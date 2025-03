Hra jako stvořená pro mobily! Skvělý Prince of Persia: The Lost Crown míří na iOS i Android

Ubisoft chystá mobilní verzi hry Prince of Persia: The Lost Crown se speciálně upraveným ovládáním

Povedená plošinovka nabídne upravitelné dotykové ovládání, podporu ovladačů a možnost hrát až v 60 FPS

Mobilní verze vychází už 14. dubna, dočkají se hráči na iOS i Androidu

Příjemné překvapení od Ubisoftu! Francouzský vydavatel oficiálně potvrdil mobilní verzi hry Prince of Persia: The Lost Crown. Hráči na Androidu či iOS se navíc mohou těšit na řadu nových nastavení, která zpříjemňují hraní na dotykových obrazovkách. Libovolně tak můžete měnit třeba pozici ovládacích prvků, jejich velikost a průhlednost na displeji. Nechybí ani podpora ovladačů či různé prvky přístupnosti, mezi něž patří třeba automatické použití léčivého lektvaru ve chvíli, kdy zdraví vašeho hrdiny klesne pod určitou úroveň. Hrát ale samozřejmě můžete i bez podobných pomocníků, přičemž na výkonnějších telefonech a tabletech to jde dokonce v 60 FPS. Mobilní verze vychází už 14. dubna, k dispozici bude za pevně stanovenou cenu a bez mikrotransakcí.

Princ v ohrožení!

Hlavním hrdinou nicméně tentokrát není známý urozený bojovník, nýbrž neohrožený Sargon, mladý člen válečnického klanu Nesmrtelných, který se vydává na záchrannou misi s cílem osvobodit prince Ghassana. Nebezpečná cesta jej zavede až na úpatí hory Qaf, před brány starobylého města Bohů, které je plné prokletých a v čase uvězněných nepřátel a mytologických stvoření. Podobně jako v předchozích dílech budeme moci ovládat čas, což se hodí nejen v soubojích, ale také při řešení hádanek či skákacích pasážích.

Remake Sand of Time stále v přípravě

Povedená akční plošinovka vyšla zkraje minulého roku pro PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch a téměř okamžitě po uvedení na trh se stala žhavým kandidátem na všemožná videoherní ocenění. Hráči si pochvalovali zejména povedenou hratelnost či inspiraci žánrem zvaným metroidvania – ten se vyznačuje rozlehlou, propojenou mapou, kterou je sice možné prozkoumávat, avšak některé její části se zpřístupní až po získání speciálního předmětu, nástroje či schopnosti.

V loňském roce se slavná série rozrostla ještě o další plošinovku, tentokrát s názvem The Rogue Prince of Persia, která se stále nachází v předběžném přístupu na Steamu. Stále se pracuje také na remaku legendárních Písků času, k jehož vydání by mělo dojít v roce 2026.

