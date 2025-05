Hra Fortnite na celém světě zmizela z iOS. My za to nemůžeme, brání se Apple

Letos v srpnu to bude již pět let od vypuknutí právní bitvy mezi společnostmi Apple a Epic Games. Vývojářské studio v roce 2020 propašovalo do své populární hry Fornite vlastní platební systém, což bylo v přímém rozporu s pravidly App Store. Touto provokací chtěla firma Epic Games poukázat jednak na nemravně vysoké poplatky v App Store, ale také na uzavřenost celé platformy iOS a nerovné podmínky pro vývojáře.

Přestože tato bitva stále běží a každá z nesvářených stran v ní slaví dílčí úspěchy, za průběžného vítěze lze považovat Epic Games – antimonopolní úřady dávají vývojářskému studiu za pravdu a nutí Apple k větší otevřenosti. Asi nejdál to dotáhla Evropská komise, kvůli jejímuž Nařízení o digitálních trzích (DMA) z loňského roku musel Apple v evropských státech umožnit v systému iOS instalaci aplikací z třetích zdrojů, a také povolit platební systémy třetích stran. Díky tomu se hra Fortnite v polovině loňského roku konečně vrátila do iOS – jednak skrze alternativní obchod AltStore Pal, a také skrze obchod Epic Game Store.

Na začátku tohoto měsíce se zdálo, že Fornite se bude moci vrátit na iOS i v USA – americký soud totiž rozhod, že Apple porušuje původní rozhodnutí z roku 2021, na základě kterého měl povolit vývojářům informovat o alternativních platebních metodách. Jelikož Apple v této věci nevyhověl, dostal od soudu zákaz vybírat jakékoliv poplatky za externí platby, a také mu bylo zakázáno omezovat vývojáře v propagaci alternativních platebních metod.

Přestože se Apple proti tomuto rozhodnutí soudu odvolal, firma Epic Games přijala rozhodnutí soudu jako velké vítězství a okamžitě se pokusila vrátit hru Fortnite do App Store nejen v Evropě, ale i v USA. Výsledek? Od včerejšího dne není hra dostupná ani na jednom z trhů.

Studio Epic Games zaslalo minulý týden hru Fortnite do App Store (včetně podpory plateb skrze vlastní platební systém) a doufalo, že Apple hru zveřejní. Namísto toho však došlo k zablokování hry na celém světě, aktuálně dokonce není ke stažení ani v alternativních obchodech. Obě strany se nyní obviňují, kdo za to může – šéf Epic Games Tim Sweeney ukazuje prsten na Apple, firma z Cupertina se ale brání.

Podle dostupných vyjádření Apple hru Fortnite do App Store nevpustil, ale vyžádal si od Epic Games upravenou verzi, která není určená pro americký trh. Tato situace má patrně souvislost s tím, že se Apple proti rozhodnutí amerického soudu odvolal, a tudíž necítí povinnost Fortnite v americké mutaci App Store zveřejnit. Za nedostupnost Fortnite v alternativních obchodech ale prý Apple nemůže – v této věci prý žádné kroky nepodnikl.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025