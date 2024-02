Legendárního Dooma lze spustit i na střevních bakteriích. Dohrání zabere 600 let

Herní ikonu Doom lze spustit prakticky na čemkoli

Americká studentka MIT ho „rozběhala“ na střevních bakteriích E.coli

Dohrát celý titul zabere okolo 600 let

Herní titul jménem Doom asi není potřeba dopodrobna představovat. Tato legenda od Johna Carmacka a Johna Romera si získala nejen právoplatné místo v síni slávy videoher, ale také nesmrtelnost díky modderské komunitě. Ta se už dlouhá léta předhání v tom, na čem všem původní Doom spustí, respektive co vše lze ke spuštění Dooma využít.

V této disciplíně není řeč jen o různých telefonech, konzolích či počítačích, ale rovnou o termostatu, ultrazvuku, chytrých hodinkách, těhotenském testu, bankomatu, žárovce Ikea nebo dokonce i o touchbaru z MacBooku Pro. Fantazii se zde meze nekladou a hranice téměř neexistují. O další majstrštyk se tentokrát postarala americká studentka biologie z prestižního Massachusettského technologického institutu (MIT).

Bakterie E.coli jako displej pro hraní Dooma

Ta se pokusila spustil Doom na střevních bakteriích E.coli v rámci svého vědeckého projektu. Bakterie samozřejmě nevyužila jako počítač, ale pouze jako primitivní displej. S pomocí vynuceného fluorescenčního svícení bakterie vytvořily jednoduchou obrazovku, konkrétně o mřížce 32 × 48 bakterií. Na ty napojila počítač, který na povel přinutil bakterie vylučovat fluorescenční protein. Výsledek nicméně připomíná Doom jen vzdáleně – obraz je černobílý a má také velmi nízké rozlišení. To je paradoxně ten nejmenší problém, neboť bakterie potřebují k vykreslení hodně času.

Do původního stavu se bakterie vrátí za přibližně 8 hodin a 20 minut, přičemž celých 70 minut jim trvá, než dosáhnou maximálního fluorescenčního jasu. Tímto tempem by každý, kdo by se pokusil hrát Dooma na displeji z bakterií E.coli, dostal snímkovou frekvenci 0,00003 fps. Vzhledem k tomu, že dnes je již standardem 60 snímků za sekundu, pravděpodobně by se do hraní Dooma s bakteriemi nikdo nepustil. Pokud by se ale přeci jen někdo odvážil, celou hru by pokořil přibližně za 600 let, což by z hry učinilo skutečně mezigenerační záležitost.

Bizarní experiment nicméně může mít pozitivní dopad nejen na popularizaci vědy, ale také na dalším zkoumání možných využití bakterií v náš prospěch. Ačkoli si Dooma v našich střevech pravděpodobně v dohledné době nezahrajeme, může tento experiment potenciálně odhalit nové možnosti pro využití v rámci jiných odvětví.