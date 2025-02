Vývojář, který dokázal nemožné. Na chytrých hodinkách spustil GTA

Uživateli Redditu se na hodinkách Galaxy Watch 5 od Samsungu podařilo spustil plnohodnotné hry

Mezi ně patří třeba God of War nebo starší tituly ze série GTA

Výjimkou nebyla ani Forza Horizon 4, jenž spustil skrze Steam Link

Chytré hodinky si patrně nikdo z nás na první dobrou nezařadí do škatulky herních zařízení. I když na některých chytřejších modelech můžete spouštět jednoduché hříčky, přeci jen malý displej, nedostatek výkonu, nepohodlné ovládání či náročnost na baterii jsou překážky, které odradí nejen nadšené hráče, ale především vývojáře. Tedy jak které – vývojář s přezdívkou ZenonDesingk zveřejnil na Redditu snímky, kdy na svých hodinkách Galaxy Watch spustil plnohodnotné herní tituly.

Galaxy Watch 5 spustí God of War či starší GTA

Konkrétně je řeč například o hrách jako God of War, GTA: Vice City či dokonce Forza Horizon 4, byť v tomto případě hra běží skrze Steam Link. Vývojář ve vláknu na Redditu svůj příběh upřesnil a rozvedl. Sdělil, že ho ke koupi hodinek Galaxy Watch 5 motivovali jeho kamarádi, kteří je vlastnili. Všichni však byli zklamáni kvalitou dostupných her. „Překvapilo mě, že hry byly nezajímavé a dost špatné,“ uvedl uživatel. „Ale nenechal jsem se tím rozhodit, protože je to přece Android! Můžete si dělat, co chcete.“

Po několika pokusech při stahování souborů APK prostřednictvím prohlížeče v zařízení, nebo přes sdílení skrze Bluetooth, se nakonec obrátili na Bugjaeger. Pokud je vám Bugjaeger cizí, jedná se o programovací nástroj známý jako Android Debug Bridge (ADB) pro ladění zařízení se systémem Android. „Okamžitě jsem nainstaloval Bugjaeger do telefonu, ve vývojářském nastavení hodinek Watch 5 jsem povolil bezdrátové ADB a propojil jsem hodinky a telefon (musí být ve stejné síti Wi-Fi).“ Díky tomu šlo nainstalovat emulátor PSP přímo do chytrých hodinek.

Údajně se mu podařilo bez větších problémů spustit různé tituly pro PSP, jenž dokonce běží při 60 snímcích za sekundu. Jediný titul, který měl s touto snímkovou frekvencí problém, byl God of War, který občas klesl na 30 snímků za sekundu. ZenonDesingk se také podařilo připojit herní ovladač skrze Bluetooth, takže se nemusel spoléhat pouze na dotykové ovládání. Vzhledem k omezením, které chytré hodinky mají, se jedná o poměrně solidní úspěch.