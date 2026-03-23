Netflix v Česku zdražuje! Předplatné vás měsíčně vyjde až na 637 Kč

Netflix nadělil všem svým tuzemským předplatitelům k desetiletému výročí na českém trhu nepříjemné překvapení. V poměrně krátkém horizontu opět zdražuje, a to všechny své tarify a navýšení cen se dočkala také možnost přidání člena domácnosti navíc. Nejvyšší tarif se vůbec poprvé v historii českého Netflixu přehoupl přes hranici 400 korun měsíčně.
Netflix opět zdražuje
Streamovací gigant Netflix vstoupil do Česka v roce 2016 a letos si tedy připomínáme desetileté působení této platformy u nás. Dárek, kterého se tuzemští předplatitelé dočkali, je ale nemilý – Netflix opět zdražuje. Ceny, které byly nyní nahrazeny novými, platily od roku 2024 a jejich navýšení tedy přichází po dvou letech.
Do roku 2024 se přitom držely ceny na víceméně stejné úrovni, jako při vstupu do Česka, a nyní tedy předplatitelé čelí druhému zdražení v průběhu dvou let. Zdražení je sice o něco menší než v roce 2024, kdy byly ceny navýšeny o zhruba 20 % a v průměru dosahuje okolo 10 %, ale vyšší ceny nikoho nepotěší
Nejdražší tarif se dostal přes 400 korun měsíčně
Vrcholný tarif se vůbec poprvé v historii Netflixu přehoupl přes hranici 400 korun a nově za něj zákazníci budou platit 419 korun měsíčně. Až doposud stál 379 korun a aktuálně se jedná o nejdražší prémiový tarif v rámci těchto služeb v Česku. Netflix je celkově po zdražení nejnákladnější streamovací platformou působící v tuzemsku.
|Tarif
|Cena 2026
|Kvalita
|Zařízení
|Stahování
|Cena 2024
|Cena před 2024
|Extra člen
|Basic
|259 Kč
|HD
|1
|1
|239 Kč
|199 Kč
|Nelze
|Standard
|339 Kč
|Full HD
|2
|2
|309 Kč
|259 Kč
|+109 Kč
|Premium
|419 Kč
|4K HDR
|4
|až 6
|379 Kč
|319 Kč
|+109 Kč (max 2)
Stále bez tarifu s reklamou
V Česku stále schází levnější tarif s reklamou, nicméně dá se předpokládat, že po opětovném zdražení po něm budou předplatitelé volat čím dál víc. Toto předplatné je aktuálně k dispozici třeba v USA, Kanadě, Austrálii, Francii nebo Německu. Tam vychází na 5 eur měsíčně, tedy nějakých 125 korun a lze předpokládat, že o takto cenově dostupný tarif by byl zájem i mezi českými diváky.
Po zdražení mohou předplatitelé zaplatit za Netflix nově až 637 korun měsíčně – stačí sáhnout po nejdražším tarifu Premium a k tomu přidat dva extra členy navíc.