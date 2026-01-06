Govee na CES boduje novými světly. Matter a AI jsou hlavními taháky

- Govee chce vykouzlit skvělou atmosféru v každé domácnosti
- S podporou standardu Matter se snadno začlení do řady různých systémů
- Nechybí ani podpora pro umělou inteligenci Lighting Bot 2.0
Značku Govee v Česku jistě zná nejeden zákazník, ostatně pokrývání jejich široké plejády chytrého osvětlení se věnujeme také na SMARTmanii. Tentokrát tato společnost přivezla na CES do Las Vegas několik zajímavých chytrých světel, které oživí každou domácnost. Jejich hlavní předností je nejen podpora standardu Matter, ale také nasazení vlastní umělé inteligence Lighting Bot 2.0.
Chytrá světla s podporou Matter a AI
Lampa Govee Floor Lamp 3 je nástupcem modelu Floor Lamp 2 a nabízí integraci Matter s možností připojení nejen k HomeKit, ale také k jakémukoli jinému chytrému systému. Floor Lamp 3 disponuje vylepšeným systémem osvětlení LuminBlend+, který dokáže reprodukovat 281 bilionů barev a podporuje rozsah teploty světla od 1000 K do 10000 K. LuminBlend+ je systém správy barev, který díky kalibraci Gamma nabízí přesné a realistické barvy v různém nastavení.
Stropní stropní světlo Ultra od Govee o velikosti přibližně 53 centimetrů je také kompatibilní s Matter, má matici 616 LED, která dokáží vykreslit detailní vzory a scény. Vizuální efekty lze vytvářet až s osmi různými vrstvami pohybu, barev a tvarů, navíc je k dispozici více než 20 předvoleb. Govee tvrdí, že poskytuje dostatečné osvětlení pro rodinné prostory a zároveň nabízí přirozený, věrný vzhled objektů a odstínů pleti. Světlo disponuje jasem přibližně 5000 lumenů pro prostory o velikosti až 27 metrů čtverečních a má nastavitelný rozsah bílé barvy od 2700 K do 6500 K, který se může během dne měnit.
Svítidlo Sky Ceiling Light má naproti tomu napodobovat přirozené denní světlo pomocí speciálně navržených LED a gradientního osvětlení, které vytváří odstíny oblohy od denní modré až po teplé odstíny západu slunce. Nabízí uklidňující modré světlo, které podle Govee připomíná pohled na jasnou oblohu, s LED diodami umístěnými na okrajích, takže připomíná střešní okno. Světlo poskytuje jas až 5200 lumenů a je navrženo pro osvětlení prostorů o velikosti až 27 metrů čtverečních.
Ani Govee se nevyhýbá umělé inteligenci, kterou pojmenovala Lighting Bot 2.0 – ta využívá generativní modely k vytvoření osvětlení, které má být „výraznější, intuitivnější a emocionálně citlivější“. Světelné pásky a trvalá světla jsou schopna reagovat na náladu nebo kontext v reálném čase a učit se chování uživatelů. Grafické osvětlení může pomocí AI Lighting Bot 2.0 generovat animované vizuály, přičemž funkce AI jsou k dispozici v celé řadě produktů Govee. Ceny a případná dostupnost na českém trhu budou oznámeny později.