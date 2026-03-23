Netflix v Česku zdražuje! Předplatné vás měsíčně vyjde až na 637 Kč

Tomáš Zenkl 23. 3. 10:00
Dva byznysmeni podávající si ruce před logem Netflixu (ilustrační obrázek)
  • Netflix je největší streamovací platformou na světě
  • V Česku figuruje velmi úspěšně již kulatých deset let
  • K tomuto výročí si streamovací gigant připravil nepříjemný dárek

Netflix nadělil všem svým tuzemským předplatitelům k desetiletému výročí na českém trhu nepříjemné překvapení. V poměrně krátkém horizontu opět zdražuje, a to všechny své tarify a navýšení cen se dočkala také možnost přidání člena domácnosti navíc. Nejvyšší tarif se vůbec poprvé v historii českého Netflixu přehoupl přes hranici 400 korun měsíčně.

Netflix opět zdražuje

Streamovací gigant Netflix vstoupil do Česka v roce 2016 a letos si tedy připomínáme desetileté působení této platformy u nás. Dárek, kterého se tuzemští předplatitelé dočkali, je ale nemilý – Netflix opět zdražuje. Ceny, které byly nyní nahrazeny novými, platily od roku 2024 a jejich navýšení tedy přichází po dvou letech.

Dva lidé sledující Netflix na televizi

Do roku 2024 se přitom držely ceny na víceméně stejné úrovni, jako při vstupu do Česka, a nyní tedy předplatitelé čelí druhému zdražení v průběhu dvou let. Zdražení je sice o něco menší než v roce 2024, kdy byly ceny navýšeny o zhruba 20 % a v průměru dosahuje okolo 10 %, ale vyšší ceny nikoho nepotěší

Nejdražší tarif se dostal přes 400 korun měsíčně

Vrcholný tarif se vůbec poprvé v historii Netflixu přehoupl přes hranici 400 korun a nově za něj zákazníci budou platit 419 korun měsíčně. Až doposud stál 379 korun a aktuálně se jedná o nejdražší prémiový tarif v rámci těchto služeb v Česku. Netflix je celkově po zdražení nejnákladnější streamovací platformou působící v tuzemsku.

Tarif Cena 2026 Kvalita Zařízení Stahování Cena 2024 Cena před 2024 Extra člen
Basic 259 Kč HD 1 1 239 Kč 199 Kč Nelze
Standard 339 Kč Full HD 2 2 309 Kč 259 Kč +109 Kč
Premium 419 Kč 4K HDR 4 až 6 379 Kč 319 Kč +109 Kč (max 2)


Snímek z traileru na film Peaky Blinders



Stále bez tarifu s reklamou

V Česku stále schází levnější tarif s reklamou, nicméně dá se předpokládat, že po opětovném zdražení po něm budou předplatitelé volat čím dál víc. Toto předplatné je aktuálně k dispozici třeba v USA, Kanadě, Austrálii, Francii nebo Německu. Tam vychází na 5 eur měsíčně, tedy nějakých 125 korun a lze předpokládat, že o takto cenově dostupný tarif by byl zájem i mezi českými diváky.

Po zdražení mohou předplatitelé zaplatit za Netflix nově až 637 korun měsíčně – stačí sáhnout po nejdražším tarifu Premium a k tomu přidat dva extra členy navíc.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

