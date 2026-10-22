Bose Ultra Open Earbuds 2 recenze: nejlepší sluchátka svého druhu?

- Bose Ultra Open Earbuds 2. generace jsou absolutně nejlepší otevřená bezdrátová sluchátka
- Mají extrémně komfortní zpracování a bezkonkurenční zvukovou výbavu, za pochvalu stojí i výdrž
- Zároveň jde ale s přehledem o nejdražšího zástupce segmentu, vyjdou na 7 590 korun
Když se řekne „bezdrátová sluchátka“, většina lidí si představí AirPody nebo podobná sluchátka, typicky špuntová, která utěsní ucho silikonovým špuntem, případně pecková bez měkké vložky. V poslední době se ale derou dopředu také otevřená sluchátka, která spíše než do ucha přikládáte k uchu. Jejich nesporná výhoda? Jsou velmi pohodlná, ani o nich nevíte. Nevýhodou bývá logicky špatná kvalita zvuku. I když je to tak logické? Jedna z nejlepších audio značek Bose už podruhé ukazuje, že otevřená konstrukce a kvalitní zvuk nemusí být oxymóron.
Design a zpracování9.4/10
Kvalita zvuku9.0/10
Pohodlnost nošení9.8/10
Výdrž baterie9.2/10
Funkce7.9/10
Klady
- pohodlné nošení i při delším poslechu
- bezkonkurenční kvalita zvuku
- výdrž baterie
- multipoint připojení k vícero zařízením
- bezdrátové nabíjení pouzdra
Zápory
- silné propouštění zvuku
- nevhodná pro telefonování venku
- v hlučném prostředí nevynikají
- vyšší cena
Bose Ultra Open Earbuds 2. generace sází na netradiční konstrukci připomínající náušnice, díky níž můžete poslouchat hudbu, a přitom zůstat v kontaktu s okolním světem. Přitom nabízí v segmentu naprosto nadstandardní zvuk a také skvělou výdrž baterie. Kompromisů není mnoho, ale je fér říct, že pro někoho jím může být cena. Novinka vyjde na 7 590 korun, což je částka, za kterou pořídíte vyšší-střední třídu velkých sluchátek od renomovaných značek, ale třeba i AirPods Pro 3 .generace.
Obsah balení
Balení Bose Ultra Open Earbuds 2. generace obsahuje samotná sluchátka, nabíjecí pouzdro a nezbytnou dokumentaci. Výrobce se zaměřil především na samotný produkt, takže zde nečekejte žádnou bohatou nadílku příslušenství. Vzhledem ke konstrukci sluchátek navíc nejsou potřeba klasické silikonové nástavce ani jiné velikosti, které bývají běžnou součástí balení u špuntových sluchátek.
K nabíjení slouží konektor USB-C. Pouzdro druhé generace navíc podporuje bezdrátové nabíjení Qi. U původního modelu bylo pro tuto možnost nutné dokoupit speciální pouzdro, takže jde o vítané vylepšení. U nás se prodávalo velmi omezeně, většinou s cenou kolem 1 600 až 2 000 korun.
Design, zpracování a ergonomie
Bose Ultra Open Earbuds se od většiny bezdrátových sluchátek liší už na první pohled. Místo klasických špuntů, které se zasouvají do zvukovodu, používají konstrukci připomínající drobnou náušnici. Jedna část spočívá před zvukovodem, druhá za uchem a obě spojuje pružný silikonový můstek. Sluchátka tak drží na uchu, aniž by vytvářela tlak uvnitř zvukovodu.
Právě tato konstrukce je jejich největší předností. Bose se ani u druhé generace nepouštělo do zásadní změny designu, který se osvědčil už u předchůdce. Zaměřilo se spíše na dílčí úpravy, včetně pružnějšího spoje a vnějšího provedení. Ano, na první pokus nasazení působí možná krkolomně a vratce, ale po pár dnech si vypracujete fígl na uchycení za ucho a zjistíte, že toto řešení je spolehlivé, sluchátka nijak necestují a i při rychlejší chůzi nebo běhu drží.
Největší pochvalu si Bose zaslouží právě za ergonomii. Sluchátka jsou při nošení velmi pohodlná a ani po delší době nepředstavují výrazný zdroj nepohodlí. Otevřená konstrukce navíc znamená, že zvukovod zůstává volný, což ocení především ti, kterým klasické špunty překážejí nebo je po čase začnou tlačit. Praktické je také to, že při poslechu neztrácíte přehled o dění kolem sebe. Vaše schopnost naslouchat okolí je s nasazenými sluchátky úplně stejná, jako když je sundáte, a právě díky tomu je tato konstrukce tak oblíbená.
Zpracování odpovídá prémiovému zařazení. Konstrukce působí promyšleně a při běžné manipulaci nemáte pocit, že by sluchátka byla náchylná k poškození. Výrobce navíc garantuje odolnost IPX4, takže jim nevadí pot ani stříkající voda. Na intenzivní kontakt s vodou nebo plavání ale připravena nejsou.
Bose myslelo i na ovládání. Namísto spoléhání na dotykové plošky používá fyzická tlačítka, která lze nahmatat i bez pohledu na sluchátka. Při sportu nebo během chůze jde o praktické řešení, které snižuje riziko nechtěných povelů. Můžete zastavit a znovu rozběhnout přehrávání, stejně jako přepínat mezi skladbami. Bohužel však chybí možnost regulovat hlasitost, kvůli tomu už musíte z kapsy tahat telefon.
Zvuk: nadstandard, ale…
Otevřená sluchátka mají z hlediska zvuku poměrně složitou výchozí pozici. Nemohou se spolehnout na utěsnění zvukovodu, které pomáhá tradičním špuntům při reprodukci basů i potlačení okolního hluku. Bose se přesto podařilo vytvořit velice příjemné překvapení.
Zvuk je na poměry otevřené konstrukce překvapivě kvalitní. Hudba nepůsobí tak tence, jak by se dalo od podobného řešení očekávat, a reprodukce má dostatek vrstev i pro běžný poslech oblíbených skladeb. Basy jsou znatelné, středy zůstávají dobře čitelné a výšky dokážou dodat hudbě potřebné detaily. Výsledkem je poslech, který nepůsobí pouze jako nouzová alternativa ke klasickým sluchátkům, ale jako plnohodnotné řešení pro každodenní používání.
Samozřejmě je nutné mít realistická očekávání. Pokud jste zvyklí na kvalitní špunty s výraznými basy a dobrou izolací, Bose Ultra Open Earbuds vás nepřesvědčí stejnou intenzitou nízkých frekvencí ani schopností odstínit okolní ruchy. Zvuk je navíc silně ovlivněn prostředím, ve kterém posloucháte. V tiché místnosti si hudbu vychutnáte, než na rušné ulici nebo v přeplněné hromadné dopravě či v letadle uslyšíte možná 30 %.
To je holt daň, se kterou u tohoto typu sluchadel musíte počítat. Sluchátka nejsou v uchu utěsněná, a proto nedokážou zvukovou reprodukci oddělit od okolního prostředí. To je záměr, nikoli konstrukční nedostatek, ale ne každému musí takový způsob poslechu vyhovovat.
S otevřenou konstrukcí souvisí také poměrně výrazný únik zvuku. Při vyšší hlasitosti mohou lidé v bezprostředním okolí slyšet, co právě posloucháte. Na veřejných místech, v kanceláři nebo v tichém kupé vlaku proto doporučujeme hlasitost hlídat. Pokud hledáte sluchátka, která umožní poslouchat hudbu zcela diskrétně, bude vhodnější sáhnout po klasických špuntech.
Funkce: žádné ANC ani nic podobného
K hlavní vlajkovým funkcí nových sluchátek Bose patří technologie Immersive Audio, která vytváří prostorovější zvukový zážitek. Podle zvoleného režimu se může zvuk chovat jako pevně ukotvený před vámi, nebo reagovat na pohyb hlavy. Funkce může být zajímavá zejména při sledování videí a poslechu některých nahrávek, její přínos ale závisí na osobních preferencích i konkrétním obsahu.
Zvuk lze přizpůsobit prostřednictvím aplikace Bose, která nabízí ekvalizér pro úpravu basů, středů a výšek. Nemáte sice k dispozici mimořádně podrobné možnosti nastavení, základní doladění charakteru reprodukce ale nechybí. Z pochopitelných důvodů chybí jak aktivní potlačení hluku (ANC), tak režim propustnosti. ANC není fyzicky proveditelné u podobné konstrukce, režim propustnosti je ze stejného důvodu vlastně konstantní.
Bose Ultra Open Earbuds 2. generace využívají Bluetooth 5.4 a podporují kodeky SBC, AAC a aptX Adaptive. U iPhonů se uplatní především AAC, zatímco kompatibilní zařízení s Androidem mohou využít aptX Adaptive. Ten umožňuje přizpůsobovat přenosové parametry podmínkám a podporovanému zařízení. Praktickou funkcí je multipoint, díky kterému lze sluchátka současně připojit ke dvěma zařízením a libovolně mezi nimi přepínat.
Vzhledem k zaměření se sluchátka nabízí jako ideální zařízení pro telefonování, jenže jak je to v praxi? Sluchátka využívají mikrofony a zpracování hlasu, které mají zlepšit srozumitelnost hovorů i v méně příznivých podmínkách. V této oblasti ale nejde o žádný zásadní průlom. Kvalitu telefonování bych označil za průměrnou: máme tu velmi kvalitní filtrování hluku, který je synteticky odcloněn od vašeho hlasu. Díky tomu vás druhá strana slyší v 90 % případů výborně, vy ale přes hluk ulice uslyšíte jen každé čtvrté slovo. Tady je absence ANC asi nejvíce bolestivá.
Výdrž a nabíjení
Výdrž patří mezi další příjemné vlastnosti Bose Ultra Open Earbuds 2. generace. Výrobce uvádí až devět hodin poslechu na jedno nabití a nabíjecí pouzdro přidává dalších 19,5 hodiny. Celková deklarovaná výdrž tak dosahuje až skoro 29 hodin.
Je však potřeba počítat s tím, že reálná výdrž se mění podle hlasitosti, zvolených funkcí a způsobu používání. Například Immersive Audio může dobu poslechu zkrátit přibližně na pět hodin. Pokud tedy budete chtít prostorový zvuk využívat pravidelně, je vhodné počítat s častějším dobíjením. I tak ale v každodenním provozu hodnotíme výdrž jako skvělou. V kombinaci s bezchybnou ergonomií se mi nejednou stalo, že jsem je ráno nasadil až večer jsem je sundal z uší, mezitím jsem na ně několikrát zapomněl.
Deset minut v pouzdře má podle výrobce zajistit přibližně dvě hodiny dalšího poslechu. Pokud tedy před odchodem zjistíte, že jsou sluchátka vybitá, krátké připojení k nabíječce může přijít vhod. Kombinace slušné výdrže samotných sluchátek a dodatečné energie v pouzdře z nich dělá spolehlivého společníka na celý den. Dobití kabelem pak zabere něco přes hodinu, bezdrátové dobíjení je ještě delší a kvůli atypickému umístění nabíjecí cívky není kompatibilní se všemi podložkami, ale to platí o vícero modelech bezdrátových sluchátek.
Závěrečné hodnocení
Bose Ultra Open Earbuds 2. generace jsou sluchátka pro uživatele, kteří hledají něco jiného než klasické bezdrátové špunty. Jejich největší předností je otevřená konstrukce, která umožňuje poslouchat hudbu a současně vnímat okolí. Pokud se řadíte k zákazníkům otevřených sluchadel, určitě zařaďte novinku od Bose do vašeho užšího výběru. Nabízí totiž absolutně nejlepší zvukovou výbavu na trhu.
Do opozice vstupuje hlavně vyšší cena. I ta nejdražší konkurence, jako jsou Huawei Freeclip 2 nebo Sony LinkBuds Clip stojí maximálně 5 tisíc korun. Zčásti je cenovka vzhledem k prémiovému zvuku a zpracování obhajitelná, především pokud hledáte právě tento typ sluchátek. Ani tak se však nelze ubránit pocitu, že jde o zařízení pro fajnšmekry. Pokud jím jste, máte asi jasno – nic lepšího nenajdete. Pokud si však nejste jistí, že tento typ sluchátek je pro vás to pravé, vyzkoušejte nejprve levnější konkurenci.