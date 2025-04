Hades 2 bude exkluzivní pro konzole od Nintenda, potěší i majitele staršího Switche

Pokračování oceňovaného titulu Hades 2 dorazí na konzolích jako první na Switch

Pozitivní zpráva to je nejen pro budoucí majitele druhé generace, ale také pro vlastníky prvního Switche

Exkluzivita bude pravděpodobně pouze časově omezená

Roguelike titul Hades od studia Supergiant Games překvapil na konci roku 2018 nejednoho hráče i recenzenta. Hra inspirovaná řeckou mytologií sledovala příběh Zagrea, syna vládce podsvětí Háda. Ten se snaží uniknout z podsvětí na zemský povrch, což není vůbec jednoduchý úkol – selhání, poučení se z chyb a opětovný pokus dostat se zase o kousek dále je v tomto titulu denním chlebem. Autoři ale jen nedotáhli tuto formuli téměř k dokonalosti, ale také přidali skvělé grafické zpracování či poutavý příběh plný zajímavých postav a interakcí, které vás nepřestanou udivovat. Titulu zcela právem svítí hodnocení 93/100 na serveru Metacritic.

Hades 2 dorazí jako první na Switch

Není proto divu, že druhý díl, ve kterém se tentokrát chopíte role řecké bohyně Melinoé, je poměrně očekávanou záležitostí, přičemž nedočkavci si ho už nyní mohou vyzkoušet v rámci předběžného přístupu na PC. Pokud patříte mezi konzolové hráče, pak zbystřete – tvůrci totiž potvrdili, že druhý Hades se v první vlně exkluzivně podívá na konzole od Nintenda, konkrétně na první a druhý Switch. Prozatím není jisté, o jaký typ exkluzivity se jedná, nicméně se dá předpokládat, že půjde pouze o časovou exkluzivitu. Na potvrzení toho, jak dlouho budou mít majitelé Switche/Switche 2 k dispozici Hades 2 jen pro sebe, si ještě budeme muset počkat.

Informace o konzolové exkluzivitě, společně s dalšími střípky z vývoje hry, zveřejnili vývojáři v rámci téměř pětiminutového videa. Ve videu se nevyjadřují k verzi hry pro Switch 2 příliš do detailu, nicméně zmiňují, že snímková frekvence 60 fps je pro ně důležitá a že budou schopni posunout některé grafické funkce díky vyššímu výkonu systému.

Co bohužel také nevíme, je datum vydání, které vývojáři prozatím tají. To bychom se měli dozvědět ještě v průběhu letošního roku, což je pozitivním příslibem, že bychom se možná i samotného vydání mohli dočkat ještě letos. Hráli jste první Hades? Dejte nám vědět do komentářů.

