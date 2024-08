Fortnite pro iPhone je zpět! Poradíme, jak jej do telefonu zdarma nainstalovat

AltStore Pal s populární hrou Fortnite je nově zdarma pro všechny uživatele v EU

Vděčit za to můžeme hernímu studiu Epic Games, které se rozhodlo poskytnout štědrý grant

Kromě toho je pro iOS v Evropě oficiálně dostupný i samotný Epic Games Store

AltStore Pal, open-source aplikace určená k distribuci aplikací v EU od nezávislých vývojářů, je nyní zdarma díky grantu, jež poskytlo studio Epic Games, proslavené především oblíbenou hrou Fortnite. To je rozdává na financování zajímavých, zejména menších projektů, na jejichž plnou realizaci by za normálních okolností nebylo dostatek financí. Společně s touto novinkou se dočkal samostatného spuštění i Epic Games Store pro iOS, nicméně dostupný je pouze pro uživatele v Evropské unii. Hráči tak nově mají hned dva obchody, ze kterých si Fortnite do svého iPhonu mohou opět nainstalovat.

Díky grantu budou peníze na poplatky Applu

Alternativní obchod s aplikacemi pro iOS si dosud účtoval roční předplatné ve výši 1,5 eur plus daň, aby byl schopen pokrýt poplatek za základní technologie (CTF) společnosti Apple. Její podmínky pro alternativní tržiště s aplikacemi totiž vyžadují, aby vývojáři platili CTF každý rok a za každou instalaci.

AltStore Pal však již nebude muset náklady na tento poplatek řešit formou předplatného, jako tomu bylo doposud. A to právě díky tzv. „MegaGrantu“ od zmíněného herního studia. Dále uvedl, že stávajícím předplatitelům již tento poplatek účtovat nebude, a naopak je ocení zatím nespecifikovaným způsobem v budoucí aktualizaci aplikace.

Riley Testut, vývojář alternativního obchodu prozradil, že na něm pracuje od chvíle, kdy cupertinská firma oznámila plány alternativních tržišť s aplikacemi v systému iOS 17.4. Jeho obchod je otevřený všem aplikacím, ale největší smysl prý dává pro menší, nezávislé aplikace, které by jinak nemohly existovat kvůli pravidlům App Store.

Mimo EU byste AltStore hledali marně

AltStore Pal je mimo jiné i vybaven integrací Patreonu, což umožňuje vývojářům jednoduše své aplikace zpeněžit. Evropští uživatelé iPhonů si jej mohou stáhnout z oficiálních webových stránek. Mimo EU ale žádné takové alternativní obchody k dispozici nejsou.

AltStore ale rozhodně není jediným alternativním obchodem k App Store. Dokonce i samotný Epic včera spustil svůj Games Store. V něm si rovněž evropští jablíčkáři mohou nainstalovat na svůj iPhone Fortnite, aniž by museli používat nějakou cloudovou herní službu, jako bylo potřeba doposud. Verze pro iPad má poté prý následovat ještě letos. Oficiální stránky AltStore Pal naleznete zde.

Jak nainstalovat Fortnite pro iPhone?

Další novinkou, která přišla jen před několika málo hodinami, je oficiální spuštění Epic Games Store pro uživatelé iPhonů v Evropské unii (tzn. například v USA či Asii mají stále smůlu). Instalace je stejně jednoduchá jako v případě AltStore Pal. Podmínkou je, abyste na svém iPhone měli nainstalovaný iOS ve verzi 17.6 nebo vyšší.

Následně otevřete webový prohlížeč Safari a zadejte adresu epic.download, případně fortnite.com/download. Nyní klikněte na tlačítko “Install on iOS”. Po kliknutí se vám objeví popup okno informující, že zařízení nemá dostatečná oprávnění pro instalaci tohoto obchodu. Klikněte na “Ok”. Následně v iOS přejděte do nabídky Nastavení, kde uvidíte položku “Povolit aplikace společnosti Epic Games Inc.”. Na tu klikněte a vyberte “Povolit”.

Vraťte se zpět do prohlížeče Safari a znovu načtěte výše uvedenou stránku. Nyní už vám Epic Games Store půjde do iPhone nainstalovat. Počítejte ale s tím, že Fortnite vám z interní paměti ukousne přes 13 GB. Po dokončení instalace už jej stačí jen spustit (na ploše přibude nová ikonka Epic Games) a nainstalovat si Fortnite či další ze zde nabízených titulů (Fall Guys, Rocket League Sideswipe).

Jak Epic Games, tak provozovatelé AltStore Pal musejí za alternativní zdroj aplikací Applu platit poplatek 50 eurocentů za každou instalaci alternativního obchodu (v přepočtu na české koruny jde o přibližně 11 haléřů).