Google pustil AI z řetězu: Gmail rozdává nejchytřejší funkce úplně zdarma

- Google ruší poplatky za klíčové funkce Gemini v Gmailu, jako je automatické generování textů nebo shrnutí dlouhých konverzací
- Nástroje Help Me Write a inteligentní navrhované odpovědi jsou nově dostupné i pro neplatící uživatele
- Pokročilé vyhledávání v doručené poště a funkce hloubkové korektury zůstávají i nadále součástí prémiových balíčků Pro a Ultra
Google spouští zásadní aktualizaci Gmailu, která zpřístupňuje pokročilé nástroje umělé inteligence miliardám uživatelů zcela zdarma. Funkce, které byly dříve uzamčeny za platební bránou v rámci předplatných Google AI Plus, Pro a Ultra, jsou nově standardní součástí rozhraní.
Distribuce
Velká změna, postavená na nejnovějším modelu Gemini 3, má proměnit Gmail z pasivní schránky na proaktivního osobního asistenta, což je ostatně směr, kterým se emailoví klienti chtě nechtě vydávají. A dokazuje to, že nejde ani tak o jednoho chatbota, ale o celý ekosystém, do kterého může Google svou AI rozdistribuovat. A Gmail je jedna z nejpoužívanějších služeb na internetu.
Hlavním tahákem bezplatného balíčku je určitě funkce Help Me Write. Ta umožňuje uživatelům generovat celé koncepty e-mailů na základě krátkého textového zadání. Stačí například napsat „zdvořilá žádost o zaplacení faktury“ a umělá inteligence vytvoří profesionálně stylizovaný text, který může uživatel rovnou odeslat nebo dále upravit.
Podle Googlu má tato funkce ušetřit čas zejména v situacích, kdy lidé bojují s „blokem prázdné stránky“ u formálních nebo příliš citlivých zpráv.
Přehledné přehledy
Další velkou novinkou, která míří k široké veřejnosti, jsou AI Přehledy (AI Overviews). Souhrny se objevují v horní části dlouhých e-mailových vláken a okamžitě syntetizují klíčové body konverzace. To se zdá být nesmírně užitečné třeba pro uživatele, kteří se vrací k zaplněné schránce po dovolené nebo se ztrácejí v nepřehledných skupinových diskusích.
Spolu s tím Google vylepšil i systém Navrhovaných odpovědí. Ty již nenabízejí pouze jednoduché fráze, ale analyzují tón a kontext celé komunikace, aby vytvořily reakci, která přesně odpovídá osobnímu stylu pisatele.
Navzdory plošnému uvolnění celé řady AI prvků si Google ponechává některé specializované vychytávky exkluzivně pro platící zákazníky. Mezi ně patří funkce Proofread, která slouží k hloubkové kontrole gramatiky, stylu a tónu textu. Stejně tak možnost pokládat doručené poště komplexní dotazy v přirozeném jazyce, například „Kdo byl ten instalatér, co mi loni posílal nabídku na opravu koupelny?“ To už vyžaduje předplatné tarifů Pro nebo Ultra.
AI Inbox
V budoucích měsících plánuje Googlu uvést do širšího testování také tzv. AI Inbox. Tento inteligentní filtr má automaticky identifikovat priority, zvýrazňovat důležité termíny (jako jsou blížící se splatnosti faktur nebo návštěvy lékaře) a odsouvat méně podstatné zprávy do pozadí.
Google zdůrazňuje, že veškerá analýza probíhá se silným důrazem na soukromí a zabezpečení, přičemž data uživatelů zůstávají pod jejich kontrolou. Aktualizace se aktuálně šíří mezi uživatele v USA a v průběhu roku 2026 se očekává její postupné zavádění v dalších regionech a jazykových mutacích.