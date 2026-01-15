Google a DeepL mají nového soupeře: OpenAI spustilo překladač ChatGPT Translate

- OpenAI dnes v tichosti spustilo vlastní překladač jménem ChatGPT Translate
- Chce s ním konkurovat nejen Překladači Google, ale také populárnímu DeepL
- Jeho dostupnost a funkce jsou prozatím omezené a aktuálně služba vůbec neběží
Na světě je přibližně 7 tisíc živých jazyků a i kdybyste se snažili sebevíce, ovládnout jich můžete méně než sto, alespoň pokud byste se chtěli zařadit mezi největší polygloty. I pokud ale nějaký cizí jazyk dobře ovládáte, tu a tam zkrátka nějaké to slovíčko či fráze vypadne a není od věci sáhnout po překladači. Papírovým slovníkům už ale dávno v dnešním světě odzvonilo, nicméně alternativa v podobě Překladače Google také není zrovna dvakrát spolehlivá, obzvláště pokud je o kontext a překlad delšího textu. S příchodem AI se nicméně na tomto poli začínají dít velké věci.
OpenAI chce ještě více konkurovat Googlu
Patrně nejspolehlivějším překladačem je v současné chvíli DeepL, který sice nenabízí tolik jazyků jako Překladač Google, zato jsou ale jeho překlady výrazně spolehlivější a v mnoha případech dokáže příjemně překvapit. Nyní se do tohoto segmentu pouští další velký hráč, konkrétně firma OpenAI, která stojí za patrně nejznámější umělou inteligencí ChatGPT. Firma nyní v tichosti uvedla nový překladatelský nástroj s názvem ChatGPT Translate. Aktuálně je ale služba nedostupná, zřejmě kvůli velkému náporu nových zájemců.
Ačkoli jejich AI je již nyní možné používat k překladům, samostatný nástroj se staví do pozice přímého konkurenta Překladače Google. Na první pohled bude nástroj uživatelům Google Translate velmi povědomý – k dispozici jsou dvě textová pole, jedno pro zadávání a jedno pro výstup, s automatickou detekcí jazyka a podporou překladů do a z více než 50 jazyků. Trumfem ChatGPT Translate však není samotný překlad, ale to, co můžete udělat poté, co se překlad zobrazí.
Ve spodní části rozhraní se uživatelům zobrazí několik možností, které jim umožňují jedním klepnutím upravit přeložený text. Mezi nimi jsou například úpravy, aby přeložený text zněl plynuleji, možnost přepsat jej do formálního obchodního tónu, zjednodušit jej tak, aby je pochopily i děti nebo přizpůsobit vyznění akademickému publiku. Výběrem kterékoli z těchto možností se uživatelé okamžitě přesměrují do hlavního rozhraní ChatGPT s plně vytvořeným příkazem, což umožňuje hlubší přizpůsobení pomocí generativní AI.
Stránka ChatGPT Translate uvádí, že podporuje dokonce i překlady textů z nahraných obrázků, ale v současné době neexistuje způsob, jak přidat obrázek do překladového pole. Prozatím podporuje pouze překlady prostého textu na počítači. Google nicméně nehodlá zůstat pozadu a už minulý měsíc oznámil, že hodlá svůj Překladač obohatit o Gemini.