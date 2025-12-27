Honor se toho nebojí. Chystaná novinka nápadně imituje iPhone 17 Pro

- Výrobce Honor se chystá příští rok vzít střední třídu útokem
- Pomoci by mu v tom měl smartphone s baterií s kapacitou 10 000 mAh
- Co se týče designu, má se možná až příliš inspirovat u iPhonu 17 Pro (Max)
Mimikry je evoluční strategie v biologii, kdy jeden organismus napodobuje vzhled, zvuky nebo chování jiného organismu, nebo neživého předmětu, aby získal evoluční výhodu, často ochranu před predátory, získání potravy, nebo oklamání oběti. Nebojte se, nezměnili jsme se na webovou mutaci National Geographic, jen se nemůžeme ubránit dojmu, že ačkoli je Apple často obětí posměchu a kritiky pro své designové kroky, pravdou je, že dříve či později jej ostatní začnou do určité míry napodobovat. Výjimkou v tomto případě není ani čínský Honor, který se toho rozhodně nebojí a inspiruje se u posledních iPhonů 17 Pro opravdu vydatně.
Najde Honor inspiraci u konkurence?
Alespoň tedy pokud se potvrdí spekulace, které aktuálně kolují internetem. Ty zahrnují nejspíše uniklý plakát lákající na novou generaci chytrého telefonu značky Honor, jenž se objevil na sociální síti Weibo. Na něm je nejspíše zachyceno zařízení spadající do střední třídy, které na první pohled upoutá pozornost výraznou oranžovou barvou, již se rozhodl využít také Apple u svých prémiových zařízení. Pří bližším pohledu je také patrné, že Honor nezůstal jen u velmi podobného barevného pigmentu, ale inspiroval se také u podoby a rozvržení fotomodulu.
Poměrně nepřekvapivě ale barva či vizuální podoba s iPhonem 17 Pro (Max) nemá být hlavním prodejním tahákem. Honor nejspíše bude chtít lákat zákazníky na gigantickou baterii s kapacitou 10 000 mAh. S touto kapacitou by se nejspíše mohl jmenovat Honor Power 2, o němž se v poslední době objevilo hned několik spekulací.
Smartphone s modelovým označením SER-AN00 se také objevil v benchmarku Geekbench, přičemž by měl disponovat čipsetem MediaTek Dimensity 8500, který má být hlavní hvězdou střední třídy v příštím roce.
Zda se Honor Power 2 dostane také na evropský trh, zatím není jasné. Jeho předchůdce, který nevypadá jako iPhone, nebyl uveden na globální trh a je možné, že se tak nestane ani tentokrát, obzvláště v případě, pokud se potvrdí zjevná inspirace vlajkovým modelem z Cupertina. Inspirace u konkurence je poměrně běžná, avšak pokud se tohle potvrdí, je to přeci jen už trochu přes čáru. Legraci si se známého výrobce dělají i uživatelé na internetu, kteří si neberou servítky a někteří dokonce zmiňují, že „Honor (v překladu čest, pozn. red.) nemá žádnou čest“.