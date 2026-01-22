TOPlist

Sony odhalilo otevřená sluchátka LinkBuds Clip: hravý design a sebevědomá cena

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 22. 1. 10:30
0
Sony Linkbuds Clip Icon
  • Sony představuje nová bezdrátová sluchátka LinkBuds Clip
  • Zaujmou otevřenou konstrukcí a stylovým designem
  • Mimo to nabízí tradičně kvalitní zvuk a pořádnou výdrž

Sony patří mezi přední výrobce audio techniky a jeho bezdrátová sluchátka se řadí mezi nejlepší v segmentu. V rámci řady LinkBuds se japonský výrobce nebojí experimentovat s tvary a nejnovější model LinkBuds Clip to potvrzuje. Tato sluchátka mají otevřenou konstrukci s klipem, což zaručí pohodlné a zároveň bezpečné celodenní nošení.

LinkBuds Clip umí zaujmout

Tato nová sluchátka zaujmou už na první pohled, a to velmi minimalistickým podáním s jednoduchými linkami. Elegantní pojetí podtrhuje lesklá povrchová úprava a jejich konstrukce se skládá ze dvou částí – samotných sluchátek a klipu, který je bezpečně udrží na uchu. Konstrukce má tvar písmene C, která nezasahuje do zvukovodu a lze ji doplnit o dodatečné polštářky.

Díky nim si můžete přizpůsobit sluchátka přesně svému uchu a tato unikátní konstrukce zaručuje pohodlné nošení po celý den. Díky speciálnímu tvaru padnou sluchátka do každého ucha bez omezení kvality zvuku a tento design byl navržen tak, aby umožnil poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolní svět, aniž byste je museli sundat.

Kvalita zvuku i hovorů na prvním místě

Sluchátka nabízí tři režimy, mezi kterými se jednoduše přepíná poklepáním na jejich šasi. Standardní režim je doplněn o režim Voice Boost, který je určen do hlučnějšího prostřední a posledním je Sound Leakage Reduction. Ten je zase určena do tišších prostor a navržen tak, abyste svým poslechem nikoho nerušili.

Sluchátka jsou postavena okolo 10mm budičů a Sony si dalo na kvalitě jejich zvuku samozřejmě záležet. Nabízí technologii DSEE pro vylepšení kvality zvuku a dále technologie 360 Reality Audio a Background Music Effect. Kromě toho mají k dispozici 10pásmová ekvalizér, který je možné přizpůsobit v rámci aplikace Sony Sound Connect.

Sluchátka jsou samozřejmě vybavena mikrofony, takže umožňují uskutečňovat hovory a k tomu účelu jsou vybavena pokročilým zpracováním hlasového signálu. Pomocí speciálního senzoru kostního vedení umí snímat hlas velmi přesně a ten doplňuje systém s umělou inteligencí, který účinně eliminuje okolní ruchy.

Výdrž, odolnost a doplňkové funkce

Co se délky poslechu týče, tak LinkBuds Clip zvládnou v kombinaci s nabíjecím pouzdrem nabídnout výdrž až 37 hodin (9 hodin sluchátka + 28 hodin pouzdro). Nabíjení pouzdro se dobíjí prostřednictvím USB-C konektoru a potěšující je i přítomnost rychlého nabíjení – po 3 minutách v pouzdře získáte hodinu poslechu.

Sluchátka jsou samozřejmě odolná vůči tekutinám, a to dle normy IPX4. Můžete je tedy používat bez obav z deště či potu. Zmínit pak musíme i zajímavé a užitečné funkce, jako například Multipoint Connection pro snadné přepínání mezi zařízeními. Dále umí přizpůsobit zvuk vašemu okolí, jsou vybavena technologií Fast Pair a lze používat i pouze jedno sluchátko.

Cena a dostupnost

Sony LinkBuds Clip se dostanou do prodeje do konce tohoto měsíce a k dispozici budou ve čtyřech líbivých barvách – béžové, černé, fialové a zelené. Jejich tuzemská cena byla stanovena na 4 999 korun, což je stejně, za kolik se dnes začínají prodávat konkurenční Huawei FreeClip 2.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl

Další dnešní články

Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18
Slibovaná „nová Siri“ je blíž, než byste čekali. Apple ji odhalí už v červnu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
1
Herní konzole Xbox Ally
Microsoft chystá bezplatný Game Pass: hodina hraní výměnou za dvě minuty reklam
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 6:30
0
Foldy Bird a Kami – netradiční hry pro ohebné smartphony
Digitální origami? Tyhle bezplatné hry vás donutí neustále ohýbat váš drahý telefon
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:20
2
iPhone Air v podrobné české recenzi
Zmatek kolem iPhonu Air 2? Dorazit může až příští rok, anebo nečekaně brzy
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:20
4

Kapitoly článku