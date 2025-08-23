Honor Magic V Flip 2: blyštivé véčko s 200Mpx fotoaparátem a velkou baterií

- Honor tento týden představil nový véčkový smartphone
- Magic V Flip 2 zaujme speciální povrchovou úpravou zad, 200Mpx fotoaparátem a velkorysou baterií
- Ceny na čínském trhu startují v přepočtu na necelých 20 tisících korunách s DPH
Značka Honor nám letos naservírovala své nové ohebné smartphony nadvakrát – na začátku července jsme se dočkali knížkového Honoru Magic V5, nyní přichází véčkový Magic V Flip 2. Premiéra se odehrála tento týden v Číně, kde bude také nové véčko zpočátku dostupné. Jaké novinky si Honor oproti první generaci připravil?
Honor Magic V Flip 2: záda se třpytem krystalů
Novinka od Honoru upoutá na první pohled atraktivními barevnými variantami. Konzervativci patrně sáhnou po obyčejném šedém modelu, kdo chce ale vystoupit z řady, vybere si bílou nebo fialovou variantu se strukturovanými zády, popř. limitovanou modrou edici, jejíž povrchová úprava našla inspiraci v jemném třpytu krystalů. Na této edici s Honorem spolupracovala luxusní módní značka pojmenovaná po malajském návrháři Jimmym Choo Yeangem Keatem, držitelem Řádu britského impéria.
Šasi Honoru Magic V Flip 2 je vyrobeno převážně z hliníku, v rozevřeném stavu má telefon rozměry 167,1 × 75,6 × 6,9 mm a hmotnost 193 gramů. Potěší zvýšená odolnost splňující krytí IP58 a IP59, takže se telefon nezalekne ani tryskající či horké vody. Honor se rovněž chlubí speciálním odolným pantem z titanové litiny.
Tamagoči na vnějším displeji
Uvnitř véčka se ukrývá velký 6,82″ displej typu LTPO OLED s Full HD+ rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 5 000 nitů. O ochranu tohoto displeje se stará 50μm povrch z ultratenkého skla. Součástí displeje je 50Mpx selfie kamerka s automatickým ostřením a světelností f/2.0.
Víko telefonu vyplňuje velký 4″ displej typu OLED s rozlišením 1 200 × 1 092 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 0,5-120 Hz a maximálním jasem až 3 600 nitů. Honor si pro vnější obrazovku připravil několik nových funkcí, uživatel si například může zvolit jedno z devíti témat s animovanými mazlíčky, kteří reagují na vzdušná gesta, klepnutím na obrazovku pak lze s mazlíčky dále interagovat. Vnější displej rovněž nabízí integrovaného AI asistenta, který reaguje na jedno kliknutí.
Součástí vnějšího displeje je i dvojice hlavních fotoaparátů. Čočky mají tentokráte stejnou velikost, oproti konkurenci od Samsungu nebo Motoroly jsou položené vertikálně. Ukrývají se za nimi následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.9
- 50Mpx širokoúhlý s funkcí makro a světelností f/2.0
Hlavní fotoaparát slouží i jako teleobjektiv, lze s ním přiblížit až 30×, byť pouze digitálně. K pořizování fotografií nebo k jejím následným úpravám může pomáhat umělá inteligence, která umí například odstraňovat nežádoucí objekty, generovat chybějící části nebo otvírat všem fotografovaným lidem oči.
Výkon na rozdávání
Honor Magic V Flip 2 pohání loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 opírající se o 12 nebo 16 GB RAM. Výrobce byl štědrý i v oblasti úložiště, k dispozici budou konfigurace od 256 GB do 1 TB. Slot na paměťové karty chybí, avšak je zde alespoň duální slot pro dvě nanoSIM. Telefon podporuje bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC.
Přestože je Honor Magic V Flip 2 poměrně kompaktní véčko, podařilo se výrobci dovnitř umístit velký akumulátor s kapacitou 5 500 mAh. Jedná se o křemíkovo-uhlíkový článek, který potěší jak dlouhou výdrží, tak i rychlým nabíjením – 80 wattů kabelem, a až 50 wattů bezdrátově. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0.1.
Cena a dostupnost
Honor Magic V Flip 2 půjde v Číně do prodeje 28. srpna, ceny jednotlivých paměťových variant jsou následující:
- 12/256 GB za 5 499 CNY (asi 19 500 korun s DPH)
- 12/512 GB za 5 999 CNY (asi 21 200 korun s DPH)
- 12 GB/1TB za 6 499 CNY (asi 26 500 korun s DPH)
- 16 GB/1TB Premium edition za 7 499 CNY (asi 19 500 korun s DPH)
O dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace, spíše bychom s ní nepočítali.