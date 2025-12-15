Google od základů mění web: prohlížeč Disco vám pomocí AI vytvoří stránky na míru

- Google spustil experimentální prohlížeč Disco a koncept GenTabs, které mají z otevřených webových zdrojů generovat interaktivní stránky a nástroje na míru
- Disco ale nemá nahradit Chrome – jde o test, jak může vypadat práce s webem, když je jádrem prohlížeče AI a „projekty“ místo běžných záložek
- Firma zatím řeší klíčovou otázku, zda mají být GenTabs dočasné, nebo dlouhodobě sdílené a napojené na další produkty typu Google Workspace
Google spouští experimentální prohlížeč s názvem Disco a současně v něm testuje novou funkci GenTabs, která má uživatelům pomoci měnit klasické procházení webu v rychlé vytváření aplikací na míru pro konkrétní úkoly.
Dnes experiment, zítra budoucnost?
Projekt se zatím objevil pouze jako experiment v Google Labs a podle firmy z toho nemá být nový Chrome nebo jeho náhražka. Disco má být spíše na ověření nového způsobu práce s informacemi z internetu.
Disco má fungovat tak, že uživatel zadá dotaz nebo zadání, prohlížeč automaticky otevře sadu relevantních webových stránek a následně z nich pomocí modelů Gemini vytvoří tzv. GenTab. Tedy informačně bohatou, interaktivní stránku připomínající jednoduchou webovou aplikaci. V praxi to může znamenat například plánovač cesty, systém kartiček pro učení, přehledný srovnávač možností nebo kalkulačku, která vychází z toho, co si uživatel sám dohledal a otevřel.
Podle šéfky týmu Chrome Parisy Tabriz nejde o „prohlížeč pro všechno“, ale o demonstraci toho, co se stane, když se lidé posunou od hromadění záložek k vytváření personalizovaných pracovních ploch a nástrojů, které jim mají pomoci vyřešit konkrétní úkol „tady a teď“. Disco prý vznikl jen v rámci interního hackathonu, který zaujal natolik, že jej Google poslal do veřejného testování.
Generativní projekty
Klíčovým stavebním prvkem jsou „projekty“: prostředí, které spojuje chat, běžné otevřené stránky a generovanou kartu (GenTab). Uživatel tedy nepracuje jen s izolovaným chatem, ale s kontejnerem, v němž jsou vidět zdroje z otevřeného webu, a zároveň vzniká výstup ve formě interaktivní stránky. V ukázce z prostředí Disco tým například zadal plánování cesty do Japonska. Prohlížeč otevřel sadu relevantních webů a nabídl vytvoření plánovače, který následně zobrazil mapu, body zájmu, jednoduchý návrh itineráře a odkazy na zdroje, z nichž čerpal. Jakmile uživatel v projektu otevřel další stránky, GenTab se průběžně aktualizoval a zapracoval nová data.
Google zdůrazňuje, že cílem je spolupráce člověka a systému, nikoli automatizace „na jedno kliknutí“ bez kontroly. Uživatel má být motivován aktivně otevírat a přidávat vlastní zdroje, aby generovaná karta zůstala opřená o konkrétní stránky. Podle Manini Roy z inovačního týmu u Chrome firma v dřívějších prototypech zjistila, že lidé často zůstávali jen v chatu a do odkazů nechodili, což oslabovalo práci se zdroji; proto se nyní Disco snaží otevírání webu naopak podporovat.
V dalších ukázkách Disco vytvářel například interaktivní model lidského chodidla při dotazu na fungování kotníku nebo nástroj pro stěhování přes celou zemi, který kombinoval tipy, kalkulačku objemu věcí a srovnání cen. GenTabs zároveň nabízejí návrhy, jak si rozhraní upravit, a prostor pro doplňující otázky.
Pohltí to Chrome, nebo Disco převládne?
Otevřenou otázkou zůstává, co přesně GenTab výhledově bude: zda půjde o dočasný experiment, který vyšumí, nebo jeho funkce časem přetečou do Chromu. Ostatně integrace a vůbec propojení s ostatními službami Googlu se tady přímo nabízí.
Disco tak aktuálně zapadá do populárního trendu, kdy technologické firmy zkoušejí spojit prohlížeče a AI do jednoho workflow. Google nicméně v tomto případě staví experiment na tom, aby AI nebyla náhradou webu, ale vrstvou, která z otevřených zdrojů skládá praktické výstupy. A současně tak testuje, jestli takový model používání internetu dává lidem smysl.
Ve chvíli, kdy (pokud…) bude ale něco takového integrováno přímo do Chromu, je dost dobře možné, že to bude další hřebíček do rakve tradičního webu. Ten už teď není ve skvělé kondici, a jakmile začne ještě nejpoužívanější prohlížeč vytvářet weby či aplikace vyloženě na požádání, bude ten sešup ještě rychlejší.