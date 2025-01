Legendární Doom jako CAPTCHA? Vývojář vytvořil geniální ochranu proti spamu, projdou jen ti nejlepší

Systém CAPTCHA umí potrápit nejen bota, ale také živého člověka

Vývojář Guillermo Rauch obtížnost nechvalně proslulého ověření posunul ještě o kus dále

Implementoval do něj verzi známé hry Doom

Boti na internetu umí nejedné webové stránce pořádně zavařit. Především v případech, kdy máte na své stránce k dispozici nějaký formulář, umí tito automatizovaní škůdci pořádně zaplevelit váš systém falešnými daty, které vás v lepším případě zdrží, v tom horším způsobí reálnou škodu. Z toho důvodu vznikl známý systém CAPTCHA, který má různými způsoby za úkol ověřit, jestli za klávesnicí sedí skutečný člověk. Pokud automatické ověření selže, je na čase známý test, který spočívá v označení zmíněného objektu na obrázku rozděleného na segmenty.

„Zabij tři démony, pokud nejsi robot!“

Tento známý test občas umí nejednoho člověka potrápit, neboť není výjimkou, že zmíněný objekt lehce přesahuje do jiného segmentu. V tu chvíli je tak potřeba zariskovat a buďto daný segment označit, nebo ne, přičemž postihem za špatné vyhodnocení je další zbytečné zdržení. Komu by se tato CAPTCHA zdála příliš lehká, pro toho vytvořil vývojář Guillermo Rauch jednu obzvláště těžkou. Ta spočívá v zahrání legendární hry Doom a v rámci ní zabití alespoň tří démonů.

I built https://t.co/YtUfA7fIyM – verify you're human by playing DOOM and killing at least 3 enemies 😁 (in nightmare mode) powered by webassembly × libsdl, ui built in @v0 pic.twitter.com/kv6TAbJglx — Guillermo Rauch (@rauchg) December 31, 2024

Úkol je to složitější, než se zdá – hra se sice ovládá pomocí klávesnice (pohyb šipkami, střelba mezerníkem) v rámci prezentace podobné CAPTCHA, nicméně je variací na obtížnost Nightmare a nelze se v ní efektivně vyhýbat nepřátelské palbě. Pokud nicméně postupujete obezřetně, testem projdete relativně rychle. Pokud si chcete sami vyzkoušet, jak rychle tímto netradičním testem CAPTCHA projdete, můžete tak učinit na tomto odkazu.

Pro fanoušky technické stránky je potřeba zmínit, že se jedná o aplikaci WebAssembly, která však byla vytvořena pomocí webového nástroje s názvem v0 a to za pomocí promptů zadávaných v přirozeném jazyku. Ten je součástí sady funkcí nabízených v rámci služby Vercel – cloudového vývojářského nástroje, jehož je Rauch generálním ředitelem. Na webových stránkách v0 si můžete prohlédnout historii chatu s botem LLM a všech promptů, na jejichž základě tato netradiční CAPTCHA vznikla.

Zajímavostí je, že se nejedná o první pokus o implementaci Dooma do systému CAPTCHA. V roce 2021 se o něco podobného pokusil vývojář Miquel Camps Orteza, nicméně jeho ambice nebyly tak velké, jako v případě Raucha. Orteza vytvořil minihu připomínající Doom, která je v řadě ohledů mnohem jednodušší. Pokud se těšíte, až si namísto nudného označování objektů na obrázku zahrajeme tento legendární titul, raději kroťte svá očekávání. Za řady důvodů, jako je samotná kvalita zabezpečení či využití Dooma z právního hlediska, se reálného nasazení této ikony jen tak nedočkáme.

Implementace Dooma do CAPTCHA je pochopitelně variací na známý IT vtípek, kdy se vývojáři předhánějí v tom, na čem všem půjde tuto ikonickou hru spustit. Mezi nejbizarnější zařízení, na kterých si lze nějakým způsobem zahrát Doom, patří třeba těhotenský test, chytrá žárovka, Touch Bar MacBooku Pro a jednomu člověku se dokonce podařilo spustit hru na střevních bakteriích E.coli, přičemž dohrání této verze by vám zabralo zhruba 600 let.