Recenze sluchátek CMF Clip Pro: vaše uši je budou milovat

- Vyzkoušeli jsme nová sluchátka CMF Clip Pro s klipovou konstrukcí
- Nevkládají se do uší, ale zavěšují za ně, díky čemuž jsou velmi komfortní
- V Česku se dají koupit za 1 990 Kč a my vám prozradíme, jestli za tu cenu stojí
Sluchátka, která se nevkládají přímo do uší, ale věší se za ně, se označují jako klipová a právě do této kategorie spadá model CMF Clip Pro. Jde o jedny z nejdostupnějších sluchátek s tímto čím dál oblíbenějším typem konstrukce a vzhledem k tomu, že je má na svědomí firma CMF, tak jsme očekávali primárně výborný poměr cena / výkon. Ten jsme opravdu dostali, a k tomu ještě pořádnou dávku komfortu navíc.
Design a zpracování8.7/10
Kvalita zvuku7.2/10
Pohodlí nošení9.9/10
Výdrž baterie9.8/10
Funkce7.0/10
Klady
- bezkonkurenční pohodlí
- skvělá výdrž
- povedená aplikace Nothing X
- moderní výbava
- hravý design
Zápory
- horší kvalita zvuku
- režim zamezující úniku zvuku jeho kvalitu ještě zhorší
Design, konstrukce a nabíjecí krabička
Sluchátka CMF Clip Pro zaujmou svým designem už na první pohled, což je samozřejmě dáno jejich konstrukcí. Každé sluchátko se skládá ze dvou samostatných jednotek, které jsou spojeny pružným mostem a rozhodně tedy nejde o běžná sluchátka, na která jste zvyklí. Díky své konstrukci vypadají trochu jako klipové náušnice a hezký design podtrhuje lesklá povrchová úprava obou segmentů, která ale dobře odolává otiskům prstů. Kromě lehce nenápadné šedé a černé jsou Clip Pro k dispozici i v oranžovém provedení Coral, které vypadá opravdu výborně.
Samotná konstrukce působí kvalitním dojmem a neschází ani základní odolnost vůči tekutinám. Sluchátka disponují krytím IP54, což značí odolnost proti vodě i prachu, ale nabíjecí pouzdro je na tom hůře. To nabízí jen základní krytí IPX2, takže pokud vás zastihne nenadálý déšť, bude lepší mít ho ukryté na suchém místě. Velkou pochvalu si zaslouží příjemně nízká hmotnost jak sluchátek (5,92 gramu každé), tak nabíjecí krabičky, která má jen 38,81 gramu. Rozměry boxíku nejsou vyloženě kompaktní, ale i tak se vejde pohodlně i do menší kapsy.
Specialitou nabíjecí krabičky je v horní části umístěný kruhový ovladač Smart Dial, který slouží k regulaci hlasitosti a dalším akcím aktivovaným jeho stisknutím. Tyto akce si musíte nastavit v aplikaci Nothing X, které se budu věnovat později. Ovládání hlasitosti na krabičce je praktické a intuitivní, ale způsob uložení sluchátek už výrazně méně. Jinak to pravděpodobně udělat nešlo, ale čas od času jsem s jejich správným uložením mírně laboroval a nejednou se mi stalo, že jsem je tam dal špatně a krabičku zavřel. Je zkrátka třeba dát si na to trochu pozor a přesný návod na správné uložení se vám zobrazí v aplikaci při prvním spárování.
Pohodlí, pohodlí a ještě jednou pohodlí
Nízká hmotnost v kombinaci s klipovou konstrukcí má za následek to, že pohodlnější sluchátka na trhu pravděpodobně neseženete. Já osobně jsem se ještě nesetkal se sluchátky, na která bych zapomněl několik sekund po vložení do uší a mohl je nosit klidně půl dne, aniž bych cítil jakýkoliv diskomfort. Míra pohodlí je opravdu skvělá a velmi rychle se na to zvyká – když jsem si asi po týdnu vzal zpátky svá tradiční sluchátka se silikonovými koncovkami, připadal jsem si, jako kdybych se přezul z pantoflí do lyžařských bot.
I když by se mohlo zdát, že tento typ konstrukce drží v uších hůře a že by mohla sluchátka například při běhu vypadnout, není tomu tak. Jakmile obepnou váš zvukovod, drží na místě opravdu urputně a nestalo se mi, že by mi byť jednou vypadla. A jak se vlastně vkládají do uší? Je to velmi jednoduché – menší kulatou část položíte do svého zvukovodu a druhý (oválný) segment, který je k němu připojený pružným mostem, přiklopíte zezadu ucha. Vložení sluchátek do uší je velmi snadný proces, nemusíte je nijak zvlášť „štelovat“ a na první dobrou sednou snad každému.
Výhody a nevýhody této konstrukce
Sluchátka s tímto typem konstrukce bývají označována také jako otevřená, a to přesně vystihuje jejich podstatu. Zatímco klasické modely se špunty bývají vybaveny aktivním potlačením okolního ruchu a jejich posláním je co nejvíce odizolovat nositele od okolního světa, otevřená sluchátka jsou z opačného těsta. Nejsou umístěna přímo v hloubi zvukovodu a vlastně v něm jen tak leží, takže mechanické odhlučnění okolí je naprosto minimální a budete prakticky stále vědět o všem, co se děje okolo vás. Což má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody.
Výhoda je jasná – když budete chtít s někým mluvit, nemusíte pozastavovat přehrávání nebo vypínat ANC, vše slušně uslyšíte i tak. Další výhodou je to, že při pohybu po městě budete stále vnímat své okolí, což je samozřejmě kvůli vlastnímu bezpečí více než záhodné. Nevýhoda spočívá jednak v horší kvalitě zvuku, ale primárně v tom, že v hlučném prostředí toho moc neuslyšíte. Určitě se nejedná o ideální sluchátka do metra nebo rušné městské hromadné dopravy obecně, zde si opravdu svou oblíbenou hudbu zcela ideálně neužijete.
Ano, můžete přidat na hlasitosti, ale to se na povrch dostane druhá nevýhoda této konstrukce v podobě úniku zvuku do okolí. Vzhledem k minimálnímu mechanickému tlumení je velmi dobře slyšet to co posloucháte, už od relativně nízkých úrovní hlasitosti, a pokud vyšroubujete hlasitost pořádně doprava, váš playlist si užije celé vaše blízké okolí. To ale není vyložená výtka, spíše konstatování faktu a platí to nejenom pro CMF Clip Pro, ale prakticky pro jakákoliv jiná sluchátka s tímto typem konstrukce.
Výrobci si sice pomáhají různými technologiemi, aby únik zvuku do okolí redukovali, ale daní za to je většinou výrazné zhoršení jeho kvality. U modelu Clip Pro najdete režim pojmenovaný „omezení úniku zvuku“, který tento prvek opravdu o něco málo zmírní, ale propad u kvality přehrávání je tak moc patrný, že jsem ho prakticky vůbec nepoužíval.
Specifikace a kvalita zvuku
Sluchátka CMF Clip Pro jsou postavena okolo 10,8mm dynamických budičů a ty doplňuje technologie Ultra Bass pro posílení basů. Frekvenční rozsah sluchátek je 20 Hz – 40,000 Hz a další výbava zahrnuje Hi-Res audio či podporu kodeků LDAC, AAC a SBC. Co se týče kvality zvuku, není špatná, ale koncertní síň samozřejmě nečekejte. Zvuk je oproti uzavřeným sluchátkům o něco plošší a s méně detaily, ale špatně Clip Pro určitě nehrají. Výrobce samozřejmě nezapomněl ani na volání, ke kterému jsou sluchátka vybavena celkově čtyřmi mikrofony.
Každé obsahuje dva a ty doplňuje dedikovaný čip, který umí oddělit váš hlas od okolních zvuků. Technologie Clear Voice se stará o zpracování hlasu odděleně od venkovních vjemů, výsledkem čehož by měl být čistější a zřetelnější hlas. Kvalita hovorů je určitě nadprůměrná, ale když už je toho ruchu na pozadí hodně, ne vždy byl výsledek ideální. V normálních podmínkách ale byly hovory velmi dobré, a pokud svá sluchátka používáte i jako handsfree, určitě nebudete zklamáni. Propojení sluchátek s telefonem obstarává Bluetooth 5.4 a neschází možnost duálního připojení.
Clip Pro dále podporují technologie Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair a disponují režimem s nízkou odezvou. Pokud by se vám snad nechtělo používat ovládání za pomocí kolečka na krabičce, i samotná sluchátka jsou vybavena ovládacími prvky. Válcový segment, který je umístěn za uchem, ukrývá malé tlačítko pro ovládání přímo přes sluchátka. K dispozici jsou tradiční akce v podobě jednoduchého stisknutí a dvojitého i trojitého stisknutí, a také stisknutí a podržení. Tím se zesiluje (pravé sluchátko) a zeslabuje (levé sluchátko) hlasitost.
Aplikace Nothing X
V rychlosti zmíním i aplikaci Nothing X, prostřednictvím které probíhá nastavení sluchátek. Ta je opravdu přehledná, používá se příjemně a patří mezi mé nejoblíbenější doprovodné audio aplikace. Zde si můžete aktivovat prostorový zvuk, zapnout režim omezení úniku zvuku do okolí, nastavit si vylepšení basů, upravit ekvalizér a samozřejmě si nastavit ovládací prvky. Kolečko je ve výchozím nastavení vypnuto, ale jakmile otevřete nastavení ovládání, aktivuje se. Další nastavení zahrnuje funkci duálního připojení, režim pro dlouhou výdrž a volba kodeků (AAC nebo LDAC).
Pomocí aplikace můžete také lokalizovat svá sluchátka v případě, kdy je někde doma necháte a nevzpomenete si, kde zůstala. Na každém sluchátku zvlášť lze přehrát na dálku melodii, takže je snadno najdete. U režimu omezení úniku zvuku je možné tuto funkci aktivovat jak pro zvuk i hovory, tak pouze pro samotné hovory. Vylepšení basů má dvě úrovně nastavení a ekvalizér pět přednastavených režimů (Pop, Rock, Electronic, Vylepšení vokálů a Classical). Samozřejmě ale nechybí ani možnost vlastního přizpůsobení.
Výdrž rozhodně nezklame
Každé sluchátko obsahuje baterii o kapacitě 60 mAh a v pouzdře se nachází akumulátor s velikostí 475 mAh, což naznačuje nadstandardní výdrž. A tak tomu opravdu je. Samotná sluchátka zvládnou až 10 hodin na jedno nabití, pouzdro přidává dalších 22,5 hodiny a celková výdrž je tedy 32,5 hodiny na jedno nabití. To jsou vysoce nadstandardní hodnoty a výdrž rozhodně patří k hlavním přednostem těchto sluchátek. Potěší i rychlé nabíjení, kdy je stačí vložit do pouzdra na 10 minut a získáte dostatek energie pro 4 hodiny přehrávání. Nabíjení pouzdra probíhá přes USB-C konektor.
Závěrečné zhodnocení
CMF Clip Pro jsou velmi povedená sluchátka, která skvěle využívají výhody otevřené klipové konstrukce. Pohodlí při jejich nošení je silně návykové, nemusíte si na nic zvykat a po jejich vyzkoušení vám budou každá další sluchátka s tradiční konstrukcí připadat jako nepohodlná. Pro uživatele s citlivějšími zvukovody, u kterých vyvolává dlouhodobější nošení klasických peckových nebo špuntových sluchátek zdravotní obtíže (například záněty a podobně), jde o ideální typ konstrukce a CMF Clip Pro určitě stojí za vyzkoušení.
Kromě pohodlí si zaslouží pochvalu i výborná výdrž na baterii a moderní výbava, včetně podpory kodeku LDAC, duálního připojení. Hojně jsem využíval také ovládání přes kruhové tlačítko na nabíjecím pouzdře, ale ovládat jednotlivé funkce sluchátek je však možné i přímo na jejich konstrukci. Nevýhod moc není a jedna z těch hlavních je ne tak výrazný zvuk. Ten má plošší profil, není tak detailní a hutný jako u sluchátek, která se vkládají natěsno do ucha. To je ale obecně problém všech sluchátek tohoto typu a je to dáno jejich konstrukcí.
Zvuk není vyloženě špatný, to ani náhodou, jen zkrátka není tak výrazný a zcela vás nepohltí. Druhá nevýhoda tohoto typu sluchátek je únik zvuku do okolí, na což musíte myslet hlavně, když je budete používat na veřejnosti. Do vyloženě rušných míst to není ideální model, protože abyste si svůj poslech v takovém prostředí užili, budete muset výrazně navyšovat hlasitost a tím pádem bude každý ve vašem okolí vědět, co posloucháte. To platí také pro hovory, které jsou ale jinak kvalitní a prostřednictvím CMF Clip Pro se telefonuje velmi příjemně.