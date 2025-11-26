Huawei MatePad Edge: kdyby Surface Pro a iPad Pro měly dítě, vypadalo by takto

- Huawei posílá do světa unikátní hybrid tabletu a notebooku
- MatePad Edge láká na velký 14,2″ displej a unikátní konvertibilní konstrukci
- Výkon má být na úrovni čipu Apple M5
Společnost Huawei včera představila nejen nové smartphony, ale i další zařízení z jiných kategorií. Mezi ty nejzajímavější se řadí unikátní tablet MatePad Edge, který překvapuje svou unikátní konvertibilní konstrukcí – díky originálně navrženému konceptu skládání totiž umí být tabletem i notebookem, přitom nedělá kompromisy v pevnosti konstrukce nebo ve výkonu.
Huawei MatePad Edge: velký a lehký tablet
Představená novinka sama o sobě připomíná tablety Surface Pro od Microsoftu, součástí tabletu je totiž výklopný stojánek, který umožňuje naklánění v rozsahu 85–175°. Tělo MatePad Edge je hliníkové, v pase má 6,85 mm a váží 789 gramů. To je na 14,2″ tablet velmi příjemná hodnota – takový 13″ Surface Pro 11 je o více než o 100 gramů těžší.
Obrazovka tabletu je typu OLED, na poměru stran 3:2 se rozprostírá 3 120 × 2 080 pixelů. Obnovovací frekvence je 120 Hz, maximální jas pak činí 1 000 nitů. Displej je pochopitelně dotykový, kromě prstů jej lze ovládat stylusem M-Pencil Pro. Pero lze zaparkovat do klávesnicového krytu, který zároveň stylus nabíjí.
Tablet + klávesnice = notebook
Propojení tabletu s klávesnicí probíhá poněkud nestandardně – pojítkem mezi nimi je zmíněný stojánek tabletu. Spojením vzniká stav, který důvěrně znají majitelé nejnovějších iPadů – klávesnice leží celou plochou na stole a displej nad ní „levituje“. V krytu se kromě kláves se zdvihem 1,8 mm nachází i touchpad citlivý na tlak.
Výkon jako iPad Pro
Srdcem tabletu je čip Kirin X90, který může být spárovaný s až 16 GB RAM a 2TB úložištěm. Huawei tvrdí, že oproti předchozímu Kirinu T92 došlo ke 3,8× zvýšení výkonu, čip by měl poskytovat podobný výkon jako Apple M5 v nejnovějších iPadech Pro. Pro udržení teploty na uzdě může být tablet dovybaven kapalinovým chlazením a výparníkovými komorami.
Energii tabletu dodává akumulátor s kapacitou 12 900 mAh a podporou rychlého 140W nabíjení. To je realizováno přes jediný USB-C port na pravé straně zařízení.
Tři fotoaparáty a šest reproduktorů
Na těle Huawei MatePad Edge dále najdeme tři fotoaparáty – na zádech se nachází hlavní 50Mpx fotoaparát se světelností f/1.8, který doprovází 8Mpx širokoúhlá kamerka. Vpředu nad displejem je poté k dispozici 32Mpx webkamera. Tablet zapůsobí i schopnostmi audia – disponuje šesti reproduktory a čtyřmi mikrofony.
Na tabletu běží operační systém HarmonyOS 5, který podporuje plně desktopové prostředí s možností spouštět jednotlivé aplikace v oknech.
Cena a dostupnost
Huawei MatePad Edge je již nyní dostupný v Číně, a to v šedé a stříbrné barvě. Cena za variantu 16/256 GB startuje na 5 999 CNY (asi 21 400 korun s DPH), za nejvýkonnější konfiguraci s 32 GB RAM a 2TB úložištěm zaplatíte 12 999 CNY (asi 46 300 korun s DPH). S dostupností na tuzemském trhu ale bohužel počítat spíše nemůžeme.