V Minecraftu vzniká dokonalá kopie New Yorku, hráči na ní usilovně pracují už pět let

- Hráči Minecraftu se po pěti letech práce pochlubili dokonalou kostičkovou kopií New Yorku
- Do projektu se zapojily stovky hráčů, kteří doposud zvládli postavit více než 50 tisíc autentických budov
V minulosti jsme se mohli už mnohokrát přesvědčit, že populární Minecraft je zdrojem takřka neomezené kreativity. Jinak tomu není ani v případě ambiciózního komunitního projektu s názvem Build the Earth, který si klade za cíl vytvořit ve hře celou planetu Zemi v měřítku 1:1. Těžko říct, zda jej hráči někdy dotáhnou do zdárného konce, snahu jim však rozhodně upřít nelze. Po pěti letech usilovné práce se ve videu na kanále MineFact pochlubili dokonalou kopií New Yorku, která vás ohromí neuvěřitelným smyslem pro detail.
New York z kostiček
V Minecraftu během let vzniklo obrovské množství rozsáhlých stavebních projektů, kostičková replika New Yorku ovšem povyšuje virtuální stavitelství na novou úroveň. Autor videa tvrdí, že v průběhu pěti let na mapě s rozlohou 700 kilometrů čtverečních vyrostlo více než 50 tisíc autentických budov. Projekt odstartoval během covidové pandemie v roce 2020 na základě výtvorů youtubera s přezdívkou PippenFTS, který jako první přišel na způsob, jak převádět geodata z reálného světa do Minecraftu v měřítku 1:1.
Působivé jsou obzvláště záběry z ptačí perspektivy, které lze s přimhouřením oka zaměnit za skutečné letecké snímky New Yorku. Nicméně ani po přiblížení se městská zástavba z digitálních kostiček nemá za co stydět. Naopak – všechny budovy mají okna, texturované fasády, balkony a dokonce i dekorativní prvky, například květinovou výzdobu. Vzhledem k obrovskému rozsahu projektu je podobná úroveň detailů zkrátka dechberoucí.
Replika zatím nezahrnuje celý New York, ale mnoho ikonických oblastí je již hotových. Patří mezi ně například Světové obchodní centrum, Tribeca, Chinatown, SoHo nebo Liberty Island. Zbývající části města jsou nadále ve výstavbě. Projekt ve své současné podobě vzbudil značný ohlas zejména na Redditu – o nadšené stavitele tak zřejmě nebude nouze ani v budoucnu. Zájemci si mohou město z kostiček prohlédnout na serveru nyc.buildtheearth.net nebo si mohou mapu stáhnout a prozkoumat ji offline.