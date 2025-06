Honor 400 Pro umí oživit jakoukoliv fotku! Vyzkoušeli jsme AI generování videa

Honor do svých telefonů přináší podporu pro generování videí pomocí AI

Stačí libovolná fotka/obrázek a minuta času

Někdy vás výsledek nadchne, jindy zase pobaví, občas si AI ale slušně „ustřelí“

Chytrý telefon Honor 400 Pro přináší řadu AI funkcí, z nichž nejvíce zaujme možnost vytvořit krátké video z jakékoliv fotky či obrázku. Vše pohání technologie Google Veo 2, která donedávna patřila ke špičce v generování AI videí. Google mezitím stihl vydat novější verzi Veo 3, jež přidává i generování zvuku, na její integraci si však v telefonech Honor budeme muset ještě počkat.

I samotné výsledky z Google Veo 2 jsou mnohdy dechberoucí. Sluší se ale uvést, že služba není určena náročným uživatelům, kteří vyžadují plnou kontrolu nad výsledkem, ale pro běžné uživatelé, kteří si chtějí rozpohybovat statický snímek. Největším minusem je nemožnost zadávat textové příkazy (prompty). Nemůžete tedy umělé inteligenci určit, co přesně má s obrázkem udělat. Výsledek je tak trochu loterie a záleží čistě na tom, jak AI obrázek analyzuje a jaký pohyb z něj sama vyvodí.

V článku naleznete celkem 27 krátkých videí včetně fotografií a obrázků, které byly použity jako zdroj. Jak si všimnete, nejste omezeni jen na to, co pořídíte fotoaparátem. Využít můžete také například staré fotky, kreslené obrázky či třeba screenshot z videa. Fantazii (na vstupu i výstupu) se v tomto ohledu meze nekladou.

Jak to funguje v praxi?

Lehčí už to snad být nemůže. AI generování naleznete přímo v galerii podporovaných Honor telefonů. A to v sekci Vytvořit, kde následně aktivujete funkci Obrázek na video. Poté už vyberete fotografii, kterou chcete oživit, v dalším okně už jen vyberete, jestli chcete mít video na výšku či na šířku a poté spustíte generování.

Fotografie se odešle na servery Googlu a přibližně do minuty se vám vrátí pětisekundové video v HD rozlišení (1280 × 720 px) ve formátu MP4. Jelikož Google Veo 2 zatím neumí generovat zvuk, výsledné video je tiché. Pro sdílení na sociálních sítích se tak hodí doplnit jej například hudbou. Věřím ale, že v budoucnu se i o toto automaticky postará umělá inteligence.

Stojí za to vypíchnout, že v současné době je tato funkce dostupná zdarma, a to po dobu dvou měsíců. Omezena je na 10 generování za den. Otázkou je, jaká cena se plánuje do budoucna. Přímo Google nabízí Veo 2 v rámci svého AI Pro tarifu společně s 2TB úložištěm a dalšími AI funkcemi za 549 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že Honor nabízí pouze generování videa, měla by být cena výrazně nižší.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků?

Pro nejlepší výsledky se doporučuje použít snímky krajin, starých fotografií či portréty jedné nebo dvou osob. Úplně nejlepší výsledky jsem pak měl u snímků, ve kterých již byl naznačen pohyb. Poté dokáže AI velmi dobře rozpoznat, o co jde a jak pokračovat ve videu. Čím složitější však fotka bude, tím větší šance je, že dostanete pouze jednoduchý posun kamery bez nějaké akce.

Dobře to lze vidět u posledního videa, kde jsem se snažil vybírat fotky, u kterých byl jasnější pohyb. Samozřejmě zcela dokonalé to není. Stále jsme v začátcích AI generování a extrémnější situace AI často špatně vyhodnotí a pak na videu skončíte s vykloubenými rameny nebo ustojíte již jistý pád na skateboardu. O tom však momentálně tohle generování je. Jde hlavně o zábavu, u které se můžete s přáteli a rodinou pobavit nad situacemi, které se nikdy nestaly.

Obrovský potenciál má tato funkce také v oživování starých fotografií. Výsledek silně připomíná pohyblivé obrázky, které mnozí znají z knih a filmů o Harrym Potterovi. Generování AI videa vám umožňuje přinést do starých vzpomínek dynamiku a život, ačkoli zatím bez zvuku a s občasnými „kouzelnými“ chybami.

Hardwarové parametry Honor 400 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 5× 2,95 GHz Cortex-A720 + 2× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,8 × 76,1 × 8,1 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1280 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.9, 1/1.4", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, f/2.1 + f/2.4 , 4K video, HDR Kompletní specifikace

Autor článku David Trlica Nadšenec do mobilních technologií a systému se zeleným robotem. Již několik let informuje čtenáře o novinkách a zajímavostech z různých koutů IT sféry.