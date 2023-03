Hackli Teslu! Za odměnu dostali 530 tisíc dolarů a Model 3 jako bonus

Hackerská soutěž odhalila celou řadu možných zranitelností elektromobilů Tesla

Nejúspěšnější tým byl schopný hacknout Teslu Model 3 za méně než dvě minuty

Firma už podle bezpečnostních expertů pracuje na nápravě

Moderní elektromobily jsou podle mnohých řidičů více počítače, než opravdová auta. Minimálně v případě Tesly na tom něco málo bude, neboť elektromobily této americké značky jsou moderními technologiemi doslova prošpikované. Ačkoli to ve většině případů znamená především pozitiva, v některých případech technologie přináší i nová rizika. Tím je hlavně potenciální zranitelnost před hackerskými útoky, které mohou dálkově převzít částečnou kontrolu nad vozidlem a teoreticky vyústit i v odcizení auta.

Během hackerské soutěže Pwn2Own Vancouver jsou naštěstí útoky směřovány na odhalení potenciálních chyb pro účely jejich nápravy, nikoli pro zneužití k nekalým účelům. Etičtí hackeři se v kanadské metropoli předháněli v tom, kdo dokáže odhalit chybu v elektromobilu od Tesly a odnést si lákavou výhru v podobě 530 tisíc dolarů (cca 11,5 milionu korun) a také zbrusu nový vůz Tesla Model 3.

Na prvním místě nakonec skončila francouzská společnost Synacktiv, která v rámci soutěže demonstrovala dvě různé zranitelnosti a jejich možnosti zneužití. V prvním případě se jim podařilo nabourat Gateway systém Modelu 3, který slouží ke komunikaci mezi vozidlem a nabíjecí stanicí Powerwall a to za méně než dvě minuty. Skrze útok typu Time of Check to Time of Use zvládli otevřít kapotu či přední dveře a to i v případě, kdy bylo vozidlo v pohybu. Druhá chyba umožnila týmu vzdáleně ovládat infotainment s využitím Bluetooth čipu a jeho chyby při přečtení haldy. Na základě této soutěže přislíbila Tesla co nejrychlejší nápravu skrze softwarovou aktualizaci.