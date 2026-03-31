Hraní na Netflixu dostane nový rozměr. Položí Discord na lopatky?

- Streamovací platforma Netflix chystá novou funkci hlasového chatu
- Půjde s ní přímo proti populární komunitní aplikaci pro hráče Discord
- Fungovat totiž má primárně ve hrách
Netflix na sebe v nedávné době upozornil především zdražením svého předplatného, za což mnoho chvály nesklidil. Ačkoli se většina lidí na Netflixu soustředí na nabídku filmů, seriálů a dokumentů, všechny tarify zahrnují i hry. Jak server Android Authority zjistili z kódu aplikace, populární streamovací platforma zřejmě směřuje k vylepšení herního zážitku tím, že v budoucnu přidá také možnost během hraní využívat hlasový chat.
Hlasový chat nejspíše míří na Netflix
V posledních několika týdnech objevovali v kódu aplikace Netflix redaktoři serveru Android Authority několik zmínek o „hlasovém chatu“, ale z těchto náznaků nebylo příliš jasné, co má Netflix za lubem. S příchodem verze aplikace v9.60.0 pro Android nicméně máme nyní jasnější obrázek o tom, že by Netflix mohl chtít do svého katalogu her přidat funkci hlasového chatu. Konkrétně se v aplikaci objevují možnosti jako „Voice Chat Active“ a „Tap to return to game“, které na možnost hlasové konverzace během hraní přímo odkazují.
V úryvku kódu na snímku obrazovky výše se vedle herního ovladače objevuje také zmínka o hlasovém chatu. Pro kontext: Netflix umožňuje uživatelům používat jejich telefon, nebo tablet jako ovladač k televizi, pakliže k ní nemají připojený vlastní gamepad. Navíc se zdá, že Netflix integruje multiplatformní hlasové API společnosti Agora pro funkci hlasového chatu v reálném čase, jak právě ukazuje část kódu extrahovaná z aplikace.
Netflix zatím funkci hlasového chatu pro hry neoznámil, avšak je pravděpodobné, že jeho odhalení je již na spadnutí. Hlasový chat se využívá především v online hrách pro více hráčů, přičemž dominantním hráčem je v této oblasti aktuálně Discord. Uvidíme, jak přesně tuto funkci Netflix implementuje a jak bude v praxi fungovat. Otázkou také zůstává, zda budou hráči dávat přednost právě integrovanému řešení od Netflixu, či zda zůstanou věrní Discordu, který nutno podotknout nabízí mnohem více, než jen hlasový chat během hraní.