Sony odhalilo otevřená sluchátka LinkBuds Clip: hravý design a sebevědomá cena

- Sony představuje nová bezdrátová sluchátka LinkBuds Clip
- Zaujmou otevřenou konstrukcí a stylovým designem
- Mimo to nabízí tradičně kvalitní zvuk a pořádnou výdrž
Sony patří mezi přední výrobce audio techniky a jeho bezdrátová sluchátka se řadí mezi nejlepší v segmentu. V rámci řady LinkBuds se japonský výrobce nebojí experimentovat s tvary a nejnovější model LinkBuds Clip to potvrzuje. Tato sluchátka mají otevřenou konstrukci s klipem, což zaručí pohodlné a zároveň bezpečné celodenní nošení.
LinkBuds Clip umí zaujmout
Tato nová sluchátka zaujmou už na první pohled, a to velmi minimalistickým podáním s jednoduchými linkami. Elegantní pojetí podtrhuje lesklá povrchová úprava a jejich konstrukce se skládá ze dvou částí – samotných sluchátek a klipu, který je bezpečně udrží na uchu. Konstrukce má tvar písmene C, která nezasahuje do zvukovodu a lze ji doplnit o dodatečné polštářky.
Díky nim si můžete přizpůsobit sluchátka přesně svému uchu a tato unikátní konstrukce zaručuje pohodlné nošení po celý den. Díky speciálnímu tvaru padnou sluchátka do každého ucha bez omezení kvality zvuku a tento design byl navržen tak, aby umožnil poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolní svět, aniž byste je museli sundat.
Kvalita zvuku i hovorů na prvním místě
Sluchátka nabízí tři režimy, mezi kterými se jednoduše přepíná poklepáním na jejich šasi. Standardní režim je doplněn o režim Voice Boost, který je určen do hlučnějšího prostřední a posledním je Sound Leakage Reduction. Ten je zase určena do tišších prostor a navržen tak, abyste svým poslechem nikoho nerušili.
Sluchátka jsou postavena okolo 10mm budičů a Sony si dalo na kvalitě jejich zvuku samozřejmě záležet. Nabízí technologii DSEE pro vylepšení kvality zvuku a dále technologie 360 Reality Audio a Background Music Effect. Kromě toho mají k dispozici 10pásmová ekvalizér, který je možné přizpůsobit v rámci aplikace Sony Sound Connect.
Sluchátka jsou samozřejmě vybavena mikrofony, takže umožňují uskutečňovat hovory a k tomu účelu jsou vybavena pokročilým zpracováním hlasového signálu. Pomocí speciálního senzoru kostního vedení umí snímat hlas velmi přesně a ten doplňuje systém s umělou inteligencí, který účinně eliminuje okolní ruchy.
Výdrž, odolnost a doplňkové funkce
Co se délky poslechu týče, tak LinkBuds Clip zvládnou v kombinaci s nabíjecím pouzdrem nabídnout výdrž až 37 hodin (9 hodin sluchátka + 28 hodin pouzdro). Nabíjení pouzdro se dobíjí prostřednictvím USB-C konektoru a potěšující je i přítomnost rychlého nabíjení – po 3 minutách v pouzdře získáte hodinu poslechu.
Sluchátka jsou samozřejmě odolná vůči tekutinám, a to dle normy IPX4. Můžete je tedy používat bez obav z deště či potu. Zmínit pak musíme i zajímavé a užitečné funkce, jako například Multipoint Connection pro snadné přepínání mezi zařízeními. Dále umí přizpůsobit zvuk vašemu okolí, jsou vybavena technologií Fast Pair a lze používat i pouze jedno sluchátko.
Cena a dostupnost
Sony LinkBuds Clip se dostanou do prodeje do konce tohoto měsíce a k dispozici budou ve čtyřech líbivých barvách – béžové, černé, fialové a zelené. Jejich tuzemská cena byla stanovena na 4 999 korun, což je stejně, za kolik se dnes začínají prodávat konkurenční Huawei FreeClip 2.