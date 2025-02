Google odstranil z kalendáře „woke“ události, seznam svátků údajně nebyl udržitelný

Jedna z největších technologických společností světa odstranila ze svého kalendáře některé události

Google tvrdí, že rostoucí počet událostí není udržitelný

Podle ohlasů některých uživatelů ale firma „kapitulovala před fašismem“

Ve Spojených státech se po opětovném usednutí Donalda Trumpa do Bílého domu začala měnit spousta věcí. Zatímco za některé je přímo zodpovědný nově zvolený prezident, jiné jsou iniciativou jednotlivců a firem, byť pod vlivem nové atmosféry v největší ekonomice světa. Výjimkou není ani technologický gigant Google, který nyní přišel s aktualizací svého kalendáře, jenž uživatele upozorňuje na řadu významných svátků a událostí. Z tohoto kalendáře nyní odstranil ty události, které byly konzervativcům dlouhodobě trnem v oku.

Souhlasí Google s administrativou Donalda Trumpa?

Někteří uživatelé Kalendáře Google jsou rozhořčení poté, co si všimli, že některé události, jako například Pride month oslavující různorodost na poli sexuality, již nejsou ve výchozím nastavení zvýrazněny. Podle produktového experta společnosti Google byly odstraněny také události jako Měsíc černošské historie, Měsíc původních obyvatel, Židovské dědictví, Den památky obětí holocaustu a Hispánské dědictví. Mezi ohlasy se objevují také ty, které označují tento krok za hanebný a uvádí, že platforma „kapitulovala před fašismem“. Google potvrdil, že provedl změny ve výchozích událostech svého kalendáře, avšak s trochu odlišným vysvětlením, proč k tomu došlo.

„Již více než deset let spolupracujeme se společností timeanddate.com na zobrazování státních a národních svátků v Kalendáři Google. Před několika lety začal tým Kalendáře ručně přidávat širší soubor kulturních okamžiků v mnoha zemích světa. Dostali jsme zpětnou vazbu, že některé další události a země chybí – a udržovat stovky okamžiků ručně a důsledně po celém světě nebylo udržitelné. V polovině roku 2024 jsme se tedy vrátili k zobrazování pouze státních svátků a národních svátků z webu timeanddate.com po celém světě a zároveň jsme uživatelům umožnili ručně přidávat další důležité okamžiky,“ uvedla mluvčí Googlu Madison Cushman Veld.

Nutno podotknout, že pro jednu z nejbohatších firem světa, jakou Google bezpochyby je, by udržování a přidávání různých svátků do jeho kalendáře v rámci celého světa neměl být až takový problém. Pakliže gigant z Mountain View souhlasí se současným kurzem, který určuje Bílý dům, neměl by se vymlouvat na zástupné problémy.