TOPlist

Google si patentoval zcela unikátní baterii. Vyměnit ji bude hračka

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 1. 10:30
0
Výměna baterie u iPhonu
  • Výměna baterie patří mezi nejčastější opravy u chytrých zařízení
  • Google si nyní patentoval nový typ umístění, který případné výměny značně zjednoduší
  • Je otázkou, zda se ho ale někdy dočkáme i v praxi

Baterie je jednou z největších součástek v chytrém telefonu a také jednou z těch, která se mění nejčastěji. Od doby, kdy se výrobci začali zaměřovat na obtížně rozebiratelné unibody konstrukce a upustili od uživatelsky vyměnitelných akumulátorů je nicméně velká otázka, jak celý telefon poskládat tak, aby splňoval přísné standardy a nároky uživatelů, ale zároveň byl co možná nejsnadněji opravitelný. Google podal patentovou přihlášku u Úřadu pro patenty a ochranné známky Spojených států, ve které popisuje nový způsob konstrukce baterií v telefonech a dalších zařízeních, aby je bylo možné snadněji a bezpečněji vyjmout nebo vyměnit.

Snadná a rychlá výměna baterie bez kompromisů

Nový design baterie neomezuje tenký a koherentní design, kterým se vyznačují moderní prémiové smartphony a tablety. Nová patentová přihláška popisuje systém umožňující výměnu baterie. Zjednodušeně řečeno, baterie není přilepena lepidlem, ale je umístěna v kovovém rámu, který ji chrání před namáháním, ohnutím, zkroucením nebo pádem. Díky tomuto designu lze baterii snadněji vyjmout nebo vyměnit, což potenciálně zlevní opravy a sníží množství odpadu.

Návrh Googlu zahrnuje funkce jako jsou zarážky proti posunutí, mechanické zámky a drážky, které pomáhají baterii pevně zajistit na svém místě. Z technického hlediska by to mohlo baterii učinit bezpečnější a snáze vyjímatelnou během oprav ve srovnání s bateriemi, které jsou přilepené. Ještě důležitější je, že Google zdůrazňuje, že tento design neohrozí přítomnost klíčových funkce, jako jsou bezdrátové nabíjení, odolnost proti vodě a elegantní unibody design.



Chytré telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 a Flip 7



Nepřehlédněte

Samsung si patentoval neobvyklý smartphone. Véčko, které se překlápí na obě strany

Diagramy a popisy v patentové přihlášce naznačují, že by se to mohlo týkat nejen běžných a skládacích telefonů, ale také tabletů, notebooků, nositelných zařízení a příslušenství. Závěrem stojí za to zmínit, že patentová přihláška nemusí nutně znamenat, že se podobného mechanismu v praxi brzy dočkáme. Mnoho věcí, na které Google získává patenty, se nikdy nepřiblíží finální realizaci. Přesto se jedná o velmi zajímavý pohled na to, jak společnost uvažuje o budoucnosti designu zařízení a jejich opravitelnosti.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články
Wikipedia slaví 25 let: největší otevřená encyklopedie světa míří do AI éry
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
0
Nová funkce v AI Gemini s názvem Personal Intelligence
Gemini jako váš komplexní asistent? Nově AI propojíte s Gmailem, fotkami a dalšími službami Googlu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Logo ChatGPT
Google a DeepL mají nového soupeře: OpenAI spustilo překladač ChatGPT Translate
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
3
Redmi Note 15 Pro+ 5G v ruce redaktora
Telefon a k tomu fritéza zdarma? Testujeme Redmi Note 15 Pro+ 5G
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma včera 19:00
5

Kapitoly článku