Věděli jste to? iPhone dokáže z živých fotek vytvořit video

- Z živých fotografií si na iPhonu můžete vygenerovat video
- Postup není nijak složitý a video máte k dispozici prakticky okamžitě
- Jeho kvalita závisí na tom, co jste bezprostředně před pořízením snímku s telefonem dělali
Svými chytrými telefony pořizujeme fotky jako na běžícím páse, nicméně občas bychom místo statických snímků měli rádi i nějaké delší video, avšak pokud jej nenatočíte ihned, když se daná situace odehrává, dost často máte smůlu. Jednou z možností, jak obohatit své fotografie je možnost zapnutí Live Photos, tedy živých fotografií, které mimo pořízení snímku zároveň natočí i krátký videozáznam, jež umožní „oživit“ klasické fotografie. Věděli jste ale, že z těchto krátkých videozáznamů můžete zpětně poskládat i celé video a to navíc téměř bez práce? Poradíme vám, jak na to.
Z živých fotografií video snadno a rychle
Krátké videozáznamy v rámci Live Photos nemusí totiž sloužit jen pro oživení fotografií a dodání hloubky fotografované scény, neboť iPhone umožňuje také vytvoření krátkého videozáznamu, který se bude skládat právě z pořízených záběrů. Nemusíte přitom ovládat žádný speciální střihačský software, ani videa složitě hledat či exportovat. Níže najdete jednoduchý návod, jak si takové video vytvořit během několika sekund i na vašem iPhonu:
- Otevřete aplikaci Fotky vyberte položku Sbírky ve spodním panelu
- Scrollujte až na samotný konec do sekce Typy médií a zvolte Live Photos
- Zvolte položku Vybrat v pravém horním rohu a zvolte živé fotografie, které chcete zahrnout do videa
- Vyberte tlačítko se třemi tečkami v pravém horním rohu a zvolte možnost Uložit jako video
Jakmile absolvujete těchto pár kroků, najdete ve své galerii video, které bylo automaticky zkompilováno na základě vybraných snímků a k nim přidružených záznamů. Jeho kvalita nicméně bude odpovídat tomu, co jste dělali těsně před pořízením fotografie, tudíž ne vždy výsledek stojí za to. Pokud budete ale do budoucna plánovat vytváření videí z živých fotografií, je potřeba mít na paměti už před stisknutím spouště, že iPhone video nahrává, abyste dosáhli co možná nejlepších výsledků.