Huawei FreeClip 2: TOP5 důvodů, kvůli kterým má smysl nad nimi přemýšlet

- FreeClip 2 mají menší tělo, nižší hmotnost, ale přesto lepší zvuk a delší výdrž než předchůdce
- Doporučená cena je bez koruny 5 tisíc, nyní ale můžete při nákupu 500 Kč ušetřit
- Zákazník může vybírat z celkem čtyřech barevných variant
Tento týden se na našem trhu začala prodávat očekávaná druhá generace otevřených sluchátek Huawei FreeClip 2 (recenze). Letošní novinka přichází s menším tělem i kompaktnější krabičkou, delší výdrží a zvukem, který reálně boří mýty o tom, že otevřená konstrukce neumí basovat. Po měsíčním testování jsme pro vás vybrali pět klíčových vlastností, díky kterým se jedná o aktuálně nejlepší otevřená sluchátka na trhu.
Při pohledu na novinku od Huawei se člověk téměř neubrání otázce, zda jde ještě o spotřební elektroniku, nebo o futuristický šperk. Výrobce však nezůstal jen u designu. Druhá generace dospěla, zbavila se dětských nemocí té první a servíruje funkce, které mají v praxi skutečný smysl.
Doporučená česká cena sluchátek Huawei FreeClip 2 je 4 999 Kč, nicméně v rámci aktuálně probíhající prodejní akce můžete ušetřit dalších 500 Kč – novinka vás tak vyjde na 4 499 Kč. Zakoupit je můžete na oficiálním e-shopu Huawei, případně na Alza.cz.
Pokud zvažujete nákup nebo jen hledáte alternativu ke klasickým špuntům, které vás tlačí v uších, zde je 5 hlavních důvodů, proč by FreeClip 2 neměla uniknout vaší pozornosti.
1) Sluchátka, nebo módní doplněk?
FreeClip 2 na první pohled zaujmou svým netradičním vzhledem. Jsou subtilní, lesklá (v nabídce jsou čtyři barvy včetně elegantní zlaté či světle modré) a v uchu působí spíše jako stylová náušnice než jako kus hardwaru. Není to ale jen o stylu – tento „C-bridge“ design má zásadní dopad na pohodlí.
S váhou příjemných 5,1 gramu na sluchátko a perfektním vyvážením o nich po pár minutách prakticky nevíte. Můstek je potažen jemným silikonem a netlačí ani při celodenním nošení, což jsme v praxi několikrát otestovali. Obrovským benefitem je pak fakt, že sluchátka jsou naprosto identická. Nemusíte řešit, které je pravé a které levé – jednoduše sáhnete do krabičky, nasadíte a kanály se nastaví automaticky podle usazení.
2) Nejlepší zvuk ve své kategorii, a navíc se slušnými basy
U otevřené konstrukce (open-ear) bývá zvykem o něco plošší zvuk bez dynamiky. Huawei FreeClip 2 ale tento předsudek dokázaly změnit. Díky vylepšenému 10,8mm měniči s dvojitou membránou a výkonnějšímu AI procesoru došlo k citelnému zlepšení v rámci kvality zvuku, a to zejména v basové složce.
Výrobce zapracoval na tom, aby zvukové vlny směřovaly přímo do zvukovodu s minimálními ztrátami. Výsledek? Reálně při nošení občas budete přemýšlet, zda máte v uších skutečně otevřená sluchátka, a ne klasické špunty. Zvuk je dospělý, čistý a s dvojnásobným basovým výkonem oproti první generaci.
3) Bezpečný kontakt s okolím
Koncept těchto sluchátek se hodí i pro aktivní jedince či sportovce. Protože neucpávají zvukovod, vaše uši volně „dýchají“ a vy neztrácíte kontakt s realitou. To oceníte v rušném městě, kde potřebujete slyšet projíždějící auta, nebo třeba v open-space kanceláři, kde můžete komunikovat s kolegy, aniž byste si museli sluchátka neustále sundávat.
Navzdory volnému usazení drží sluchátka na uchu doslova jako přibitá i při běhu nebo prudkých pohybech hlavou. Určitou limitaci představují zimní měsíce – pod těsnou čepicí může být nošení sluchátek kvůli jejich specifickému tvaru a konstrukci nepohodlné. Otevřená konstrukce sluchátek je všeobecně vhodný kompromis pro ty, kterým vadí izolační efekt a tlak klasických špuntů, ale chtějí si užít hudbu či podcasty v průběhu celého dne.
4) Skvělá výdrž
I přes menší rozměry krabičky (o 11 % oproti minulé generaci) se výrobci povedlo nepatrně prodloužit výdrž. Samotná sluchátka zvládnou hrát až 9 hodin v kuse (samozřejmě záleží, jakou hlasitost si nastavíte), což je v této kategorii nadprůměrná hodnota. S dobíjecím pouzdrem se pak dostanete až na celkových 38 hodin provozu.
Když už energie dojde, potěší poměrně rychlé nabíjení. Pouhých 10 minut v pouzdře vám zajistí energii na další 3 hodiny poslechu. Nabíjet lze samozřejmě přes USB-C, ale nechybí ani podpora pro bezdrátové nabíjení Qi.
5) Chytrá gesta a ovládání hlavou
Ovládání je rovněž vyřešené velmi intuitivně a dá se přizpůsobit skrze mobilní aplikaci Huawei AI Life. Dotyková gesta (dvojité a trojité poklepání) fungují téměř po celé ploše sluchátka – je jedno, zda klepnete na „kouli“, „fazolku“.
Tak trochu úsměvnou novinkou druhé generace je zapojení pohybových senzorů pro ovládání hovorů. Máte plné ruce? Stačí během vyzvánění kývnout hlavou a hovor přijmete. Pokud naopak hlavou zavrtíte do stran, hovor odmítnete. Je to drobný detail, který ale v praxi funguje překvapivě spolehlivě. Pro okolí ale můžete působit trochu legračně.
Huawei FreeClip 2 se prodávají za 4 999 Kč, ale jak jsem zmínil v úvodu, aktuálně je díky zahajovací prodejní akci lze získat ještě o 500 Kč levněji.