Gorilla Glass Ceramic 3: Corning odhalil nejodolnější sklo pro mobilní telefony

Firma Corning je známá hlavně pro svá odolná tvrzená skla Gorilla Glass, která chrání displeje našich telefonů již od roku 2007. První sklo od této značky bylo použito na úplně prvním iPhonu a postupem času se stala tato tvrzená skla standardem u většiny mobilních telefonů. Nejnovější generace s označením Gorilla Glass Ceramic 3 posunuje odolnost a výdrž zase na další úroveň.
Keramické sklo třetí generace se představuje
Když přijde na ochranu displeje u telefonu, tak není povolanější značky než je Corning. Řada skel Ceramic je relativně mladá, dorazila v roce 2025 a ještě v jeho průběhu jsme se dočkali modelu Ceramic 2. Ten nyní doplňuje nejnovější specifikace Ceramic 3, která je v rámci této série tou nejodolnější a je navržena tak, aby odolala opakovaným pádům.
Sklo by tedy mělo poskytovat odpovídající ochranu displeji klidně po celou dobu životnosti telefonu. Právě výdrž při opakovaných pádech je jednou z nejobtížnějších disciplín vůbec a první ukázka tohoto nového skla byla k vidění na MWC 2026, kde se ukázalo na očekávané skládačce Motorola Razr Fold.
Pád na beton ze dvou metrů? Žádný problém
Společnost Corning podrobila své nové sklo opravdu náročným testům a jedním z nich byl i pád na povrch připomínající beton z výšky větší než 2 metry. Právě v této disciplíně vykázalo sklo Ceramic 3 výborné výsledky a je to vlastně o dost víc než je při reálném používání často potřeba. Pokud vám telefon spadne například od ucha při telefonování, je to z výrazně menší výšky.
Další skvělou disciplínou tohoto skla jsou opakované pády. Při testu pádů z výšky 1 metru na povrch simulující asfalt přežilo sklo nejméně 20 takových pádů. Díky tomu se telefony vybavené tímto sklem dočkají opravdu nadstandardní ochrany, která může klidně pokrýt celou jejich životnost.
Nová skládačka s novým sklem
Jak již bylo zmíněno, prvním telefonem, který tento nový typ odolného skla adoptuje, se stane skládačka Razr Fold. Jedná se o první model od Motoroly v segmentu skládaček otevírajících se jako kniha a dobrou zprávou je, že dorazí i do Evropy. Dle aktuálních zpráv bude na evropských trzích stát 1 999 euro, tedy asi 50 tisíc korun včetně DPH.