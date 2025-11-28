Jak bude vypadat nová Siri? Aktualizace ChatGPT naznačuje budoucnost Applu

- Na novou Siri čekáme už několik let, přičemž stále nevíme, jak přesně bude fungovat
- Nová funkce ChatGPT nám dává lehce nahlédnout, na co se můžeme těšit
- Apple ale bude muset přijít s něčím ještě lepším
Na vylepšenou Siri čeká nejeden majitel zařízení od Applu. Tu gigant z Cupertina slíbil už v roce 2024, avšak doposud jsme se výkladní skříně integrace umělé inteligence do softwaru Applu nedočkali. Otázkou také zůstává, jak bude nová Siri vlastně vypadat. Díky nové aktualizaci hlasu AI ChatGPT je interakce s chatbotem mnohem flexibilnější než dříve a také celkem dobrou ukázkou toho, jak by mohla integrace velkých jazykových modelů do hlasové asistentky v praxi vypadat.
Přepracovaná Siri musí udeřit hřebíček na hlavičku
Nejnovější aktualizace ChatGPT integruje textové a hlasové interakce. „Nyní můžete ChatGPT Voice používat přímo v chatu – není potřeba žádný samostatný režim. Můžete mluvit, sledovat, jak se objevují odpovědi, prohlížet si předchozí zprávy a v reálném čase zobrazovat vizuální prvky, jako jsou obrázky nebo mapy,“ uvádí OpenAI. Podle prvních ohlasů ale OpenAI nejspíše čelí počátečním problémům se spuštěním této novinky a ne každému funguje stoprocentně.
Pokud má Siri splnit všechny sliby, které Apple v souvislosti s ní uživatelům dal, bude muset dělat nejen toto a ještě mnohem víc. Uživatelé by měli být schopni zadávat hlasové pokyny a Siri na ně bude muset nejen odpovídat slovně, ale také manipulovat s textem a obrázky. Kromě toho se při interakci s našimi nainstalovanými aplikacemi nevyhne fungování jakožto inteligentní agent. Kupříkladu při zadání pokynu typu „Zarezervuj první let zítra ráno z Prahy do Londýna“ zvládne pro provedení tohoto úkolu využít všechny nainstalované cestovní aplikace.
Pro Apple ale bude klíčové to, jak vyváží schopnosti nové Siri s jeho závazkem vůči uživatelům co se týče ochrany soukromí. U některých jednodušších úkolů by to neměl být problém, avšak ty komplikovanější už zkrátka nebude tak snadné „udržet pod pokličkou“. Jestli si ale něco Apple nemůže dovolit, je to další zklamání svých zákazníků – přeci jen Siri už několikrát odložil a vlažný start by mohl výrazně pošramotit jeho pověst.