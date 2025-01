Google odstupuje od závazků k Evropské unii. Na svých platformách odmítá ověřovat fakta

Jedním z největších technologických gigantů světa je zaručeně společnost Google. Když Evropská unie v roce 2022 představila dobrovolný kodex pro boj proti dezinformacím, tak se zdálo, že všechny velké platformy konečně začnou přispívat k čistšímu a pravdivějšímu internetu. Jenže teď, o téměř tři roky později, se Google rozhodl z kodexu vycouvat. A to právě ve chvíli, kdy se tyto dobrovolné závazky mají proměnit v zákon.

Proč? Google tvrdí, že ověřování faktů není efektivní způsob, jak chránit uživatele na jeho platformách. Podle něj je problém složitější a nelze ho vyřešit jen zapojením organizací ověřujících fakta. Navíc má pocit, že taková opatření mohou jeho služby spíše zkomplikovat než zlepšit.

Evropská unie projevila z postupu Googlu smíšené reakce. Už roky bojuje s dezinformacemi a vlivem falešných zpráv na veřejné mínění. Ověřování faktů považuje za klíčový nástroj, jak tento problém řešit. Proto chce nyní z dobrovolných závazků udělat povinnost pro všechny velké digitální hráče.

