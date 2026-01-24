TOPlist

Huawei FreeClip 2: TOP5 důvodů, kvůli kterým má smysl nad nimi přemýšlet

Michal Javůrek
Michal Javůrek 24. 1. 12:00
0
Huawei FreeClip 2: TOP5 důvodů, kvůli kterým má smysl nad nimi přemýšlet
  • FreeClip 2 mají menší tělo, nižší hmotnost, ale přesto lepší zvuk a delší výdrž než předchůdce
  • Doporučená cena je bez koruny 5 tisíc, nyní ale můžete při nákupu 500 Kč ušetřit
  • Zákazník může vybírat z celkem čtyřech barevných variant

Tento týden se na našem trhu začala prodávat očekávaná druhá generace otevřených sluchátek Huawei FreeClip 2 (recenze). Letošní novinka přichází s menším tělem i kompaktnější krabičkou, delší výdrží a zvukem, který reálně boří mýty o tom, že otevřená konstrukce neumí basovat. Po měsíčním testování jsme pro vás vybrali pět klíčových vlastností, díky kterým se jedná o aktuálně nejlepší otevřená sluchátka na trhu.

Při pohledu na novinku od Huawei se člověk téměř neubrání otázce, zda jde ještě o spotřební elektroniku, nebo o futuristický šperk. Výrobce však nezůstal jen u designu. Druhá generace dospěla, zbavila se dětských nemocí té první a servíruje funkce, které mají v praxi skutečný smysl.

Doporučená česká cena sluchátek Huawei FreeClip 2 je 4 999 Kč, nicméně v rámci aktuálně probíhající prodejní akce můžete ušetřit dalších 500 Kč – novinka vás tak vyjde na 4 499 Kč. Zakoupit je můžete na oficiálním e-shopu Huawei, případně na Alza.cz.

Pokud zvažujete nákup nebo jen hledáte alternativu ke klasickým špuntům, které vás tlačí v uších, zde je 5 hlavních důvodů, proč by FreeClip 2 neměla uniknout vaší pozornosti.

1) Sluchátka, nebo módní doplněk?

FreeClip 2 na první pohled zaujmou svým netradičním vzhledem. Jsou subtilní, lesklá (v nabídce jsou čtyři barvy včetně elegantní zlaté či světle modré) a v uchu působí spíše jako stylová náušnice než jako kus hardwaru. Není to ale jen o stylu – tento „C-bridge“ design má zásadní dopad na pohodlí.

S váhou příjemných 5,1 gramu na sluchátko a perfektním vyvážením o nich po pár minutách prakticky nevíte. Můstek je potažen jemným silikonem a netlačí ani při celodenním nošení, což jsme v praxi několikrát otestovali. Obrovským benefitem je pak fakt, že sluchátka jsou naprosto identická. Nemusíte řešit, které je pravé a které levé – jednoduše sáhnete do krabičky, nasadíte a kanály se nastaví automaticky podle usazení.

2) Nejlepší zvuk ve své kategorii, a navíc se slušnými basy

U otevřené konstrukce (open-ear) bývá zvykem o něco plošší zvuk bez dynamiky. Huawei FreeClip 2 ale tento předsudek dokázaly změnit. Díky vylepšenému 10,8mm měniči s dvojitou membránou a výkonnějšímu AI procesoru došlo k citelnému zlepšení v rámci kvality zvuku, a to zejména v basové složce.

Huawei FreeClip 2 v černé barvě
Huawei FreeClip 2 v černé barvě

Výrobce zapracoval na tom, aby zvukové vlny směřovaly přímo do zvukovodu s minimálními ztrátami. Výsledek? Reálně při nošení občas budete přemýšlet, zda máte v uších skutečně otevřená sluchátka, a ne klasické špunty. Zvuk je dospělý, čistý a s dvojnásobným basovým výkonem oproti první generaci.

3) Bezpečný kontakt s okolím

Koncept těchto sluchátek se hodí i pro aktivní jedince či sportovce. Protože neucpávají zvukovod, vaše uši volně „dýchají“ a vy neztrácíte kontakt s realitou. To oceníte v rušném městě, kde potřebujete slyšet projíždějící auta, nebo třeba v open-space kanceláři, kde můžete komunikovat s kolegy, aniž byste si museli sluchátka neustále sundávat.

Nová generace TWS sluchátek Huawei FreeClip 2
Nová generace TWS sluchátek Huawei FreeClip 2

Navzdory volnému usazení drží sluchátka na uchu doslova jako přibitá i při běhu nebo prudkých pohybech hlavou. Určitou limitaci představují zimní měsíce – pod těsnou čepicí může být nošení sluchátek kvůli jejich specifickému tvaru a konstrukci nepohodlné. Otevřená konstrukce sluchátek je všeobecně vhodný kompromis pro ty, kterým vadí izolační efekt a tlak klasických špuntů, ale chtějí si užít hudbu či podcasty v průběhu celého dne.

4) Skvělá výdrž

I přes menší rozměry krabičky (o 11 % oproti minulé generaci) se výrobci povedlo nepatrně prodloužit výdrž. Samotná sluchátka zvládnou hrát až 9 hodin v kuse (samozřejmě záleží, jakou hlasitost si nastavíte), což je v této kategorii nadprůměrná hodnota. S dobíjecím pouzdrem se pak dostanete až na celkových 38 hodin provozu.

Když už energie dojde, potěší poměrně rychlé nabíjení. Pouhých 10 minut v pouzdře vám zajistí energii na další 3 hodiny poslechu. Nabíjet lze samozřejmě přes USB-C, ale nechybí ani podpora pro bezdrátové nabíjení Qi.

5) Chytrá gesta a ovládání hlavou

Ovládání je rovněž vyřešené velmi intuitivně a dá se přizpůsobit skrze mobilní aplikaci Huawei AI Life. Dotyková gesta (dvojité a trojité poklepání) fungují téměř po celé ploše sluchátka – je jedno, zda klepnete na „kouli“, „fazolku“.

Mobilní aplikace AI Life
Mobilní aplikace AI Life

Tak trochu úsměvnou novinkou druhé generace je zapojení pohybových senzorů pro ovládání hovorů. Máte plné ruce? Stačí během vyzvánění kývnout hlavou a hovor přijmete. Pokud naopak hlavou zavrtíte do stran, hovor odmítnete. Je to drobný detail, který ale v praxi funguje překvapivě spolehlivě. Pro okolí ale můžete působit trochu legračně.

Huawei FreeClip 2 se prodávají za 4 999 Kč, ale jak jsem zmínil v úvodu, aktuálně je díky zahajovací prodejní akci lze získat ještě o 500 Kč levněji.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Chytrý telefon Xiaomi 15T
HyperOS 3.1: Xiaomi svůj systém naučilo věci, které AirPody uměly jen na iPhonu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:00
0
Apple možná připravuje AI asistenta
Apple se musel zbláznit: má chystat projekt, na kterém si ostatní vylámali zuby
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
8
Koncept iPhonu 18 Pro
Kruhový nebo oválný? Podoba výřezu v displeji u letošních iPhonů je stále nejistá
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:00
0
Oficiální podoba chystané powerbanky pro řadu Galaxy S26
Toto je magnetická powerbanka pro Galaxy S26. Poslouží i jako stojánek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
0

Kapitoly článku