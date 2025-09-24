Herní nadšenci se opět vyřádili: legendárního Dooma spustili na vaporizéru

- Kreativita herní komunity nemá hranice – legendární Doom dobyl další dvě nečekané platformy
- Slavnou střílečku se nadšencům povedlo spustit na vědecké kalkulačce i elektronickém vapovacím zařízení
- Není to přitom tak dávno, co se hra objevila ve formě systému CAPTCHA nebo v PDF souboru
Legendární střílečka Doom dobyla další nečekané platformy. Nadšencům se akční titul z první poloviny 90. let minulého století podařilo spustit na elektronické cigaretě a vědecké kalkulačce, čímž se tato zařízení zařadila po bok těhotenských testů, ledniček nebo osciloskopu.
Dooma zvládne už i kalkulačka…
Doom po sobě zanechal nesmazatelný odkaz – bez nadsázky jej lze označit za průkopníka žánru 3D stříleček z pohledu první osoby. Podobně trvalou platnost má ale i neutuchající snaha fanoušků spustit slavnou střílečku na co nejroztodivnějších zařízeních. O mnohých z nich jsme psali i na Smartmanii, namátkou zmiňme třeba PDF soubor, programovací jazyk Typescript, systém CAPTCHA či střevní bakterie. Podobně nesourodý seznam by snad nezvládla vygenerovat ani umělá inteligence.
Nyní šikovní uživatelé Redditu zveřejnili dva zbrusu nové „zářezy na pažbu“. Střílečku se jim podařilo rozchodit na vědecké kalkulačce a elektronickém vapovacím zařízení. Ikonická vědecká kalkulačka Casio je ve světě technologických nadšenců notoricky známým zdrojem všemožných experimentů. Kromě Dooma na ní spustíte například Minecraft nebo funkční NES emulátor. V očích řady studentů jde o vynalézavý způsob, jak obyčejnou kalkulačku proměnit v kapesní herní konzoli – tady se chytré telefony nenosí.
Cigárko a Doom
Mod vznikl díky mikrokontroleru Puxa PY32F403XC architektury ARM, který je vybaven 64 kB RAM, 256 kB vestavěné flash paměti a doplněn o externí 16MB SPI flash čip. Tvůrce projektu dokonce zveřejnil zálohy firmwaru a webový nástroj s příznačným názvem VapeCloudStreamer, který usnadňuje proces sdílení obrazovky.
Pokud vás neohromila skutečnost, že Doom doslova běží už i na kalkulačce, možná vás zaujme jiné netradiční zařízení. Střílečka se totiž objevila také na elektronické cigaretě s názvem Aspire PIXO v hodnotě zhruba třiceti eur (cca 730 korun).
Na e-cigaretě Doom zatím nativně nefunguje, avšak šikovnému vývojáři se podařilo streamovat živé hraní na její miniaturní LCD displej s rozlišením 323 x 173 pixelů. Zajímají vás hardwarové specifikace? Uvnitř se nachází mikrokontroler architektury ARM s 64 kB RAM a 256 kB vestavěné flash paměti, který je doplněný o paměťový čip typu SPI flash 16 MB, která uchovává uložená data i po vypnutí zařízení.
Jedno je ovšem jasné – posedlost fanoušků rozchodit legendární střílečku od id Software prakticky na jakémkoliv elektronickém zařízení nezná konce. Bez přehání můžeme konstatovat, že pokud má zařízení obrazovku a je programovatelné, existuje poměrně vysoká šance, že se na něm dříve či později Doom objeví.