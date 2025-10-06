Hackeři zaútočili na Discord a ukradli osobní údaje uživatelů. Nejste mezi nimi?

- Oblíbená chatovací platforma Discord se stala terčem hackerského útoku
Komunikační platforma Discord získala oblibu především mezi hráči. V podstatě se jedná o službu, která umožní vytvářet skupinové konverzace podobná fórům, přičemž jednoduché je také iniciování audio či video přenosů. Díky tomu se jedná o skvělý nástroj například pro streamery, kteří chtějí zůstat v kontaktu se svou komunitou. Základní využívání Discordu je zdarma, nicméně za některé prémiové funkce je potřeba zaplatit – a právě osobní údaje se staly terčem neznámých hackerů.
Discord uživatele ubezpečuje, má se jednat o omezený problém
Abychom byli přesní, samotný Discrod napaden nebyl, nicméně pod palbou hackerů se ocitla služba třetí strany, která platformě zajišťuje technickou podporu. „Neoprávněná strana získala přístup k informacím o omezeném počtu uživatelů, kteří kontaktovali Discord skrze stránky zákaznické podpory a/nebo skupiny pro důvěru a bezpečnost, přičemž jejich cílem bylo finančně vydírat Discord. K samotné službě přístup nezískali,“ uvedl ve svém prohlášení Discord.
Mezi data, ke kterým se hackeři potenciálně dostali, patří skutečná jména, uživatelská jména, e-mailové adresy a poslední čtyři číslice čísel platebních karet. Neoprávněná strana také získala přístup k „malému počtu“ obrázků průkazů totožnosti uživatelů, kteří podali odvolání v souvislosti s ověřením věku, které je v některých státech vyžadováno. Discord ujišťuje, že kompletní čísla karet a hesla útočníci nezískali.
Platforma nyní informuje zasažené uživatele prostřednictvím e-mailu, pokud by potenciálně mohlo dojít k odcizení vašich údajů. Discord také uvádí, že zrušil přístup poskytovatele podpory ke svým systémům, informoval orgány na ochranu osobních údajů, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a přezkoumal „systémy detekce hrozeb a bezpečnostní kontroly pro externí poskytovatele podpory“. Otázkou ovšem zůstává, kolik uživatelů bylo hackerským útokem zasaženo.