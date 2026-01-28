Google Fotky využijí sílu AI: stačí jeden příkaz a z fotky je působivé video

- Fotky Google umožňují přesně definovat, jak chcete vytvořit ze svých fotografií působivá videa
- Přímo v aplikaci lze skrze prompty pečlivě úkolovat integrovanou umělou inteligenci
- Pokud si nevíte rady, stále máte možnost nechat to kompletně v rukou AI
Se svými chytrými telefony nafotí většina z nás tisíce fotek za rok, přičemž na zpětné prohlížení či další úpravy už nám většinou mnoho času či chuti nezbyde. Google nicméně rozhodně hledá způsoby, jak vás ve své aplikaci Fotky udržet co možná nejdéle, přičemž tentokrát si na pomoc vzal svou aktuálně největší zbraň, tedy umělou inteligenci. V tomto ohledu přidal možnost vytvořit z fotografií krátká videa, nad kterými máte poměrně velkou míru kontroly.
Snadná proměna fotografií na videa díky AI
Google totiž oznámil svými slovy velkou aktualizaci pro aplikaci Fotky Google. V rámci ní dostanete větší kontrolu nad proměnou svých fotografií na krátká dynamická videa, a to z toho důvodu, že nyní můžete k vytváření videí používat textové prompty, avšak pouze v případě, pokud jste starší osmnácti let. Ve Fotkách Google lze zadat vlastní textové zadání, které popisuje požadovaný pohyb, styl nebo efekt, přičemž tato zadání lze dále upřesňovat, abyste doladili výsledek ke své spokojenosti.
Pokud vaše kreativní vize potřebuje trochu popostrčit, i na vás Google myslel. Stále jsou totiž k dispozici možnosti jen lehkých úprav či „náhodného“ vygenerování na základě preferencí umělé inteligence, které jsou k dispozici již delší dobu, ale nyní jsou k dispozici také návrhy, skrze které můžete získat okamžitou inspiraci pro vaše dílo.
Každé video, které vytvoříte z obrázku, bez ohledu na to, zda použijete šablony Google nebo vlastní návrh, může nyní standardně obsahovat zvuk, který vylepší vaše dynamické výtvory, alespoň podle giganta z Mountain View, což dodá záznamům patřičnou hloubku. Vygenerovaná videa jsou k dispozici během několika okamžiků a následně s nimi můžete dělat, co se vám zlíbí, například je sdílet s přáteli či na sociálních sítích.