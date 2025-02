Co přijde příště? Vývojářka spustila Dooma na redukci z Lightningu na HDMI

Legendární střílečku Doom z roku 1993 se objevila na dalším netradičním zařízení

Vývojářka s přezdívkou Nyan Satan hru spustila na adaptéru od Applu, který slouží k přenosu obrazu z Lightningu na HDMI

Na první pohled obyčejný dongle totiž obsahuje čipset, na kterém běží jednoduchá verze systému iOS

Snaha nainstalovat a obstojně rozchodit legendární střílečku Doom z roku 1993 prakticky na jakémkoliv myslitelném hardwaru se stala oblíbenou kratochvílí nejednoho šikovného programátora. Ostatně to není tak dávno, co jsme na Smartmanii psali o úspěšném pokusu spustit hru v PDF souboru, zatímco vývojáři Guillermovi Rauchovi posloužila jako důmyslný test CAPTCHA. O neutuchající popularitě této herní výzvy svědčí také aktuální počin vývojářky, která na internetu vystupuje pod přezdívkou Nyan Satan. Dooma se jí totiž podařilo spustit na poněkud nevšedním zařízení od Applu, a to na adaptéru, který slouží k zrcadlení obrazovky iPadu na televizi nebo monitor se vstupem HDMI.

Adaptér s čipsetem

Digitální AV adaptér Lightning, jak se udělátko v hodnotě 1490 korun oficiálně jmenuje, však není obyčejný dongle. V jeho útrobách se nachází čipset, který používá velmi jednoduchou verzi systému iOS. Lightning nedisponuje dostatečnou šířkou pásma pro přenos HDMI. Apple tak potřeboval adaptér, který by komprimoval video z připojeného zařízení, posílal ho přes Lightning a teprve pak ho převáděl do formátu HDMI pro zobrazení na televizní obrazovce nebo displeji.

Vzhledem ke přítomnosti čipsetu bylo očividně pouze otázkou času, než se z adaptéru pod rukama nadšenců stane herní stanice, pochopitelně určená k jedinému účelu – spuštění Dooma. Nejprve však Nyan Satan musela prolomit softwarový zámek adaptéru, kterým technologický gigant z Cupertina chrání všechna svá zařízení. Nenechte se zmást ani MacBookem na videu – hra by měla skutečně běžet přímo z adaptéru.