvaji, metru a letadle špunty nenahradí. Stejně tak zklamou milovníka elektronické hudby, který chce basy cítit, a každého, kdo by rád v tichu poslouchal tak, aby ho nikdo neslyšel.

Ceny začínají kolem dvou tisíc korun. CMF Clip Pro stojí zhruba 2 300 Kč a nabízejí výborné pohodlí i výdrž, slabší je hlavně zvuk. Huawei FreeClip 2 i Sony LinkBuds Clip stojí běžně kolem pěti tisíc korun, ve slevách ale jejich cena klesá těsně pod čtyři tisíce. Za nejlepší zvuk si nejvíc připlatíte u Bose Ultra Open Earbuds 2, které stojí přes 7 500 Kč. Pohodlí i únik zvuku přitom poznáte už na levném modelu, za příplatek dostanete hlavně lepší zvuk.

Volba tak vychází z toho, kde posloucháte nejčastěji. Pokud většinu hudby posloucháte cestou v hromadné dopravě, zůstaňte u špuntů s ANC. Pokud se sluchátky trávíte celé dny u počítače a na hovorech nebo s nimi běháte venku, klipová sluchátka vám dají něco, co špunty neumějí: poslech, při kterém slyšíte i svět kolem a uši si po celém dni neřeknou o přestávku.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš
Jsem nadšenec do smart technologií, aut, činek, sci-fi a své rodiny. Pořadí je variabilní. Bojím se oligopolu a věřím, že nejlepší verze produktu byla často ta předchozí.

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