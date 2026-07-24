Hrozí zdržení? Foxconn má mít problémy se sériovou výrobou iPhonu Ultra

- V září se dočkáme první skládačky od Applu v podobě modelu iPhone Ultra
- Jeho kompletní výrobu má tradičně na starosti Foxconn
- Nyní se ale vyrojily další spekulace spojené s možným zpožděním
Před pár dny se stal hvězdou skládaček Samsung, jehož novinka Galaxy Z Fold 8 se širokým displejem právem vyvolala nadšené reakce. Nový formát je velmi praktický, působí přirozeně a můžeme si představit, jak asi bude působit skládací iPhone Ultra, který mu bude poměrně podobný. Jenže nyní se na povrch dostávají další spekulace týkající se problémů s jeho výrobou.
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Trable v ráji
Okolo výroby iPhonu Ultra jsme mohli číst asi už všechny možné scénáře, včetně možného opoždění dostupnosti. Nedávné zprávy ale vypadaly velmi optimisticky a dle nich nechal Apple navýšit výrobu své skládací prvotiny o zhruba jednu třetinu, na 10 milionů kusů. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva naznačující, že vše jde podle plánu.
Jenže to možná nebude tak úplně pravda a dle nejnovějších informací čelí výroba určitým překážkám, které by mohly negativně ovlivnit uvedení tohoto telefonu na trh. Foxconn sice již údajně připravuje finální ladění před zahájením plné sériové výroby, ale její nasazení prodlužuje fáze technického ověřování, která ještě není dokončena a naráží na problémy.
Foxconn má od Applu plnou důvěru
Kalifornský gigant pověřil Foxconn vedením celého procesu výroby iPhonu Ultra, a to od fáze zavádění nového produktu (NPI) až po plnou sériovou výrobu. V tomto směru mu Apple plně důvěřuje a je to samozřejmě dáno tím, že obě firmy spolupracují již nesmírně dlouho a Foxconn vlastně vyrábí iPhony od první generace.
Má velké zkušenosti s přesnými konstrukčními díly a optimalizací velkosériové výroby, takže v tomto směru Apple vlastně ani nemůže mít lepšího partnera. Jenže s výrobou skládacího modelu to evidentně nejde tak hladce a zahájení plné sériové výroby se mělo zaseknout na testování konstrukce pantu a odolnosti ohebného displeje, což jsou dva naprosto kritické prvky.
Jak velké hrozí zdržení?
Dle nejnovějších informací by tyto problémy při testování mohly způsobit zpoždění o jeden až dva měsíce. Podzimní premiéra by ale být ohrožena neměla a stále platí, že iPhone Ultra bude představen po boku iPhonů 18 Pro / Pro Max někdy počátkem září. Dostupnost ale bude problematická a je možné, že první kusy budou k dispozici opravdu až po měsíci či dvou.