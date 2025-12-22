Hej Siri, pomoc! Trojice lidí na brněnsku uvízla v sauně, zachránil je hlasový asistent

- Policie na Brněnsku v neděli večer vysvobodila 3 osoby uvězněné v sauně
- Zajímavé na tom je, že pomoc si zavolali přes hlasového asistenta
- Není jasné, zda šlo o Siri či Google Assistanta – oba tuto funkci nicméně podporují
Další případ, kdy moderní technologie zachránily lidský život, nebo alespoň pomohly nešťastníkům z velmi svízelné situace. Trojice návštěvníků sauny na Brněnsku totiž uvízla ve vnitřních prostorách a nešlo se jim dostat ven. Pomoc si zavolali z telefonu v druhé místnosti – a to pomocí hlasového asistenta.
Ze sauny je vysvobodil hlasový asistent
K incidentu došlo v neděli v okolí Brna, kam si trojice fanoušků saunování – dvě ženy a jeden muž – vyrazila za relaxem. Poté, co chtěli ze sauny odejít, však objevili závadu na mechanismu vstupních dveří a uvnitř vyhřáté místnosti tak zůstali uvěznění. Mobilní telefon či chytré hodinky s sebou neměli, nicméně tyto cennosti si ponechali na stolku ve vedlejší místnosti, za zaseknutými dveřmi.
„I tak se pro ně stal nakonec záchranou díky moderním technologiím, které dnešní přístroje zvládají. Začali na něj totiž zevnitř sauny hlasitě volat, až se jim podařilo aktivovat hlasového asistenta. Policisté po telefonátu dorazili během pár minut a zvenčí snadno uvolnili zaseknuté dveře,“ uvádí zpráva Policie ČR.
Siri, nebo jiná služba?
Policie neupřesňuje, zda šlo o Siri, Google Asistenta či Alexu, ale všechny tyto hlasové asistenty umožňují v nouzových situacích volat pomoc i z uzamčeného zařízení; leč s různou mírou spolehlivosti. Siri na iPhonu je nejspolehlivější: příkazem „Hej Siri, call 112“ nebo jiným příkazem ať zavolá tísňové volání, pokud je povolena hlasová aktivace na zamknuté obrazovce. Následně zalarmuje i vámi nastavený nouzový kontakt, například rodinu či partnera.
Google Asistent na Androidu reaguje na „Hey Google, zavolej 112“, i zde je ale stěžejní nastavení pro přístup na zamčené obrazovce. Chování však není konzistentní a někdy vyžaduje odemknutí. Alexa na Echo zařízeních v Česku neumí přímo volat 112, spíš upozorní předem nastavené kontakty nebo využije službu Emergency Assist, která však není plně dostupná, navíc vyžaduje internet.