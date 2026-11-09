Huawei, Sony, Bose i Samsung sázejí na sluchátka bez špuntů. Do metra si je ale neberte

- Klipová sluchátka jako Huawei FreeClip 2 sevřou okraj ucha a zvukovod nechají úplně volný
- Bez špuntu slábnou basy, aktivní potlačení hluku chybí a na rušné ulici z hudby uslyšíte jen část
- V tichu naopak hudbu slyší i lidé kolem; výrobci únik zvuku tlumí vlnou v opačné fázi, úplně ho ale neodstraní
- Nejvíc je ocení lidé, které špunty v uších tlačí, a ti, kdo při poslechu potřebují slyšet provoz, kolegy nebo děti
Výrobci bezdrátových sluchátek roky pracovali hlavně na tom, aby ucho co nejlépe utěsnili. Silikonové špunty uzavřely zvukovod, aktivní potlačení hluku ztlumilo i to, co jimi proniklo, a hudba pak zněla plně i v hlučné tramvaji. Klipová sluchátka jdou opačnou cestou: připnou se na okraj ušního boltce a do zvukovodu nezasahují vůbec. Během posledního roku jich na trhu výrazně přibylo. Huawei prodává druhou generaci FreeClip, Sony uvedlo LinkBuds Clip, Bose druhou generaci Ultra Open Earbuds a Samsung koncem října začal v Jižní Koreji prodávat svá první klipová sluchátka Galaxy Buds On, která u nás zatím koupit nelze.
Volný zvukovod je u nich záměr. Právě kvůli němu si je lidé kupují a právě z něj plynou jejich hlavní slabiny, protože špunt v uchu dělá mnohem víc, než jen drží sluchátko na místě.
Pružný oblouk drží sluchátka na uchu
Klipové sluchátko má dvě části spojené pružným obloukem. Přední část s měničem leží v prohlubni boltce těsně před ústím zvukovodu, zadní část s baterií se opírá o ucho zezadu a oblouk mezi nimi obejme okraj ucha. U Huawei FreeClip 2 je oblouk, kterému výrobce říká C-bridge, z měkkého silikonu a slitiny s tvarovou pamětí. Obě sluchátka váží po 5,1 gramu a jsou stejná, takže je můžete nasadit na kterékoli ucho, pravý a levý kanál si přiřadí sama.
Napoprvé taková konstrukce působí nestabilně, po pár dnech si ale na nasazování zvyknete a sluchátka drží spolehlivě. Když jsme FreeClip 2 testovali, vydržela na místě i při běhu a prudkých pohybech hlavou. Stejně pevně držela i levná CMF Clip Pro od značky Nothing a dražší Bose Ultra Open Earbuds 2. Sony k LinkBuds Clip přibaluje polštářky, které se nasazují na oblouk a podle toho, kam je posunete, upraví usazení na uchu. Potíž přináší spíš oblečení: přes sluchátka, která obepínají ucho z obou stran, se špatně natahuje těsná zimní čepice.
Bez špuntu slábnou basy
Špunt ze zvukovodu udělá malou uzavřenou komoru. Když se v ní pohne membrána měniče, vzduch nemá kam uniknout a stlačí se, takže i měnič o průměru kolem deseti milimetrů dokáže u bubínku vytvořit silné basy. Klipové sluchátko je naproti tomu malý reproduktor umístěný pár milimetrů před ústím zvukovodu. Vzduch, který membrána rozkmitá, se rozptýlí do okolí, a nejvíc to slyšíte u hlubokých tónů, protože na ně by drobná membrána ve volném prostoru musela pohnout mnohem větším objemem vzduchu, než zvládne. Otevřená sluchátka proto obvykle zní tenčeji a basy spíš naznačí, než aby je bylo cítit.
Výrobci to vyvažují výkonnějšími měniči. Huawei použil ve FreeClip 2 měnič o průměru 10,8 mm s dvojitou membránou a basy se oproti první generaci citelně zlepšily. Bose Ultra Open Earbuds 2 jsme v testu ohodnotili jako nejlépe hrající sluchátka svého druhu, intenzitou basů se ale kvalitním špuntům nevyrovnají ani ona. Levná CMF Clip Pro hrají tak, jak je v kategorii běžné: proti uzavřeným sluchátkům mdleji a s méně detaily, i když vyloženě špatně ne.
Okolní hluk projde bez překážky
Špunt zároveň zastaví velkou část okolního hluku dřív, než se dostane k bubínku. Otevřené ucho naopak propustí okolní zvuk stejně, jako kdybyste sluchátka neměli. Na chodníku tak uslyšíte projíždějící auto a v kanceláři kolegu, aniž byste museli sluchátka sundat nebo přepnout režim. V hluku se ale stejná vlastnost obrátí proti vám: v tiché místnosti si hudbu vychutnáte, kdežto na rušné ulici, v plné tramvaji nebo v letadle z ní uslyšíte zhruba 30 procent.
Aktivní potlačení hluku klipová sluchátka nemají. Spolehlivě totiž funguje jen tam, kde má sluchátko pod kontrolou malý uzavřený prostor před bubínkem: mikrofon změří hluk, který pronikl dovnitř, a měnič k němu přidá stejný zvuk v opačné fázi. U otevřeného ucha přichází hluk ze všech stran přímo do zvukovodu a sluchátko ho tak přesně vyrušit nedokáže. Že se dá alespoň část hluku ztlumit i u otevřeného ucha, ukazují Shokz OpenFit Pro, která se místo klipu zavěšují háčkem za ucho. Běžnému ruchu uberou na síle, takové ticho jako špunty s ANC ale nevytvoří. Za tuhle schopnost se navíc platí: OpenFit Pro stojí přes 6 000 Kč.
Při telefonování se hluk projeví hlavně na vaší straně. Podobně jako špunty mají i klipová sluchátka mikrofony s algoritmy, které oddělí hlas od okolí. FreeClip 2 mají na každém sluchátku čtyři mikrofony: dva snímají hlas, dva okolní ruch. Delší hovory se s nimi vedou příjemněji než se špunty. S otevřeným uchem navíc vlastní hlas nezní dutě, jako když máte ucho ucpané. Bose Ultra Open Earbuds 2 odfiltrují hluk tak dobře, že vás druhá strana slyší výborně, vy ji ale na rušné ulici slyšíte jen útržkovitě. Ve větru se srozumitelnost hovorů zhoršuje i u sluchátek od Huawei.
Hudbu slyší i lidé kolem vás
Co nezůstane ve vašem uchu, dostane okolí. FreeClip 2 jsou v úplně tiché místnosti slyšet už při poloviční hlasitosti a zhruba od 75 procent ruší lidi poblíž. U CMF Clip Pro začíná zvuk unikat při poměrně nízké hlasitosti, u Bose je únik výrazný. V open space nebo v tichém kupé vlaku proto klipová sluchátka musí hrát potichu, jinak váš playlist poznají i kolegové a spolucestující.
Výrobci se snaží zvuk směrovat do zvukovodu a ten, který uniká, utlumit. Sluchátko proto obvykle vysílá kromě zvuku do ucha i vlnu v opačné fázi, která se s unikajícím zvukem o kus dál částečně vyruší, zatímco těsně u ucha převáží hlavní výstup. U FreeClip 2 má únik omezovat systém reverzních zvukových vln, sluchátka jsou ale i s ním v tichu slyšet už od poloviční hlasitosti. Sony dává u LinkBuds Clip na výběr ze tří režimů, mezi kterými se přepíná poklepáním: vedle standardního je tu Voice Boost, který v hlučném prostředí zesílí hlasy v podcastech a videích, a Sound Leakage Reduction pro tiché prostředí. Podobný režim mají i CMF Clip Pro: únik o něco zmírní, zvuk ale zhorší natolik, že ho zapnete jen výjimečně.
Komu taková sluchátka sednou a kolik za ně dáte
Nejjasnější přínos mají pro lidi, které špunty v uších tlačí nebo jim dráždí zvukovod, i pro ty, kterým prostě vadí pocit ucpaného ucha. Klipová sluchátka tlačí jen na vnější okraj ucha, a protože jsou lehká, po pár minutách na ně zapomenete. Hodí se proto na celodenní nošení u stolu, na dlouhé hovory, podcasty a hudbu jako kulisu k práci. Druhou skupinou jsou lidé, kteří potřebují slyšet okolí: běžci a cyklisté ve městě, rodiče s malými dětmi nebo zaměstnanci v open space. Pot a déšť při běhu snesou sluchátka od Sony, Bose i CMF, FreeClip 2 s krytím IP57 přežijí dokonce krátké ponoření do vody.
Klipová sluchátka ale v tramvaji, metru a letadle špunty nenahradí. Stejně tak zklamou milovníka elektronické hudby, který chce basy cítit, a každého, kdo by rád v tichu poslouchal tak, aby ho nikdo neslyšel.
Ceny začínají kolem dvou tisíc korun. CMF Clip Pro stojí zhruba 2 300 Kč a nabízejí výborné pohodlí i výdrž, slabší je hlavně zvuk. Huawei FreeClip 2 i Sony LinkBuds Clip stojí běžně kolem pěti tisíc korun, ve slevách ale jejich cena klesá těsně pod čtyři tisíce. Za nejlepší zvuk si nejvíc připlatíte u Bose Ultra Open Earbuds 2, které stojí přes 7 500 Kč. Pohodlí i únik zvuku přitom poznáte už na levném modelu, za příplatek dostanete hlavně lepší zvuk.
Volba tak vychází z toho, kde posloucháte nejčastěji. Pokud většinu hudby posloucháte cestou v hromadné dopravě, zůstaňte u špuntů s ANC. Pokud se sluchátky trávíte celé dny u počítače a na hovorech nebo s nimi běháte venku, klipová sluchátka vám dají něco, co špunty neumějí: poslech, při kterém slyšíte i svět kolem a uši si po celém dni neřeknou o přestávku.