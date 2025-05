Hry zdarma na Epic Store: Ikonická plošinovka Limbo i fantasy spin-off Borderlands

Epic Games Store v rámci probíhajícího výprodeje pokračuje v rozdávání parádních her zdarma

Až do 5. června si můžete bezplatně aktivovat plošinovku Limbo a bláznivou RPG střílečku Tiny Tina’s Wonderlands

Výprodej Mega Sale nabízí řadu zajímavých slev, za zvýhodněnou cenu pořídíte třeba oba díly Kingdom Come

Na Epic Games Store pokračuje výprodej Mega Sale, s čímž jde ruku v ruce i nová várka her ke stažení zdarma. Tentokrát si do svých virtuálních knihovniček můžete přidat oceňovanou plošinovku Limbo a fantasy spin-off ztřeštěné akční série Borderlands s názvem Tiny Tina’s Wonderlands. Nabídka platí až do 5. června, poté bude k mání zatím neznámá dvojice titulů.

Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands (2022) je fantasy spin-offem série Borderlands, který navazuje na samostatně spustitelné DLC pro Borderlands 2 s názvem Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Centrální postavou je – bez většího překvapení – Tiny Tina, která se poprvé objevila v Borderlands 2.

Sci-fi série Borderlands se povětšinou odehrává na fiktivní planetě Pandora, zatímco odbočka v podobě Wonderlands vsází na fantasy svět uvnitř stolní hry s názvem Bunkers & Badasses, volně inspirované fenoménem Dungeons & Dragons, na který hra hojně odkazuje všemožnými narážkami a metakomentáři. Že se vám to všechno zdá tak trochu matoucí? Rozmlouvat vám to nebudeme…

Místo vesmírných příšer vám sice jdou po krku například draci, avšak hratelnost jako taková zůstává víceméně stejná. Stále platí, že se do hry můžete pustit sólo nebo v kooperaci až se třemi dalšími hráči. Stejně tak budete donekonečna otevírat všemožné bedny a truhlice, z nichž se na vás budou sypat miliony roztodivných zbraní. Samozřejmostí je sbírání zkušenostních bodů, za něž si můžete vylepšit vaši postavu. Ta tentokrát není předdefinovaná, ale musíte si ji vytvořit v editoru na základě jedné ze šesti nabízených tříd.

Zkrátka, kdo hledá více Borderlands, z Tiny Tina’s Wonderlands rozhodně nebude zklamaný. Naopak. Svědčí o tom i poměrně příznivé souhrnné hodnocení na serveru OpenCritic (78/100).

Limbo

Mnohokrát oceněnou plošinovku Limbo (2010) od dánského studia Playdead už Epic Store v minulosti rozdával. Pokud jste ale tuto možnost propásli, nyní to můžete napravit. Očekávejte trochu skákání, trochu hádanek, ale hlavně jedinečné audiovizuální zpracování a hutnou, místy až hororovou atmosféru alá film noir. Na konec příběhu se navíc dostanete přibližně za 4 hodiny, což v době rozmáchlých otevřených světů přijde vhod.

