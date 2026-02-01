Google zasadil hackerům tvrdý úder. Tajná síť ovládala miliony Androidů

- Jedna z největších sítí operujících na zařízeních s Androidem byla rozprášena
- Smrtelný úder jí zasadil samotný Google
- Hackeři měli za „rukojmí“ okolo dvou milionů přístrojů
Hackeři a podobné nelegální živly jsou postrachem všech uživatelů smartphonů s operačním systémem Android, což je daní za otevřenost systému a široké možnosti v oblasti přizpůsobitelnosti. Zatímco někdy hackeři operují viditelně a jsou rychle dopadeni, jindy si vytvářejí spletité sítě, které je velmi těžké odhalit. Google nyní tvrdí, že ukončil činnost rozsáhlé neviditelné síti, která tiše zneužívala běžné telefony, počítače a chytrá zařízení jako pronajaté internetové brány.
Google rozprášil gigantickou hackerskou síť
Google využil příkaz federálního soudu USA k odstranění desítek webových stránek a backendových systémů patřících firmě Ipidea. Gigant z Mountain View tvrdí, že tato čínská firma provozuje podle jeho názoru největší „rezidenční proxy síť“ na světě. Zjednodušeně řečeno, tyto sítě umožňují nekalým subjektům směrovat svůj internetový provoz přes váš telefon, takže to vypadá, jako by procházeli internet z vašeho zařízení, a ne ze svého vlastního. The Wall Street Journal to popisuje jako Airbnb pro internet ve vašem telefonu, s tím rozdílem, že v tomto případě jste se jako hostitel nikdy vědomě k této službě nepřihlásili.
Většina lidí se dostane do sítě Ipidea instalací bezplatných aplikací, her nebo desktopového softwaru, které tajně obsahují proxy kód. Jakmile k tomu dojde, někdo jiný může přesměrovat svůj internetový provoz přes vaše zařízení a potenciálně použít vaši IP adresu k zakrytí pochybných nebo dokonce kriminálních aktivit. „Pokud je SDK zabudováno do aplikace, promění zařízení, na kterém běží, v exit node pro proxy síť a navíc poskytuje veškeré primární funkce aplikace,“ uvádí Google.
V loňském roce hackeři objevili chybu v milionech zařízení připojených k síti Ipidea. Unesli nejméně dva miliony systémů a přeměnili je na gigantický botnet s názvem Kimwolf, který byl použit k vyřazení webových stránek z provozu pomocí masivních útoků typu denial-of-service (DDoS). Výzkumní pracovníci jej označili za nejmocnější botnet, jaký kdy byl zaznamenán. Google tvrdí, že odstranění společnosti Ipidea by mělo odpojit miliony zařízení od její pochybné sítě. WSJ odhaduje, že se jedná přibližně o devět milionů zařízení s operačním systémem Android.