Hráči na konzolích se dočkali! Far Cry 3, Blood Dragon i Primal konečně běží v 60 FPS

- Far Cry 3 a retrofuturistický Blood Dragon nově běží na konzolích v 60 FPS
- Bezplatné vylepšení se týká verzí pro PS5 a Xbox Series X/S
- Aktualizace se dočkal také prehistorický Far Cry: Primal
Far Cry 3: Classic Edition, retrofuturistický spin-off Blood Dragon a prehistorický Far Cry: Primal konečně běží na současných konzolích v 60 FPS. Společnost Ubisoft vyšší snímkovou frekvenci zpřístupnila formou bezplatné aktualizace. Patch se týká verzí pro PS5 a Xbox Series X/S. První náznaky se objevily na sociálních sítích koncem minulého týdne ve formě kryptického obrázku se třemi sadami emotikonů, o několik dnů později přišlo oficiální potvrzení i s datem vydání, které připadá na dnešní den, tedy 21. ledna.
Majitelé konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S si dosud mohli trojici her ze série Far Cry zahrát pouze v režimu zpětné kompatibility. Navzdory vysokému výpočetnímu výkonu však tituly nebylo možné spustit ve více než 40 snímcích za vteřinu – to se s příchodem nového patche mění. Kromě hrání v 60 FPS však aktualizace žádné další novinky nepřináší – grafická stránka pupulárních stříleček tedy zůstává beze změn. První ohlasy nicméně naznačují, že zážítek z hraní i tak doznal významného zlepšení.
Far Cry 7 stále v přípravě
Stejnou aktualizaci už dříve obdržely dva novější díly série, konkrétně čtyřka a postapokalyptický spin-off New Dawn. Zatím posledním dílem je Far Cry 6 z roku 2021. Hráči v něm navštíví fiktivní karibský ostrov Yara, v jehož čele stojí despotický diktátor Antón Castillo v podání známého amerického herce Giancarla Esposita.
V kancelářích Ubisoftu už několik let vzniká Far Cry 7, které by se podle zákulisních informací mělo odehrávat na Alijašce. Změnu v hratelnosti byl měl přinést 24hodinový časový limit, do jehož vypršení musíte zachránit všechny unesený členy rodiny Beckettových.